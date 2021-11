Estas son las diferencias entre la demencia senil y el alzheimer

La demencia senil es un síndrome que implica el deterioro de la memoria, el intelecto, el comportamiento y la capacidad para realizar actividades de la vida diaria.



Se trata de una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre las personas mayores en el mundo entero. La edad es el principal factor de riesgo de demencia, pero la enfermedad no es una consecuencia inevitable del envejecimiento.



Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la demencia afecta a nivel mundial a unos 50 millones de personas, de las cuales alrededor del 60% viven en países de ingresos bajos y medios. Cada año, se registran cerca de 10 millones de nuevos casos y se calcula que entre un 5% y un 8% de la población general de 60 años o más sufre demencia en un determinado momento.



Muchas personas que sufren de alzheimer empezaron con un grado leve de demencia. Esto es así porque tanto la demencia como el alzheimer se engloban dentro de las denominadas enfermedades neurológicas, siendo ambas irreversibles y degenerativas, lo que implica que las funciones orgánicas dañadas o perdidas del paciente no puedan regenerarse.



Sin embargo, tanto el alzheimer como la demencia son dos enfermedades distintas. La diferencia entre ambas radica en que el alzheimer degenera al paciente hasta provocar la muerte de la persona en la mayoría de los casos, mientras que la demencia no es causa directa de fallecimiento.



En cuanto a las causas, en el caso del alzheimer son desconocidas, pero la demencia puede ser la secuela de una infección, del consumo de drogas, de tumores, de otras patologías como el Parkinson u otras de carácter degenerativo.



Por otro lado, tanto las personas con demencia como aquellas que tienen alzheimer, poseen la misma percepción de la realidad y sólo existen diferencias en los síntomas dependiendo de la fase en la que se encuentre el paciente.



Los estudios demuestran que se puede reducir el riesgo de padecer demencia haciendo ejercicio con regularidad, no fumando, evitando el uso nocivo del alcohol, controlando el peso, tomando una alimentación saludable y manteniendo una tensión arterial adecuada.



UNIDAD DE SALUD

