Hoy se conmemora el Día Internacional del Dengue, una enfermedad que representa un grave problema tanto epidemiológico como social. En Colombia hay brotes de dengue durante todo el año en varios departamentos y los menores de edad y adolescentes en zonas con salubridad precaria son los más afectados.



En el territorio nacional este es un problema que prende las alarmas, puesto que, según la OMS, la letalidad por dengue grave no puede superar el 2% y en el país esta cifra llegó al 16% en 2016.



“Insisto en que las personas expuestas al virus del Dengue tengan claridad de cómo prevenirlo y conozcan la disponibilidad de pruebas tempranas como la de antígeno NS1, lo cual permite un diagnóstico oportuno. Es importante mencionar que las personas que ya han tenido esta enfermedad en su variante leve la pueden contraer en una segunda ocasión de manera más severa. También recordar que frecuentemente el dengue no presenta sintomatología o los síntomas son leves, pero todos estamos en riesgo de presentar cuadros graves. Se aconseja que toda persona expuesta a brotes de dengue se tome una muestra de 3 a 5 días desde el inicio de síntomas, en el periodo de incubación del virus", asegura Eduardo López, profesor de infectología pediátrica de la Universidad Del Valle y director científico del Centro de Estudios en Infectología Pediátrica en Cali, Colombia.



Los síntomas más comunes del dengue son fiebre, dolor en los huesos, dolor de cabeza, dolores en las articulaciones y pérdida del apetito. Si usted padece algunos de los síntomas mencionados se recomienda realizar la prueba NS1 de antígenos del dengue.

El ‘Aedes aegypti’ (foto) es el mosquito transmisor del dengue. Son características en él las rayas blancas en el dorso y las patas. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

Estos síntomas pueden ser agudos en la primera fase, es decir, durante los primeros 7 días del virus. Sin embargo, esta enfermedad también se puede presentar de manera asintomática. Por esta razón, si usted vive o viaja a los lugares anteriormente mencionados y tiene una señal de alerta (como síntomas o un conocido con dengue) puede confirmar si tiene la enfermedad a través de la prueba de antígenos rápida NS1 y otras pruebas que su médico puede recomendar.



Un resultado positivo en la prueba de NS1 es indicativo de una infección por dengue, pero no brinda información sobre el tipo de dengue (serotipo). Conocer el serotipo del virus no es necesario para dar atención al paciente; sin embargo, si la información se tiene, esta puede ser importante para hacer un seguimiento preciso del virus en la zona y darle una solución efectiva a la comunidad expuesta al brote.



“Hacemos un llamado a los profesionales de la salud para estar alerta frente a síntomas asociados al dengue en lugares donde el mosquito Aedes es frecuente. Recomendamos a la población colombiana realizarse la prueba NS1 en caso de presentar alguno de los síntomas mencionados, especialmente aquellas personas que se localizan en regiones tropicales y subtropicales donde posiblemente esté presente el mosquito. También queremos sugerir una prueba adicional a aquellos que se contagian por segunda vez con el virus ya que tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar la enfermedad de manera más grave”, afirma Marcela Fuquen, líder del departamento médico de Takeda Colombia.

Panorama en Colombia

El plan de beneficios de salud en Colombia incluyó en su portafolio las pruebas antígenos NS1 para favorecer la labor clínica y el manejo del dengue como enfermedad grave en la salud pública en el país, entre otras pruebas de dengue.



A partir del 2022, los colombianos pueden saber más sobre este beneficio a través de la plataforma POS Pópuli o en la página del Ministerio de Protección Social. En ese sentido, los médicos y el personal de su EPS estarán familiarizados con este procedimiento en caso de que usted lo necesite.



La Secretaría de Salud Local de Valledupar está realizando varias jornadas de educación, sensibilización y recomendaciones frente a la enfermedad, haciendo un llamado a la comunidad a investigar, indagar y trabajar en conjunto para combatir el virus. Igualmente, el Ministerio de Salud afirma que el dengue es una amenaza y que los reportes confirman un aumento de casos acelerado semanalmente. Para el mes de julio de 2022 se presentaron 1.600 casos semanales y 280 casos al día. A lo que esta entidad propone sensibilizar a la comunidad a través de recomendaciones locales de cómo prevenir el virus y también, educación frente a la adopción de buenas prácticas en la comunidad que amortigüen la proliferación del mosquito transmisor.

La prueba de detección de antígenos del virus del dengue es una prueba simple parecida a la del covid-19. Esta prueba está incluida en el plan de beneficios de salud en Colombia. Foto: Kiko Huesca. EFE

María Ángel Colón, habitante de Sincelejo (Sucre) quien padeció la enfermedad del Dengue atestigua que aún tiene secuelas del virus. Narra que los síntomas que ella vivió fueron mortales ya que sufrió dengue hemorrágico. La sucreña permaneció hospitalizada un mes, en el que tuvo dos transfusiones de plasma sanguíneo, pulmones llenos de agua, contuvo plaquetas bajas durante ese tiempo y varias hemorragias internas.



María Ángel afirma que, “fueron momentos de incertidumbre para mí y mi familia porque mis plaquetas no subían y no encontraban una solución a lo que estaba presentando, mis hermanos también pasaron por esta enfermedad al mismo tiempo, pero sus síntomas fueron más leves, por eso invito a la población colombiana realizarse la prueba de dengue así no tengan síntomas para que puedan prevenir a tiempo las secuelas que estoy viviendo”.



Es importante recalcar que la enfermedad de dengue no se transmite de humano a humano. La propagación sucede a través de la picadura de mosquitos Aedes infectados. Por ende, para prevenir la enfermedad del dengue se recomiendan las siguientes medidas a la comunidad: cambiar frecuentemente el agua de los bebederos de animales y de los floreros, tapar los recipientes con agua, eliminar la basura acumulada en patios y áreas al aire libre.



Los signos de alarma son aquellos que no se nivelan de manera ágil y oportuna, por esto, si usted presenta síntomas graves como; dolor abdominal intenso, diarrea con sangre, somnolencia, caída o aumento de la temperatura y vómito persistente acérquese al punto más cercano de salud y solicite la prueba rápida del dengue como prevención del virus. Así podrá evitar altos brotes en su comunidad.

