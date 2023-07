Dependiendo de la ubicación y la intensidad, un dolor abdominal puede dar algunas pistas de lo que pasa en el cuerpo, incluso por la relación entre el intestino y el cerebro a través del sistema nervioso, es posible que el dolor sea alimentado por problemas psicológicos como la ansiedad y la depresión.



Sin importar qué tan fuerte sea el dolor, este siempre será un llamado al organismo para informar que algo no está del todo bien, pues podría ser solo una indigestión o el inicio de una apendicitis.



Según Nicolás Rocha, gastroenterólogo adscrito a Colsanitas, “debido a que los órganos tienen una ubicación invariable en todas las personas, es posible diagnosticar una enfermedad en dichos órganos dependiendo del lugar en el que el paciente percibe el malestar”. En consecuencia, el doctor Rocha comparte las enfermedades más comunes asociadas a esa dolencia y algunas recomendaciones clave.



Aunque existe el denominado dolor abdominal funcional que no tienen relación con ninguna patología, existen otras que dependiendo de la zona pueden revelar enfermedades como:

Dispepsia

Tiene como consecuencia un dolor “pesado” en la parte superior del abdomen acompañado por hinchazón y sensación de saciedad. Aunque es normalmente causada por haber comido demasiado o por el consumo de algunos medicamentos o alcohol, es posible que signifique también la presencia de úlceras en el estómago.

Apendicitis

Es la inflamación del apéndice y viene con molestias punzantes y profundas abajo del ombligo en la parte derecha del abdomen. Generalmente empiezan leves y empeoran progresivamente en las siguientes 24 a 48 horas. Algunos pacientes pueden tener también inapetencia y fiebre.



Gastroenteritis

Después de comer alimentos contaminados con virus, bacterias o parásitos, es posible que estos provoquen inflamación en el intestino o en el estómago, lo que podría desencadenar episodios de diarrea y vómito por algunos días.

El dolor de estómago podría significar endometriosis. Foto: iStock

Síndrome del intestino irritable (colon irritable)

"Debido a que el intestino es un órgano que atraviesa toda la zona abdominal, las enfermedades que le afectan pueden empezar a doler en cualquier parte”, dice el doctor Rocha. Sin embargo, es recurrente que este dolor vaya seguido de inflamación y que disminuya cuando el paciente evacúa. En algunos casos, es posible sufrir de diarrea y en otros de estreñimiento.

Hepatitis

Ya sea por una infección viral, una enfermedad autoinmune o por el consumo excesivo de medicamentos o sustancias psicoactivas incluyendo el alcohol, es posible que el hígado se inflame, produciendo así un dolor agudo en el lado derecho debajo de las costillas.

Pancreatitis

causa un dolor arriba del ombligo que empeora con el movimiento y su principal síntoma es el vómito abundante. Normalmente es producido por un golpe o una infección.

Cálculos renales

Se manifiestan con un dolor violento en los costados y en la espalda. Se asocia también con dolor al orinar.



Endometriosis

Sucede cuando el tejido que normalmente recubre el endometrio se extiende a otros órganos cercanos, el dolor en forma de cólicos es un síntoma importante, sobre todo durante el periodo menstrual. Otras enfermedades asociadas al dolor abdominal en mujeres pueden ser: embarazo ectópico, quistes en los ovarios o enfermedad inflamatoria pélvica.



Por otro lado, el médico recomienda que si se trata de un problema leve como indigestión o reflujo, es probable que un antiácido pueda aliviar el malestar. Tampoco es recomendable hacer masajes muy fuertes en la zona, pues no disminuyen el dolor y, al contrario, podrían empeorar algunas dolencias.



Este no debe ser un síntoma frecuente ni mucho menos aumentar en intensidad. Caso contrario, se debe acudir a los servicios de salud cuanto antes. “Otros síntomas de alto riesgo que hay que tener en cuenta es el sangrado durante la deposición, fiebre, pérdida de peso sin causa aparente, o diarrea aguda que no mejora”, añade Rocha.





En caso de que tenga más preguntas o tenga sugerencias sobre temas que le gustaría leer, por favor escribir a mardel@eltiempo.com.



Jimena Delgado

Escuela de periodismo EL TIEMPO