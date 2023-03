El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, ha sido uno de los más férreos opositores a la reforma de la salud propuesta por el Gobierno. De hecho, fue él quien radicó una de las propuestas de contrarreforma que hoy cursan en el Congreso y quien impulsó las denuncias contra Pedro Santana, vocero del Ministerio de Salud, y quien había mentido en sus títulos universitarios.

Hoy nuevamente Forero hizo denuncias que ponen en jaque al Gobierno. Esta vez en cuanto a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) y el manejo que está realizando de los recursos que llegan del seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT).

El representante a la Cámara Andrés Forero. Foto: Cortesía

Los cambios del SOAT

Antes de diciembre del año pasado la Adres ya tenía que hacerse cargo de la auditoría y pago de todas aquellas atenciones derivadas de accidentes de tránsito que involucraran a vehículos no SOAT y vehículos fantasma.

Sin embargo, el año pasado eso cambió gracias al decreto 2497 de 2022, que ayudó a disminuir el valor del SOAT. En dicha norma se definió que la Adres ahora también tiene que pagar en el caso de los vehículos que se vieron beneficiados con la tarifa diferencial del SOAT.

Según el decreto la Adres cubrirá los servicios prestados como consecuencia de un accidente de tránsito en el cual el vehículo involucrado no se encuentre identificado o no esté asegurado con el SOAT, en un valor máximo de 800 salarios mínimos legales diarios vigentes.

Así mismo, será la Adres la entidad que cubra los gastos cuando los servicios prestados superen los 300 salarios mínimos legales diarios vigentes, como consecuencia de un accidente de tránsito en el que el vehículo involucrado se encuentre amparado con la póliza del SOAT y haga parte del rango diferencial por riesgo precisado en la medida.

Falta de capacidad técnica



Sin embargo, los nuevos pagos y los que venían desde antes se han visto represados, según denunció Forero. Esto porque aunque se necesitaban 233 auditores para revisar los cobros y poder desarrollar los procesos administrativos de los desembolsos a las clínicas y hospitales, el dieciséis de febrero solo habían 79 contratados.

Tras hacer revisiones el equipo del representante Forero encontró que a hoy solo hay máximo 92 auditores contratados.

“Pero lo grave es que había una auditoría que había sido estructurada por el Gobierno anterior y que estaba previsto que se firmara el 23 de diciembre para que a partir de enero se contara con los auditores suficientes para esas responsabilidades y el día de ayer se declaró desierta. No solamente no se firmó el 23 de diciembre sino que hoy 10 de marzo podemos decir que no va a haber nuevos auditores por esa vía y que seguramente la Adres va a tener que generar un nuevo proceso y eso tomará meses para que pueda adjudicarse”, enfatizó Forero.

Es decir, mientras se cursa todo el proceso administrativo que podría tomar todo este primer semestre, habrá un grave déficit en auditores para los pagos que debe hacer la Adres. “Durante todo este primer semestre vamos a estar con déficit de auditores para que se hagan cargo de las responsabilidades viejas y con mucha más razón de las nuevas responsabilidades. Con esto lo que vemos es que hay un represamiento con las nuevas funciones que tiene la Adres”, resaltó el representante.

Todo eso ha generado que a hoy hayan más de 20.000 millones de pesos en facturas represadas, según dijo Forero, lo que está afectando la atención de los pacientes y la sostenibilidad financiera de clínicas y hospitales que hoy deben recibir los fondos de la Adres.

(Lea también: 'Alcaldes y gobernadores no manejarán plata de la salud': Adres)

La ministra y el director de la Adres tenían la oportunidad de mostrar la conveniencia del modelo que le están planteando al país y con unas responsabilidades bastantes reducidas están fracasando FACEBOOK

TWITTER

Según el representante, la falta de capacidad técnica de la Adres ha afectado el giro directo de recursos a clínicas y hospitales, y sería grave -según Forero- porque la reforma de la salud le daría muchos más recursos para administrar a la entidad.

“Básicamente yo digo que la ministra y el señor director de la Adres tenían la oportunidad de mostrar la conveniencia del modelo que le están planteando al país y con unas responsabilidades bastante reducidas están fracasando. Obviamente el fracaso y las consecuencias serían muchísimo más graves si es que ellos se salen con la suya y terminan asignándole todas o muchas de las funciones de las EPS a la Adres”, enfatizó el representante.

Forero también anunció que está preparando una solicitud de investigación para que la Procuraduría investigue al director de la Adres, Félix Martínez, pues según el representante el director de la Adres conocía con antelación que la entidad no tenía la capacidad técnica y administrativa para asumir las nuevas funciones.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR SALUD