'Es una acción inédita, sin precedentes en la historia': EPS sobre demanda de Minsalud

A principios de esta semana, el Ministerio de Salud radicó ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Bogotá una demanda en contra de 21 EPS, argumentando que estas entidades estarían vulnerando el derecho a la seguridad social en la salud.



El documento que conoció EL TIEMPO está firmado por el director jurídico del Minsalud, Rodolfo Enrique Salas, y detalla que por instrucción del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo se procede a esta acción judicial, al considerar que las EPS estarían vulnerando diferentes derechos.

Los derechos que se le acusa a las EPS de haber vulnerado o amenazado son: “la defensa del patrimonio público, la moralidad administrativa y el acceso al servicio público, a la seguridad social en salud y a que su prestación sea eficiente y oportuna”, dice la demanda.



Al respecto, Gestarsalud, gremio que representa a las Entidades Promotoras de Salud del régimen subsidiado en Colombia, ha dicho que, hasta ahora, no puede opinar frente a la acción jurídica, ya que no es claro el objetivo de la demanda interpuesta en contra de las 21 EPS del país.

Dinero EPS Foto: iStock

"Se trata de una acción inédita, sin precedentes en la historia del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que está siendo revisada en detalle por nuestro equipo jurídico", aclaró el gremio.



Frente a la actual situación financiera que hoy afecta la liquidez del sector Salud, Gestarsalud manifiesta que ha promovido el diálogo con el Gobierno Nacional para avanzar en mejoras al sistema de salud y ha sido reiterativo en que existen mecanismos legales para enfrentar este tipo de situaciones de iliquidez, que el Gobierno no ha considerado aún.



Las EPS han hecho un llamado a preservar la confianza en el sector y sus instituciones por el bien de la población que requiere servicios de salud. "Es importante mantener la calma y la tranquilidad mientras avanza la reforma al Sistema de Salud en el Congreso de la República y se dan las discusiones y análisis técnicos que el momento demanda", señalaron.



Por su parte, el ministerio ha explicado que, con esta acción, pretende que a estas entidades les sean ordenadas acciones inmediatas "con la finalidad de dar cabal cumplimiento a la constitución e inversión de reservas técnicas, para garantizar las obligaciones pendientes conocidas y no conocidas, considerando no solo los períodos actuales y futuros, sino también aquellos periodos incumplidos con anterioridad”.



Según lo expuesto por el Ministerio en la demanda, la prestación de los servicios de las EPS en materia de aseguramiento de la salud estaría en riesgo al considerar que estas entidades incumplen con diferentes requisitos financieros establecidos por la Superintendencia de Salud.



Cabe recordar que tan solo hace algunos días el juzgado 33 penal municipal con función de conocimiento de Bogotá resolvió la tutela del caso Sánitas-Cruz Verde, a favor de la entidad promotora de salud.

