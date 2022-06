Investigadores liderados por el Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM) de Barcelona (España) han descubierto un grupo de genes que se expresan en las células cancerosas que sobreviven a la quimioterapia en pacientes con cáncer de colon y recto y cuya actividad genera resistencias al tratamiento.



La investigación, que publica la revista'Nature Communications', ha determinado un conjunto de marcadores de mal pronóstico y una potencial diana terapéutica para estos enfermos, lo que permitirá estudiar fármacos inhibidores de estos genes combinados con quimioterapia para ofrecer alternativas a los pacientes con peor pronóstico en este tipo de tumor, un 30% del total.



Hasta ahora, el principal tratamiento para el cáncer de colon y recto es la quimioterapia, pero no funciona en todos los pacientes ya que un 30% generan resistencias y los tumores provocan metástasis. En este trabajo, los investigadores han descubierto qué provoca esta cadena de acontecimientos y han podido determinar un conjunto de marcadores de mal pronóstico.



Las investigadoras del IMIM-Hospital del Mar de Barcelona y del CIBER del Cáncer (CIBERONC), Laura Solé y Teresa Lobo, han explicado que "en algunos casos y por diversas razones, el tratamiento con quimioterapia no es suficiente para eliminar todas las células del tumor y una parte de ellas sobrevive, pasando a un estado embrionario.



A partir de aquí, el tumor puede reaparecer con más fuerza, siendo capaz de resistir al tratamiento y de generar metástasis. Los investigadores han reproducido este proceso en organoides creados a partir de células de pacientes y han podido comprobar que en las células que se encuentran en este estado embrionario se expresan un grupo de ocho genes, que son característicos de estas células tumorales y las hacen más agresivas.



"Esta firma embrionaria puede servir como herramienta para predecir el pronóstico de los pacientes y poder considerar tratamientos específicos para ellos", han asegurado los investigadores, que han validado los resultados en pruebas in vivo con tumores humanos implantados en ratones. Los investigadores consideran que conocer los factores involucrados en el proceso de conversión embrionaria de los tumores permitirá establecer el riesgo de recaída en los pacientes con cáncer de colon y recto.



"Hemos visto que las células que no mueren por la quimioterapia hacen esta conversión embrionaria y creemos que esto es lo que pasa también en una proporción de los tumores incluso antes del tratamiento en pacientes, las células que la quimioterapia no mata, desarrollan este fenotipo embrionario", ha detallado el coordinador del Grupo de Mecanismos Moleculares del Cáncer y Células Madre del IMIM-Hospital del Mar e investigador del CIBERONC Lluís Espinosa.



Los investigadores ya trabajan para aprovechar este descubrimiento no solo en el pronóstico de los enfermos sino también para poder determinar nuevos tratamientos y personalizar el abordaje para pacientes de más riesgo.



Según los investigadores, identificar el regulador concreto de la conversión embrionaria de estas células facilitará aplicar una nueva forma de tratar estos casos, combinando quimioterapia e inhibidores concretos de los genes implicados.



De hecho, han afirmado, ya existen algunos fármacos que pueden actuar sobre los tumores con características embrionarias. En el trabajo han colaborado investigadores del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL), del Instituto Catalán de Oncología (ICO) y de Instituto de Investigaciones Biomédicas, que han contado con el apoyo de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

