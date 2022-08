La depilación láser es un tratamiento no invasivo, cuyo propósito es eliminar la raíz de los folículos pilosos a través de una energía que es absorbida directamente por la melanina del vello. Esta se utiliza como hilo conductor para llegar, eliminar la raíz del vello activo y debilitar los folículos pilosos.



(Siga leyendo: Complejo B: cuatro datos curiosos sobre estas vitaminas)



La depilación láser se ha convertido en uno de los métodos de depilación preferidos por las personas a nivel mundial, pues permite ajustarse a las necesidades de cada persona, como las zonas y numero de sesiones a realizar; además de ofrecer resultados de larga duración.



(Además: Dermatitis: ¿se puede tratar esta afección en menores?)

Sin embargo, a raíz del gran éxito de este método de depilación en los últimos tiempos, se han creado distintos mitos frente al tema. A continuación desmitificamos algunos de ellos.

La depilación láser elimina definitivamente los vellos

Esta es la oferta más vendida por distintas marcas y centros de depilación, sin embargo, Jisell Acuña, cofundadora de Ceres' c, centro de depilación láser, explica que esto es un mito, ya que “ningún tipo de tecnología brinda una depilación definitiva, ni del 100%; esto debido al ciclo de crecimiento del vello. Por lo tanto, siempre será necesario realizar retoques para mantener los resultados del tratamiento inicial”.

¿Es cierto que es un método de depilación que siempre es muy doloroso?

En el mercado existen distintas tecnologías para hacer efectivo este tratamiento. Las más comunes son: IPL, AFT, Diodo, Alejandrita Tradicional, ND de yag, y el láser Alejandrita con sistema Moveo.



Si bien es verdad que algunas de estas tecnologías son dolorosas, no todas causan dolor. “Las que comúnmente generan molestias son: IPL, AFT, láser diodo, ND yag y Alejandrita convencional. Su grado de dolor varía dependiendo la tolerancia de cada persona. Sin embargo, la tecnología Alejandrita con sistema Moveo, no genera ningún tipo de dolor, así que es un mito el decir que toda la depilación láser duele”, explica Acuña.



(De su interés: La pandemia retrasó el diagnóstico oportuno de cáncer de piel)

No todas las tecnologías de depilación láser sirven para todo tipo o tono de piel

Esta afirmación es verdad. “Cada una de las tecnologías de depilación láser cuentan con unas características distintas, entre esas, su efectividad según el fototipo de piel y la pigmentación de los vellos” explica la experta de Ceres' c.



Por ejemplo, las tecnologías IPL y AFT suelen tener mayor efectividad en pieles de color claro con vellos oscuros. El Laser Diodo no trabaja vellos delgados, ni rubios o rojos, ni foto tipos de piel claros. ND Yang solo es apta para vellos oscuros y gruesos en pieles oscuras. Alejandrita convencional trabaja todo tipo de vellos, pero solo foto tipos de piel claros y por último, Alejandrita con sistema Moveo, a diferencia de las demás tecnologías, trabaja todo tipo piel y debido a su longitud de onda permite trabajar todo tipo de vello.

¿Puede producir cáncer en la piel?

Esto es un mito. “Este procedimiento no genera efectos adversos como cáncer de piel, ni daños en órganos, ya que solo utiliza la primera capa de piel como soporte” afirma Acuña. Por el contrario, puede mejorar la textura y apariencia de la piel, ya que debido al calentamiento activa el colágeno.



Durante la sesión se puede presentar algunas molestias como leve irritación, enrojecimiento; inflamación perifolicular; edemas y picazones transitorias, que por lo general, mejoran en minutos u horas.



Sin embargo, mientras está en el tratamiento, el paciente debe seguir una serie de recomendaciones para evitar efectos colaterales causados por el sol o el uso de tópicos y medicamentos.

Más noticias de Salud

-Cáncer de piel una enfermedad para ponerle el lente







-Conozca el concurso literario para concientizar sobre el cáncer de piel