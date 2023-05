Dejar de fumar a una edad temprana se asoció a mayores tasas de supervivencia tras el diagnóstico de cáncer de pulmón. En comparación con quienes nunca habían fumado y estaban recibiendo tratamiento para un cáncer de pulmón no microcítico (CPNM), los fumadores actuales tenían una mortalidad un 68% mayor y los exfumadores, un 26%, según un nuevo estudio dirigido por investigadores de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard (Estados Unidos) y publicado en la revista 'JAMA Network Open'.



(Siga leyendo: La estrategia de Red PaPaz para disminuir desechos de cigarrillos electrónicos)

"El historial de tabaquismo de nuestros participantes era muy variado: algunos habían dejado de fumar pocos años antes del diagnóstico y otros lo habían hecho varias décadas antes -afirma David Christiani, autor principal y catedrático Elkan Blout de Genética Ambiental-. Este amplio abanico nos dio confianza en nuestros resultados: que el beneficio de dejar de fumar antes del diagnóstico persiste incluso después de diagnosticado el cáncer de pulmón".



(Le puede interesar: México prohíbe el consumo de tabaco en espacios públicos)



Mientras que la mayoría de las investigaciones similares han comparado la mortalidad entre fumadores actuales y nunca fumadores, la mayoría de los participantes en el estudio eran exfumadores, lo que permitió a los investigadores centrarse en los efectos de dejar de fumar.



El estudio realizó un seguimiento de 5.594 pacientes con CPNM, que representa el 85% de todos los casos de cáncer de pulmón, incluidos en la Cohorte de Supervivencia del Cáncer de Pulmón de Boston del Hospital General de Massachusetts entre 1992 y 2022. De estos participantes, 795 nunca habían fumado; 3.308 eran exfumadores; y 1.491 eran fumadores actuales.



Los participantes rellenaron cuestionarios sobre su hábito de fumar y otros datos demográficos y de salud al inicio del estudio, y los investigadores comprobaron su supervivencia cada 12 a 18 meses. Durante el periodo de estudio, murieron 3.842 participantes: el 79,3% de los fumadores actuales, el 66,8% de los exfumadores y el 59,6% de los no fumadores.



Aunque no haber fumado nunca se asoció con las mejores probabilidades de supervivencia tras un diagnóstico de cáncer de pulmón, los resultados mostraron asociaciones significativas entre una menor mortalidad y haber dejado de fumar antes del diagnóstico.



Cuanto más tiempo pasaba un paciente sin fumar, más beneficios para la salud obtenía: En el caso de los exfumadores, duplicar los años que habían dejado de fumar antes del diagnóstico de cáncer de pulmón se asociaba significativamente con una mayor supervivencia. Por el contrario, duplicar los años sin fumar se asoció a una menor supervivencia entre los fumadores y exfumadores diagnosticados de CPNM.



(Lea también: Zonas aledañas a colegios son foco de publicidad de tabaco y sus derivados)



Los investigadores señalan que la relación entre supervivencia y antecedentes de tabaquismo puede variar en función del estadio clínico en el que se diagnosticó el cáncer de pulmón, y que el estudio no tuvo en cuenta los distintos tipos de tratamiento que recibían los participantes.

Más noticias de Salud