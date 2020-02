Del coeficiente intelectual a las inteligencias múltiples.

La inteligencia es difícil de comprender. Si bien las personas saben que está ahí, en algún lugar del cerebro, y que sirve para tener éxito en una serie de tareas tanto cotidianas como novedosas, no es una facultad que pueda ser descrita de manera clara.



Esta habilidad está directamente vinculada con la evolución humana, dado que fue este proceso el que influyó con el desarrollo del encéfalo, el órgano que expresa hasta dónde son capaces de llegar la inteligencia y el pensamiento abstracto.

Sin embargo, la forma como aprende cada individuo es diferente y está directamente vinculada con su experiencia y su entorno. Así, la ‘intuición’ juega un papel indispensable, puesto que determina si una decisión es adecuada o no. No en vano, la palabra ‘inteligencia’ proviene del latín intellegere, que significa elegir. Lo cual quiere decir que una persona inteligente puede ser la que mejor elige.



Adrián Triglia, Bertrand Regader y Jonathan García-Alen, autores del libro ¿Qué es la inteligencia? Del CI a las inteligencias múltiples, explican que, según estudios, las personas más inteligentes tienden a vivir más que el resto de la población. Esto suele estar categorizado por los test del coeficiente intelectual que se aplican para determinar las facultades de las personas antes de elegir una profesión o para buscar empleo.



Sin embargo, existen varios tipos de pruebas y, según los autores, ninguna es capaz de captar efectivamente el nivel de inteligencia de la persona.



Por tal motivo no solo el resultado de la prueba, que determina el coeficiente intelectual, expresa si una persona es inteligente o no. Las investigaciones demuestran que son las inteligencias múltiples las que determinan de manera directa las capacidades de cada persona, y son esas habilidades únicas las que deberían determinar a qué dedica su vida alguien.



Este modelo fue acuñado en 1983 por Howard Gardner, profesor de la Universidad de Harvard, quien aseguraba: “La inteligencia no es única ni agrupa solo una serie específica de capacidades. Se trata de una red de capacidades únicas en cada persona”.



Así mismo, el académico sostenía que el desarrollo de una de estas inteligencias depende de tres factores: el biológico, el personal y el cultural. En este sentido, las influencias que tiene cada individuo a lo largo de su vida para desarrollar o no algún tipo de inteligencia dependerán de su estimulación infantil, su educación y algunos rasgos genéticos. Eso explica que algunas personas tengan mayor capacidad para la matemática y otras para el arte, por ejemplo.

Tipos de inteligencia

A partir de la concepción de inteligencias múltiples, Gardner enlistó siete inteligencias que le permitieron explicar su teoría:



Inteligencia lógico-matemática: consiste en la capacidad para razonar de manera abstracta cumpliendo las reglas de la lógica y las matemáticas. Allí se ubican profesiones como ingenierías, la investigación matemática y física.



Inteligencia lingüística: habilidad para captar el significado de frases, discursos y párrafos, así como de producir discursos. Ideal para filósofos, escritores y periodistas.

Inteligencia musical: sensibilidad para los ritmos musicales. Esto es independiente de la capacidad auditiva, en tanto que el desarrollo de la inteligencia no puede ser un proceso sensorial.



Inteligencia espacial: capacidad para imaginar espacios complejos y manipularlos según las necesidades del momento, como los arquitectos y diseñadores de interiores.

Inteligencia interpersonal: habilidades para tratar con personas, como las de mediadores y comerciantes.



Inteligencia intrapersonal: implica el reconocimiento de los sentimientos propios y la regulación de las emociones, como la utilizan los psicólogos.



Inteligencia corporal-cinestésica: habilidad de controlar y coordinar las partes del cuerpo, como la de deportistas, cirujanos y bailarines.

EL TIEMPO