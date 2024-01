Demora en tratamientos pone en riesgo la vida de 18 pacientes con enfermedades raras

El sector de la salud continúa sin poder solventar el actual déficit del sistema, una situación que ha empezado a afectar a los pacientes y la provisión de medicamentos vitales para poblaciones con enfermedades huérfanas, de alto costo y degenerativas. También ha perjudicado la prestación de servicios médicos y ha generado demoras sustanciales en los tratamientos.



La Fundación de Apoyo Solidario a Pacientes con Enfermedades Raras (Fundaper), asegura que la situación, lejos de mejorar, ha empeorado. Esto a pesar de que la Ley Estatuaria de Salud 1751 de 2015, cataloga a los pacientes que padecen enfermedades huérfanas como “sujetos de especial protección” en el artículo 11.

La entidad aclaró que en noviembre de 2023, intentaron llamar la atención del Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego; del Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; del Superinendente de Salud, Ulahy Beltrán, y demás entes de control, reclamando especial protección para 18 pacientes con Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN) y Síndrome Hemolítico Urémico atípico (SHUa) que estaban en grave riesgo por la falta de medicamentos para continuar sus tratamientos médicos.

Hoy, lejos de haber superado estas dificultades, estos pacientes han visto deteriorado su estado de salud y calidad de vida, hasta el punto que muchos han llegado a los servicios de urgencia con graves afectaciones de salud.



La fundación manifiesta que, tres meses después, la cifra no ha variado. De las dos patologías, 9 son pacientes de la EPS Famisanar, 7 de Sanitas (entre ellos un menor de 8 años de edad) y 2 de Nueva EPS.



Uno de los casos lo vive en carne propia Gloria María Cely, directora de Fundaper, quien recientemente sufrió un Accidente Cerebrovascular (ACV) y tuvo que ser intervenida de manera urgente en una institución de Bogotá. La directora completó seis meses sin citas de control con hematología y sufrió atrasos hasta de dos meses en la aplicación del medicamento que según el tratamiento debe ser suministrado cada 15 días.



“Lo que me pasó a mí, le puede pasar en cualquier momento a otro de los pacientes con estas enfermedades huérfanas, que como yo, hemos visto interrumpidos nuestros tratamientos por la falta de oportunidad en la entrega de los medicamentos. Estamos en grave riesgo y el Gobierno y las autoridades pertinentes no pueden seguir ignorando nuestra situación”, dijo.



Añadió que solo Fundaper (pueden existir otros registros) reporta 18 pacientes con estas dificultades. "Ellos y sus familias están sumidos en la incertidumbre de no saber cuándo van a recibir su medicamento, lo que les causa ansiedad, angustia y estrés que empeora su estado de salud", manifestó la entidad.



Al respecto, Cely contó que tienen a los pacientes "paseando por todo Bogotá", porque no renuevan los convenios con la red prestadora y cuando lo hacen, a pesar de que tienen las historias clínicas de cada paciente, igual les toca empezar de cero con algunos especialistas, perdiéndose además el control y seguimiento de tratamientos que son vitales.



En momentos en que en el país se debate el futuro del sistema de salud y en el que la crisis financiera no parece encontrar un respiro, la directora de Fundaper insistió en la necesidad de que los pacientes sean realmente el centro de interés.

