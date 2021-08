Variante delta circularía en Bogotá desde mitad de julio

La Secretaría de Salud de Bogotá confirmó este miércoles cuatro casos de la variante delta del covid-19 en la ciudad, en medio del proceso de vigilancia genómica que adelanta en armonía con el Instituto Nacional de Salud y con colaboración del laboratorio Gencore de la Universidad de los Andes.



De acuerdo con Gabriela Delgado, directora del Laboratorio Distrital de Salud Pública, se trata de personas entre los 32 y los 41 años que presentaron síntomas y se encuentran en buen estado de salud.



“Sus muestras fueron recolectadas entre la segunda y la tercera semana de julio en el análisis que se realiza a personas positivas que llegan del exterior, a quienes presenten hospitalizaciones de larga duración, y en los muestreos aleatorios, de los cuales tres tenían relación con viajes al exterior, otro al cual no se le encontró esta relación”, dice Delgado, quien agregó además que ningún caso requirió atención hospitalaria y actualmente todos se encuentran recuperados.



Llama la atención, según la Secretaría, que tres de los casos habían recibido la vacuna contra el covid-19, lo que permite inferir que esto favoreció su buena evolución.

Alejandro Gómez López, secretario distrital de Salud de Bogotá, manifestó que estos hallazgos confirman su presunción, expresada hace unas semanas, en el sentido de que la variante delta –detectada por primera vez en Cali el 24 de julio– ya podría haber hecho presencia en la ciudad, dada su manifestación prevalente en países de la región y en otros lugares del mundo, sumado a que el país no realiza controles a los viajeros que llegan del exterior.



En ese sentido, Gómez manifiesta que al existir un caso de estos cuatro que no tuvo relación con pasajeros provenientes de otros sitios queda claro que la variante delta no solo se identificó, sino que ya circula en Bogotá. De hecho, la directora del Laboratorio Distrital de Salud Pública sostiene que esto puede estar ocurriendo desde la segunda semana de julio, en vista de que en los análisis genómicos anteriores a esa fecha esta variante no había sido identificada.

No es prevalente

Por sus características, la variante delta tiende a desplazar rápidamente a sus similares que circulan en los lugares a donde llega; sin embargo, tanto Gómez como Delgado aseguran que por ahora esto está descartado en la capital y que, incluso, el tercer pico, del cual se está descendiendo, fue producido por las formas del Sars- CoV-2 que con sus adaptaciones normalmente han circulado en la ciudad. No obstante, el secretario de Salud insiste en la necesidad de reforzar las medidas a todo nivel, ya que con esta confirmación podrían afectarse más rápidamente las personas que aún son susceptibles de infectarse.



“Se ha demostrado que las vacunas que se aplican en el país son efectivas para controlar el avance de esta variante, de ahí que resulte imperativo que todas las personas se inmunicen y completen sus esquemas a la mayor brevedad”, dice Gómez.



Delgado recuerda que la variante delta no es más mortal, pero sí es más eficiente en la transmisión; en otras palabras, se contagia más fácilmente, a tal punto que se cree que se ha evidenciado que esta capacidad es hasta cinco veces mayor que la de las variantes tradicionales, y en ese sentido, un mayor número de personas podrían afectarse en menos tiempo y proporcionalmente aumentar el número de personas que requieren hospitalización, e incluso tener desenlaces fatales.

Lo que se sabe de la variante delta

Las personas que se infectan con ella, según los estudios, tienen dos veces más riesgo de ser hospitalizadas que quienes se contagian con otras variantes.



Carlos Eduardo Pérez, infectólogo de la Universidad Nacional y jefe de infectología de la Clínica del Hospital de la Samaritana, insiste en que esta variante, que ya circula en más de 120 países, amenaza con ser la forma predominante del Sars-CoV-2 en todo el planeta debido a que es más contagiosa y las personas que se infectan con ella, de acuerdo con los estudios, tienen dos veces más posibilidad de ser hospitalizadas que quienes se contagian con otras variantes.



Si bien es más agresiva, la circulación de esta variante puede frenarse con las medidas convencionales aplicadas durante toda la pandemia. Con respecto a esto, Pérez insiste en el uso permanente del tapabocas, evitar las aglomeraciones, ventilar los espacios cerrados y aislar rápidamente a las personas que presenten síntomas.



El infectólogo reitera que diferentes estudios publicados en revistas científicas han demostrado que los esquemas completos de vacunación ofrecen una protección adecuada contra esta variante, similar a la que tienen frente a otras formas del virus.

Pérez es claro en que las autoridades deben tomar la presencia de la variante en el país como un factor para redefinir las políticas frente a la pandemia con el propósito de evitar al máximo que tome ventaja y termine generando nuevos picos con desenlaces que pueden prevenirse.



Carlos Francisco Fernández

Editor de Salud

