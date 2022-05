Investigadores de la Universidad de Pensilvania (EE. UU.) y del Instituto de Bioingeniería de Cataluña (Ibec) desarrollaron nanorrobots autónomos y con actividad antimicrobiana capaces de atacar a las bacterias en el sitio de infección.



La nueva tecnología, testada en ratones, se muestra eficaz al tratar infecciones bacterianas de forma controlada y localizada y, según los investigadores, en un futuro no muy lejano podría ayudar a combatir las infecciones, que cada año causan millones de muertes en el mundo, una cifra que aumenta debido a las resistencias a los antibióticos.



Esta situación sanitaria se debe, en gran medida, al amplio e inespecífico espectro de acción de los antibióticos actuales y a la falta de métodos eficientes de administración que liberen el antibiótico solamente en el sitio de la infección y no de forma sistémica, lo que provoca la aparición de bacterias resistentes.



Ante este problema, el grupo de científicos desarrolló micro y nanorrobots que son capaces de llevar, de forma autónoma, péptidos (pequeñas proteínas) bactericidas al lugar de infección.



La actividad bactericida la probaron en las micro y nanoescalas y en cinco especies de bacterias clínicamente relevantes, y en todos los casos se mostró efectiva.



“Nuestros nanorrobots combinan navegación, catálisis y capacidad bactericida para llevar cargas antimicrobianas a sitios de infección específicos”, resumió el investigador español del Ibec Xavier Arqué.



Para testar los micro y nanorrobots en condiciones in vivo, los investigadores trataron ratones que tenían una herida infectada con Acinetobacter baumannii, una bacteria resistente a la mayoría de los antibióticos y que puede causar neumonía grave e infecciones del tracto urinario. Los micro y nanorrobots cargados con los péptidos antimicrobianos se inocularon en una extremidad de la herida y la zona se trató con urea.



“Cuatro días después del tratamiento con los nanorrobots, analizamos la cantidad de bacterias en la herida y hemos visto que se había reducido hasta 3 veces”, según el investigador Marcelo Torres.



Por el contrario, las heridas tratadas con dichos péptidos libres mostraron una reducción de la cantidad de bacterias solo en la zona de inoculación. Según el Ibec, este avance de bioingeniería abre las puertas a implementar en la clínica a corto plazo micro y nanorrobots bioactivos y autónomos para tratar enfermedades infecciosas.

