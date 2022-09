Una investigación del Hospital español Vall d'Hebron identificó nuevos biomarcadores que alertan de una resistencia al tratamiento estándar de un tipo de cáncer de mama avanzado.



Los tratamientos combinados de inhibidores de las ciclinas CDK4/6 (un tipo de medicamento para cáncer metastásico) y terapia endocrina se impusieron como estrategia de primera línea en tumores avanzados de mama receptores hormonales positivos (ER+), debido a su elevada eficacia. No obstante, entre el 15 y el 30 % de estos tumores progresan rápidamente pese a la aplicación de esta combinación



Para manejar óptimamente estos tumores es necesario identificar biomarcadores que ayuden a predecir la respuesta a estas terapias, así como plantear nuevas estrategias terapéuticas para las pacientes con malos resultados.



En este sentido, la jefa del Grupo de Terapias Experimentales del Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO), Violeta Serra, lideró un estudio, publicado en Nature Communications, que sirvió para identificar posibles biomarcadores de resistencia, que todavía no se aplican en la práctica clínica.



Con el objetivo de identificar estos biomarcadores, los investigadores del VHIO generaron y analizaron un panel de 37 modelos de tumores derivados de pacientes. Con los datos obtenidos se pudo observar que la sobreexpresión de una proteína, la p16, está asociada con una reducción de la eficacia de los fármacos inhibidores de CDK4/6.



"Esto podría ser debido a que la sobreexpresión de la proteína p16 limita la unión del fármaco a su diana", destacó la doctora Serra. Los resultados de este estudio pueden servir para identificar con antelación si va a tener efectividad o no el tratamiento sobre una paciente en concreto.

