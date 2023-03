Este miércoles 15 de marzo el director del Invima, Francisco Rossi, fue citado en la Cámara de Representantes a un debate de control político por la responsabilidad de la entidad en la escasez y desabastecimiento de medicamentos que sufre el país desde el año pasado, y que tiene en jaque al sistema de salud según han denunciado varias organizaciones del sector.

De acuerdo con cifras del propio Invima hay abastecimiento -o riesgo del mismo- en más de cincuenta fármacos. Sin embargo, las cifras no concuerdan con las de otros actores. Por ejemplo, Acemi (gremio que agrupa las principales EPS del país) ha advertido que el problema no solo no se ha resuelto desde que se advirtió el año pasado, sino que podría empeorar y que, según sus cifras, hay novedades en el abastecimiento de 1.242 principios activos en el país.

Otro gremio que también se pronunció fue Asocoldro, asociación que reúne a más de 10.000 droguerías en el país, al señalar que tras conocer la advertencia de Acemi y la información de Minsalud realizaron un barrido en sus droguerías asociadas para determinar la real escasez. Según sus cifras, la escasez de medicamentos del canal comercial afecta a 62 principios activos.

Ante ello, Rossi aseguró que el problema de la escasez y el de desabastecimiento no es un problema solo de Colombia, sino algo que está sucediendo a nivel global. Según él, el debate se está llevando hacia la polarización política.

#InvimaInforma Francisco Rossi, director del Invima, reafirma frente a Comisión VII de la @CamaraColombia que para lograr soluciones que atiendan la escasez de medicamentos, es fundamental no politizar esta situación que se registra desde años anteriores a nivel global. pic.twitter.com/9iCE02ap0Q — Invima (@invimacolombia) March 15, 2023

“Yo quisiera decirles que mi postura personal y mi postura institucional como funcionario de este Gobierno es que si no sacamos este debate de la polarización política, la ciudadanía es la que va a terminar perdiendo. Yo creo que no sorprendo a nadie diciendo que en las últimas dos semanas se generó una polarización al sugerir que los problemas de desabastecimiento y escasez tenían que ver con la discusión de la reforma de la salud”, señaló el director.

Para él es clave destacar que desde 2012 se viene hablando en Colombia de escasez y que organizaciones globales como la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) tienen desde hace varios años equipos encargados de estudiar y resolver las problemáticas relacionadas a la falta de fármacos.



“No es cierto que exista un desabastecimiento por parte de la reforma y tampoco es cierto que yo haya dicho que el desabastecimiento es culpa de las EPS”, aseguró Rossi.

Según Rossi, el problema que hoy se atraviesa debe ser resuelto por todos los actores del sistema, entre ellos quienes participan en el sistema de regulación como el Invima y los que hacen parte del sistema de salud. Esto porque hay distintos factores que generan falta de medicamentos: problemas de mercado, de distribución, de producción, entre otros. “Y entre todos tenemos que resolver ese problema”, dijo Rossi.

De acuerdo con el directivo seguirá existiendo desabastecimeinto y escasez mientras no se resuelvan problemáticas amplias que perjudican al sector, como la visión de que la economía de mercado es más importante que la prestación del servicio de salud.

“Vamos a seguir teniendo escasez de acetaminofén porque hay muchos productores de acetaminofén, pero cada uno tiene su nicho, cada uno tiene su lugar, cada uno tiene su marca. Van a aparecer todas las listas (de desabastecimiento) que ustedes quieran mientras no ataquemos el problema de la dispersión y de la lógica de mercado por encima de los intereses de la salud. Y lo repito y lo resalto: ese es el fondo del debate de la reforma de la salud, poner la lógica del mercado al servicio de la salud”, dijo.

Además, añadió que una de las cosas que se tiene que hacer es impulsar un esfuerzo para mejorar la producción nacional de medicamentos. Y que desde el Invima han identificado desde noviembre del año pasado al menos 427 porductos en los que habían trámites pendientes que estaban generando desabastecimiento y que fueron resueltos.

“Tenemos problemas de desabastecimiento y escasez: sí, lo tenemos hace mucho tiempo. Es un problema global que tiene muchas causas que han sido mencionadas y trabajadas. Se han hecho muchas cosas para irlo resolviendo. Algunas (cosas están) fuera de la capacidad de coordinación que puede hacer el Ministerio, de la capacidad de gestión que pueda tener un Gobierno, o de las empresas productoras y laboratorios farmacéuticos nacionales o internacionales”, señaló Rossi.

Durante el debate de control político, el representante del Centro Democrático, Andrés Forero, aseguró por su parte que como el director del Invima, a pesar de estar designado en el cargo en provisionalidad, no está nombrado en propiedad, no tendría capacidad para desarrollar las acciones y transformaciones que requiere la entidad.

“Lo que yo sí rechazo es que la ministra sabiendo que este es un cargo tan importante no ha nombrado a una persona en propiedad en estos siete meses. Los cambios de fondo que se podrían requerir, obviamente una persona que no está en propiedad no podría realizarlos”, aseguró Forero.

El congresista cuestionó también por las vacunas bivalentes contra el covid-19, que según denunció no han podido llegar al país porque no cuentan con autorización del Invima, al igual que la actuación lenta del Invima, según Forero, frenó la capacidad de responder a la emergencia médica en el caso de las vacunas contra la viruela símica. “Lamentablemente ustedes no fueron capaces de actuar de manera oportuna”, enfatizó.

Finalmente, Forero preguntó por qué no se están usando los artículos 27 y 28 del decreto 677 del año 95, que permiten la aprobación mucho más rápida de medicamentos que entran al país. “¿Por qué en general no lo están aplicando en el Invima? Hay una serie de parágrafos que facilitan la aprobación de medicamentos”, resaltó.

Otro de los que intervino durante el debate de control político fue el representante del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, quien también señaló que el debate está politizado y que los argumentos no responden a la problemática global que enfrenta no solo Colombia sino decenas de países en todo el mundo por la falta de medicamentos.

“Este debate empieza casi que dándonos una gran conclusión: la desfachatez o la intencionalidad política de algunos que quieren ubicar un fenómeno que no es nuevo como una responsabilidad de la actual ministra”, aseguró Mondragón.

Según el parlamentario Colombia necesita desarrollar la capacidad técnica e industrial de producción de fármacos para por fin poder darle solución a este problema.

“Y es que incluso desde la Universidad Nacional -este centro de pensamiento en medicamentos, educación y poder- han venido planteando eso: que mientras Colombia no sea soberana en la producción pues vamos a estar atados a vaivenes y factores exógenos, que por supuesto nos toca buscar la manera entre todas las instancias de enfrentar. Pero también reconozcamos que esto es una problemática mundial”, señaló el congresista.

EDWIN CAICEDO | UNIDAD DE SALUD