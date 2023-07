Luego de la situación de alarma que generaron las cifras expuestas por el Instituto Nacional de Salud (INS), sobre el "ciclo epidémico" por dengue que atraviesa el país desde enero, son muchos los expertos -incluyendo el Ministerio de Salud- quienes aseguran que el sistema sanitario tienen el potencial para lidiar con la situación y que no se trata de un escenario desconocido, grave o previamente no contenido.



A través de una rueda de prensa, el Minsalud aseguró que la incidencia de la enfermedad es inferior a la que tiene a nivel general la Región de las Américas.



En consecuencia, en Colombia se han confirmado 29 muertes, conllevando a una letalidad inferior a la de brotes anteriores. Esto, porque la identificación oportuna de los casos con signos de alarma permite el abordaje clínico integral para reducir el riesgo de evolución a formas graves y muertes por esta causa.



Lo dicho cambia dependiendo de las entidades territoriales, siendo mayor la cantidad de afectados en departamentos como Huila, Meta, Magdalena y Tolima. Sin embargo, entre las semanas epidemiológicas 22 y 25, al menos 51 municipios han mejorado su situación en salud pública y mínimo 30 han pasado de brote a alarma y otros 21 de alarma a control.



Hasta el momento, se han registrado 52.586 casos de dengue, 29.618 sin signos de alarma (un 56 %), 22.240 con signos de alarma y 728 de dengue grave, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico Semanal del Instituto Nacional de Salud.



En este sentido y con la intención de entender mejor cómo puede incidir en la salud pública el aumento de casos por dengue, EL TIEMPO habló con el infectólogo y epidemiólogo Carlos Álvarez, quien fue coordinador nacional de estudios covid para Colombia y delegado de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

¿Qué significa que este año se presente un “ciclo epidémico” de dengue? ¿Las personas deberían alarmarse ante la situación?

Significa que justamente todos los años pueden presentarse picos epidémicos y esto no es otra cosa que el crecimiento de casos por encima de lo que usualmente ocurre. Normalmente, en epidemiología cada semana se cuentan el número de casos y cuando ese número va por encima de lo esperado se habla de un pico o un ciclo epidémico. Este año lo que ha pasado es que el pico epidémico está más alto que los años anteriores.

¿Qué sucederá si los casos continúan aumentando?

Carlos Álvarez, Infectólogo y epidemiólogo. Foto: Archivo particular

Si los casos siguen aumentando, lo que puede ocurrir es que tengamos una proporción de pacientes que pueden terminar hospitalizados y un porcentaje de fallecimientos. Pero, definitivamente, como esta es una condición clínica en la que la mayoría de los casos evolucionan satisfactoriamente, más que el impacto que pueda tener la comunidad, esto no tendría gran impacto en la atención hospitalaria.

A pesar de que el INS registró más de 50.000 casos en lo que va del año, algunos (la mayoría) no presentan signos de alarma ¿esto a qué se debe?

Normalmente, ocurre que, como lo comenté en la respuesta anterior, la mayoría de los casos se comportan como un caso de dengue leve, que no generan complicación. Diríamos que esto es lo usual en una enfermedad como el dengue, en esta zona que es un país endémico. En Colombia la mayoría de las personas evolucionan con síntomas leves, sin complicaciones, y solamente un porcentaje menor podría terminar complicándose.

¿Cómo se debe actuar ante casos de dengue grave?



Es fundamental que la ciudadanía entienda los signos de alarma. Es decir, es usual que una persona cuando tiene dengue tenga síntomas como dolor de cabeza, malestar general, dolor detrás de los ojos, puede haber dolor de los músculos y puede existir incluso algún brote en la piel, como un salpullido. Esto es usual y básicamente se resuelve solo con el manejo asintomático.



Sin embargo, algunas personas deben estar atentas a los signos de alarma. En estos casos, además de los síntomas que comenté antes, las personas pueden presentar signos como vómito persistente, dolor abdominal, hinchazón o mareos y estos últimos son signos de alarma que pueden estar indicando un caso de un dengue grave.



En caso de dengue grave, la persona debe consultar los servicios de urgencias para ser atendida, diagnosticada y manejada adecuadamente, acorde con los protocolos que existen en Colombia para esta enfermedad.

¿Tiene el sistema sanitario en Colombia el potencial para sobrepasar este “ciclo epidémico” sin mayores afectaciones?

Sí, creería que el sistema colombiano tiene la capacidad para soportar o sobrepasar un ciclo epidémico, más allá de las afectaciones que puede tener a nivel comunitario o familiar. En realidad, dado que las hospitalizaciones no son la mayoría, como ya lo he comentado en otras respuestas, no creo que este pico epidémico conlleve a un colapso sanitario o algo por el estilo.

