‘El modelo preventivo en salud se volvió bolsa de empleo para las elecciones del 2026’

El pasado 16 de febrero los congresistas volvieron a sus funciones. Y con el regreso de la agenda legislativa llega la discusión de uno de los proyectos más polémicos del Gobierno: el de la reforma de la salud. Actualmente, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, junto con congresistas de la Comisión Séptima del Senado, realizan por el país audiencias públicas para socializar cómo sería el nuevo sistema sanitario que están promoviendo. Tras esas audiencias se presentará la ponencia del proyecto e iniciará la discusión, probablemente en unas dos semanas.



Mientras tanto, algunas organizaciones muestran su descontento con la iniciativa que en este semestre tendrá su tercer debate. Entre ellos, el movimiento Pacientes Colombia, del que hacen parte 198 organizaciones de pacientes de todo el país y que el pasado 20 de febrero realizaron un plantón frente a las instalaciones del Ministerio de Salud.

Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, asegura en entrevista con EL TIEMPO que el proyecto de reforma piensa en todos menos en los usuarios del sistema, que la única discusión termina siendo por plata y que se seguirán manifestando en contra de la iniciativa.

Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia. Foto: Archivo Particular

¿Qué esperan de este tercer debate que iniciará en la Comisión Séptima del Senado?



Esperamos que los debates se den desde lo técnico, que se baje la polarización y que no haya mermelada. Que los senadores no vendan el voto y así se lo manifestamos esta semana en un foro a la senadora Norma Hurtado del Partido de la U.

Ustedes insisten en que el proyecto termina siendo negativo para el sistema de salud.

¿Qué rescatan de él?

Primero nos identificamos en el tema del giro directo. El giro directo debería ser en toda la cadena, incluyendo los regímenes especiales. Segundo, en el modelo preventivo. ¿Dónde tenemos el ‘pero’ es en el modelo preventivo? Es que el modelo preventivo, como nadie lo está controlando, pasó a ser una bolsa de empleo para las elecciones del 2026. De manera directa, puede generar más de 200.000 puestos de trabajo. Pero el modelo preventivo sí es una necesidad de país. Nos identificamos parcialmente en el punto de la integración vertical, porque el Gobierno está hablando de una integración vertical de un 30 por ciento.

Nosotros decimos que debe ser cero por ciento de integración vertical. Nosotros fuimos los primeros en proponer que haya Gestoras de Salud en Vida (en lo que se transformarían las EPS), pero no como están hoy concebidas.

Hoy las EPS cobran cerca de un 3 por ciento por administrar los recursos, bien o mal, con todas las falencias, pero lo están haciendo. Mañana, con la reforma, se les va a pagar un 5 por ciento por no hacer mayor cosa, porque de las 24 funciones que tendrían, 17 son compartidas entre el ente territorial, los CAPS, alcaldes y gobernadores.

¿Cómo mejorar el modelo de Gestoras de Salud y Vida?



Nosotros pedimos una auditoria de cuentas. El proyecto contempla que se les dará un 3 por ciento adicional y las gestoras serían juez y parte, ellas podrían auditarse sus cuentas. Nosotros decimos: sí, queremos que las cuentas sean auditadas, pero con una empresa especializada, que sea un externo, que no lo haga tampoco el Gobierno.

Porque los Gobiernos no son buenos ni administrando, ni ejecutando, y menos, auditando. No saben hacer eso. Hay empresas en el mercado a nivel internacional que tienen experiencia en auditar y eso al país no le costaría mayor cosa y sí generaría transparencia.

¿Y en qué no están de acuerdo con la reforma?

En el cómo. Hoy son tres agentes los que intervienen en la prestación de los servicios. La EPS que es la aseguradora, la IPS que es la prestadora y los gestores farmacéuticos. En el nuevo modelo estará el alcalde, el gobernador, el ente territorial y el CAPS, que nadie sabe cómo va a funcionar. Tampoco estamos de acuerdo en que no se contempla una política farmacéutica. Como país tenemos que hablar hasta dónde podemos sostener el modelo garantista que tenemos hoy.

Imagínese que usted tenga una casa, ¿la desbarataría y desplomaría sin saber cuánto le vale construir una nueva, remodelarla y transformarla? No, porque uno lo primero que hace es conseguir un permiso, después de tener un permiso, tener un presupuesto, a ese presupuesto uno le carga el 10 o el 5 por ciento de imprevistos. Lo mismo pasa con la reforma. Vamos a seguir desgastándonos en una pelea de la reforma y nadie sabe cuánto vale la reforma y de dónde vamos a sacar la plata para la reforma propuesta por el Gobierno nacional.

#NoNosCallaran

En el gobierno del cambio, pensar diferente es un PELIGRO



En el gobierno de "Colombiq potencia mundial de la vida", TE QUIEREN DEJAR SIN SALUD



Tampoco estamos de acuerdo en estatizar la prestación de los servicios de salud, por lo que hablábamos hace un momento. El Gobierno no es hábil administrando. Dejaron de vencer un millón de vacunas y no pasó nada. No hubo un solo responsable y nadie responde porque en lo público a nadie le duele nada. A los privados les duele más que a los públicos en temas de los recursos. Después se vencieron cinco millones de dosis adicionales y el ministro, arbitrariamente, lo que hizo fue sacar una norma para alargar el tiempo de vida útil de las vacunas.

Hoy nosotros, como país, no tenemos salud pública. Desapareció porque el ministro y los dos viceministros están como activistas dedicados a la reforma y nadie está pendiente de la rectoría del sistema. ¿En qué más no estamos de acuerdo? En que nosotros, necesariamente como país, tenemos que pensar en eliminar la Supersalud y que nazca una nueva entidad. Nos pasó exactamente lo mismo que sucedió con (Fabio) Aristizábal. Este otro señor salió igual de corrupto, generando dádivas, y no pasó nada.

Ustedes en EL TIEMPO hicieron una buena investigación donde denunciaron los posibles sobornos del cartel que funciona al interior de la Superintendencia Nacional de Salud. ¿Pasó algo? No pasó nada. Y seguro que con el Gobierno del presidente Petro no va a pasar nada, porque el presidente jamás va a reconocer que en su Gobierno hay posibilidades de corrupción.

Entonces, ¿seguirán manifestándose? Porque ya iniciaron las manifestaciones esta semana, el próximo primero de marzo se manifestarán en Medellín, ¿dónde más pretenden manifestarse?



Lo que pasó en la manifestación de Bogotá fue supremamente delicado. Como lo reportó la página del Ministerio de Salud, el viceministro estaba reunido, a la hora del plantón, con las centrales obreras. Y las centrales obreras, específicamente la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), fue la que nos mandó a un grupo de voceros a sabotear el plantón.

Facebook Twitter Linkedin

Plantón en contra de la reforma de la salud realizada el pasado 20 de febrero frente a las instalaciones del Ministerio de Salud en Bogotá. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

Y algo más grave: una empleada del Ministerio de Salud salió a provocarnos, salió con carteles del ministro de Salud. El plantón no era contra el ministro, el plantón tenía dos intencionalidades: levantar la mano contra la reforma y anunciar lo que está pasando hoy con la crisis del sistema.

Y esta funcionaria del Ministerio de Salud salió a provocarnos, a colocar avisos con la imagen del Ministro de Salud, donde decía: “El ministro de Salud es decente”. Nosotros consideramos que no es decente y eso es válido. ¿Dónde está la irregularidad? Le dijimos: Por favor, quite eso. Intentó levantarle la mano a una paciente con cáncer. Eso que lo haga un funcionario del Ministerio de Salud es para que se inicie un proceso disciplinario contra la señora, y no ha pasado nada.

Después de que hizo eso, varios compañeros le hicieron el reclamo y se entró nuevamente por la puerta donde nosotros estábamos. Era funcionaria del Ministerio de Salud. Eso se lo comentamos al viceministro, pero para ellos todo es normal. El siguiente plantón es el viernes en la ciudad de Medellín, en el Parque de los Deseos. Y siguen Cali y Bucaramanga.

En el plantón ustedes tenían carteles señalando cómo está afectando el sistema de salud hoy a las personas. Ustedes como pacientes, ¿qué casos han conocido que muestren cómo la crisis se está presentando?



Nosotros, todos, incluyendo los medios de comunicación, siempre le hemos dado mucho palo a la EPS. ¿Por qué no hablamos de lo que están haciendo las IPS? Las IPS, dentro de los gremios, han cerrado camas pediátricas y el país no levanta la mano. Están cerrando servicios de reumatología y no pasa nada. Están cerrando servicios de traumatología y no pasa nada.

Creo que a las IPS les ha faltado honestidad, porque ellos estaban seguros de que iban a ser los grandes beneficiados de la reforma porque iban a administrar la plata. Pareciera que es lo mismo con todos: al gobierno lo que le importa es tener el control del dinero. A las IPS lo que les importa es tener el control del dinero, a las EPS lo que les importa es tener el control del dinero, ¿y los pacientes en dónde quedamos en todo eso? Por eso nosotros hacíamos un llamado: muchos pacientes están muriendo por la ausencia en la prestación de los servicios.

Y si usted le suma a eso lo que está sucediendo con los recursos del sistema de salud… Hoy es 21 de febrero y la Adres, teniendo la plata, porque tienen la plata en las cuentas, se niega a pagar lo de Presupuestos Máximos. ¿Qué dicen las EPS? Le dicen a los pacientes que lo de Presupuestos Máximos, todo lo que se prescribe para enfermedades crónicas y de alto costo “no lo puedo entregar porque Adres no ha girado”.

Mañana nos van a decir exactamente lo mismo las IPS si la reforma fuera aprobada. Adres no giró, el prestador no puede hacer nada. Y con la reforma se acaba el modelo de aseguramiento, que en eso sí estamos de acuerdo, se tiene que mantener el modelo de aseguramiento y garantizar el riesgo financiero, porque alguien tiene que operar el sistema.

Hablando justo de eso, ¿cómo ven ustedes ahora la nueva ruta de atención al usuario que plantea la reforma? Que además divide a las EPS en ocho agentes y cambia el proceso de atención…



Nosotros no tenemos un sistema perfecto, pero si hay algo que sabe la gente, es navegar dentro del sistema. La gente sabe exactamente, si le niegan un servicio, a dónde tiene que ir. Mañana no, porque mañana todo será incertidumbre. Dice el ministro que ya tiene cerca de 300 CAPS listos.

¿Dónde están esos 300? Un par de ejemplos: ¿cómo va a operar el CAP? ¿Va a operar ocho horas al día, 12 horas, 24 horas? ¿Hay servicio los fines de semana? Nadie se ha sentado a pensar la ruta para el paciente, porque nosotros tenemos tres tipos de población dentro del sistema de salud.

Uno, los usuarios que de alguna manera van alguna vez al sistema de salud. Dos, los afiliados que tienen medicina prepagada, que es como el 5 o el 7 por ciento de la población y que nunca consultan los servicios del modelo que hoy tenemos. Y tres, los que ya tienen una carga de enfermedad, incluyendo a adultos mayores, y son pacientes.

Y esa carga de enfermedad les hace que requieran consumir servicios de salud todos los meses porque tienen patologías crónicas. Para ese nicho de la población, que suma más o menos el 32 por ciento de la población colombiana, ¿cómo va a funcionar el sistema? Si es un paciente X, el paciente se registra, se empadrona en el CAP, y de ahí, ¿cuál es el paso a paso? Imagine que el paciente logró pasar el primer filtro del CAP. Llegó a una clínica de segundo, tercer nivel o cuarto nivel, y le negaron un servicio, ¿a quién tiene que acudir? Porque lo que dicen los amigos del Gobierno es que la tutela ya no se va a necesitar. Y es todo lo contrario.

Y eso lo vimos cuando pasamos de estar en el Seguro Social al modelo de la Ley 100. La demanda de tutelas fue espantosa y en los primeros 10 años será así con la reforma. Pero con la duda, ¿a quién se entutela? ¿Al alcalde y al gobernador, porque nunca atendieron al ciudadano; a los entes territoriales; a los consejos territoriales de salud; a las Gestoras de Salud y Vida; a Adres, porque no quiso pagar; al Ministerio, porque no quiso responder; a la Superintendencia porque no cumplió con su papel? Yo conozco cómo funciona el sistema y lo primero que haría sería entutelar a todos, pero el 99 por ciento de nuestra población que no conoce cómo va a funcionar el nuevo modelo, ¿qué haría?

