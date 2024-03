Investigadores describen un nuevo tipo de deficiencia inmunitaria congénita

Un equipo internacional de investigadores, con liderazgo del Hospital Necker de la Universidad de París y participación de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), describió por primera vez una forma de deficiencia inmunitaria congénita relacionada con la ausencia de la proteína pre-TCR alfa en seres humanos.

(Lea también: Los efectos que tendría para el corazón comer huevo todos los días, según estudio).



Este hallazgo, publicado recientemente en la revista científica 'Science', podría explicar un nuevo tipo de deficiencia inmunitaria congénita, cambiando la comprensión previa de la importancia de esta proteína en el desarrollo de los linfocitos T, vitales para la protección contra infecciones.

Hasta la fecha, la ciencia médica no había identificado casos en humanos con deficiencia total de pre-TCR alfa, creyéndose incluso imposible debido a los graves efectos observados en estudios con ratones. No obstante, el trabajo revela una realidad diferente: mientras que algunos pacientes, en su mayoría niños menores de ocho años, no presentan síntomas aparentes, otros, mayoritariamente adultos, experimentan infecciones leves, linfoproliferación o autoinmunidad desde la adolescencia.

El investigador José Ramón Regueiro, del grupo de Inmunobiología Linfocitaria de la UCM y del Instituto de Investigación del Hospital 12 de Octubre, señala la importancia de este descubrimiento para la reevaluación del papel de la pre-TCR alfa en la inmunidad humana.



"En el artículo se demuestra que, si se crían los ratones deficientes hasta edades equivalentes a las de los humanos, desarrollan suficientes linfocitos T para tener un sistema inmunitario bastante funcional, que es lo que se observa en humanos. Por tanto, pre-TCR alfa es menos importante de lo esperado, aunque con la edad puede asociarse a inmunopatías", afirma.

(Siga leyendo: Refrigerar la lechuga puede evitar el crecimiento de la 'E. coli', según estudio).

Facebook Twitter Linkedin

Hasta ahora no se habían descrito pacientes sin pre-TCR alfa y se pensaba que no podía existir la deficiencia total de dicha proteína en humanos. Foto: iStock

El estudio, que ha durado cuatro años, comenzó con la observación de casos aislados en diferentes países, todos con mutaciones graves en el gen para pre-TCR alfa. Su análisis ha abarcado aspectos clínicos, inmunológicos, genéticos, moleculares y celulares, tanto en muestras humanas como en ratones y modelos celulares.

Además, se identificó que la deficiencia congénita parcial de pre-TCR alfa es relativamente común en Oriente Próximo y Medio, con una prevalencia de 1/4000, y suele estar asociada a autoinmunidad. Este descubrimiento abre la puerta a mejorar la detección precoz de esta enfermedad rara, la cual debe ser considerada en futuras evaluaciones inmunológicas.

(De interés: Los seis beneficios para la salud si come pistachos: la proteína vegetal más poderosa).



"Los resultados de estos experimentos de la naturaleza pueden ayudar a mejorar la detección precoz de una nueva enfermedad rara, la deficiencia congénita de pre-TCR alfa, que puede causar inmunopatías leves y debe incluirse en los estudios inmunológicos desde ahora", determina Regueiro.

Los próximos pasos de la investigación incluyen el cribado y caracterización de más pacientes, la definición de la relación genotipo-fenotipo y la exploración de la aparente redundancia de la proteína pre-TCR alfa en humanos.

¿Existe alguna relación entre la nutrición y el sistema inmunológico?

Más noticias en EL TIEMPO

¿Se puede comer huevo con colesterol alto? Expertos explican este mito de salud

Este mineral ayuda a conciliar el sueño, mejora la digestión y prevenir la osteoporosis

La planta que puede combatir la falta de concentración y el deterioro cognitivo

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de Europa Press, y contó con la revisión de la periodista y un editor.