Las enfermedades virales causadas por la picadura del mosquito Aedes aegypti, principal vector transmisor del dengue, zika y chikungunya, se han vuelto una de las mayores preocupaciones a nivel regional.



Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el número de casos de dengue en América se ha incrementado en las últimas cuatro décadas y actualmente 500 millones de personas se encuentran en riesgo de contraer la enfermedad.



"Aproximadamente la mitad de la población mundial corre el riesgo de contraer dengue, que afecta a unos 129 países", declaró Raman Velayudhan, director del Programa Mundial de Control de Enfermedades Tropicales de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Dengvaxia es la única vacuna contra el dengue que ha aprobado la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA). Foto: iStock

Además del cambio climático, otros factores han impulsado la propagación del dengue, como el aumento de la circulación de personas y mercancías, la urbanización y la presión sobre el agua y el saneamiento.



"En 2000, teníamos alrededor de medio millón de casos y hoy, en 2022, registramos más de 4,2 millones, lo que realmente muestra un aumento de ocho veces las infecciones por la enfermedad", aseguró Velayudhan.



Hasta ahora, la enfermedad no tiene un tratamiento específico y no existe una intervención farmacológica directa. Normalmente, se trata con medicamentos para tratar la fiebre y el dolor. No obstante, el funcionario de la ONU recordó que existen vacunas aprobadas por algunas agencias regulatorias del mundo y antivirales que han superado las primeras fases de ensayo clínico.



"Dos o tres de estos candidatos están superando los ensayos de fase dos y pasarán a la fase tres, lo cual es muy prometedor", dijo Velayudhan. "También hay una vacuna contra el dengue en el mercado, que tiene ciertas limitaciones, y otras dos candidatas están en fase de desarrollo y se están revisando".



En Colombia, está disponible la prueba de antígeno del dengue que puede tardar de dos a tres días en dar resultados fiables. Sin embargo, la tecnología a nivel global avanza rápido y se están desarrollando herramientas nuevas que permiten albergar mayores esperanzas de prevenir y controlar el dengue.

Así es Dengvaxia, la vacuna aprobada contra el dengue

Dengvaxia es la única vacuna contra el dengue que ha aprobado la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) y que el Comité Asesor de Prácticas de Vacunación recomienda para uso de rutina. La fabrica Sanofi Pasteur y sus especificaciones aseguran que previene la enfermedad causada por los cuatro serotipos de virus del dengue.



Según ha expresado la autoridad regulatoria, la inyección puede ser aplicada únicamente en niños y adolescentes de 9 a 16 años de edad que ya hayan tenido una infección por la enfermedad, confirmada por laboratorio, y que vivan en un área donde el dengue es endémico (donde se presenta con frecuencia o de forma continua).



Esta vacuna es tetravalente y está hecha con microbios vivos atenuados. Se elaboró con tecnología de ADN recombinante y remplaza varias secuencias genéticas en el genoma de virus de la vacuna contra la fiebre amarilla con las secuencias homólogas de los cuatro serotipos de virus del dengue.



Por ahora, no existen vacunas o antivirales aprobados en Colombia, pero la prueba de antígeno es una medida bastante eficaz. El plan de beneficios de salud incluye en su portafolio las pruebas antígenos NS1 para favorecer la labor clínica y el manejo del dengue como enfermedad grave en la salud pública del país.



Los ciudadanos pueden saber más sobre este beneficio a través de la plataforma POS Pópuli o en la página del Ministerio de Salud y Protección Social. Los médicos y el personal de las EPS están familiarizados con este procedimiento en caso de ser necesario.

