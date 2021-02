Los primeros líos con las vacunas: saltos de fila y dosis perdidas

Según el reporte oficial más reciente, con corte a las 4:00 p.m. del 21 de febrero, el Ministerio de Salud reportó un total de 39.827 dosis de vacunas contra el covid-19 aplicadas en Colombia, 6.687 de ellas entre sábado y domingo. Todo esto en 23 regiones.

Y aunque ha pasado menos de una semana desde que se aplicó la primera en Sincelejo, ya se conocen las primeras denuncias sobre presuntos saltos de fila en las personas priorizadas y sobre vacunas que no aparecen.



En Santander se conoció el caso del cirujano plástico Camilo Reyes, quien en redes sociales se ufanó de haber recibido una de las primeras 2.388 destinadas a este departamento. “Hoy comienza la esperanza. Les confieso que salieron algunas lágrimas al recibir esta primera dosis”, escribió en Instagram al publicar una foto con el carné de vacunación, que luego borró.



Según dijo el médico, fue inmunizado en la clínica Foscal. Sin embargo, el secretario de Salud departamental, Javier Villamizar, aseguró que Reyes no era de la primera línea de atención y no estaba priorizado para recibir vacunas. Añadió que se comenzará a investigar para saber cómo pudo acceder al biológico y advirtió que esta irregularidad puede acarrear fuertes sanciones.



En Montería, las autoridades están investigando si cirujanos plásticos de la Fundación Amigos de la Salud recibieron de las 1.332 dosis enviadas la semana pasada a pesar de que no son de la primera línea de atención de los pacientes con coronavirus.



El secretario de Salud de Córdoba, Carlos Vasco, le dijo a este diario que ya se hizo una visita de verificación a esta IPS y se confirmó que todos quienes recibieron dosis estaban incluidos en las listas de talento humano reportadas como priorizadas. Sin embargo, aseguró que estos profesionales prestan servicios a la unidad de quemados de esta clínica y por eso se seguirán investigando los criterios que se tuvieron en cuenta para escogerlos.



En Risaralda, mientras, se desató un escándalo luego de que la IPS Comfamiliar confirmó que tras realizar los controles protocolarios por parte del área de vacunación se encontró un faltante de cuatro dosis de las 912 que recibieron en este departamento.



“Esta situación de carácter técnico y logístico viene siendo investigada en compañía de los procesos de control interno corporativos con responsabilidad y transparencia, acogidos a las normas y protocolos que rigen la campaña de vacunación nacional. Se dio aviso a las autoridades en salud y a su vez a organismos de control para el respectivo acompañamiento”.



Javier Darío Marulanda, secretario de salud de Risaralda, afirmó este lunes que tras las inspecciones iniciales se confirmó que se aplicaron el sábado en esta clínica 188 vacunas de las 192 destinadas, contenidas en 32 viales (seis dosis cada uno).



La primera hipótesis que estudian es que se hayan perdido estas cuatro dosis en medio de los procesos de dilución de las vacunas, aunque advirtieron a los organizamos de control para que se investigue a profundidad y se revise si quedó sustancia en los viales o en las jeringas.



Cabe recordar que en este momento en Colombia solo se están aplicando vacunas contra el covid-19 a los trabajadores de la salud que atienden pacientes covid-19 en cuidado intensivo e intermedio adulto, pediátrico y neonatal; así como en urgencias; hospitalización en modalidad intramural y extramural; laboratorio clínico, de salud pública, del Instituto Nacional de Salud y de universidades que manipula y procesa muestras del virus; radiología e imágenes diagnósticas; terapia respiratoria y transporte asistencial de pacientes.



En esta fase también se está vacunado el talento humano en salud que tiene un contacto directo de atención en salud especializada a pacientes sintomáticos respiratorios intra y extramural, siempre que dicha atención implique un contacto estrecho y prolongado con la vía aérea expuesta del paciente; y empleados de servicios generales, vigilancia, celaduría, administrativo y de facturación que realiza su trabajo en los servicios de cuidado intensivo e intermedio adulto, pediátrico y neonatal de áreas covid-19 y de urgencias y hospitalización.



Igualmente se están inmunizando los encargados de la distribución de alimentos en los hospitales; del traslado de pacientes; de las labores de lavandería, mantenimiento y transporte; y todos los involucrados en la vacunación contra el covid-19 y quienes realicen autopsias o necropsias, incluido el personal del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.



Se priorizaron también técnicos y epidemiólogos de las entidades territoriales y del Instituto Nacional de Salud, que realicen rastreo en campo, búsqueda activa de casos y toma de muestras que involucren contacto con casos sospechosos y confirmados del virus.Si usted conoce de posibles irregularidades en medio del Plan Nacional de Vacunación puede enviar su denuncia al correo salud@eltiempo.com.

