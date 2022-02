Dejar de fumar es una de las acciones que puede tomar tiempo, pero se puede lograr. Es un proceso que parte desde la voluntad de cada persona por hacerlo. Variables como la cantidad de cigarrillos que se fuman a diario y el tiempo que duró fumando pueden alargar o no el proceso.

Si usted está en ese camino, puede seguir estos consejos para hacer en casa del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido:

Haga un plan

Especifique metas, fije los días y trate de cumplirlos. Lleve usted mismo su progreso en el cuadro, calendario o elemento que haya escogido para ese plan. En los momentos de dificultad, dígase a usted mismo frases como: "No me dejaré caer" o "no detendré mi proceso". Respire profundo y trate de manejar la ansiedad que le provoca.



Si va a ir a lugares donde antes fumaba o donde puede estar expuesto a hacerlo de nuevo, como reuniones sociales o fiestas, planee con anticipación y haga un ejercicio de consciencia para reconocer lo que encontrará allí. Esto le permitirá organizar estrategias que le permitan mitigar el deseo por volver a fumar.



Revise su dieta

¿Tenía la costumbre de fumar un cigarrillo después de una comida? Un estudio de EE. UU. concluye que algunos alimentos, como la carne, hacen que este tipo de acciones sean satisfactorias. Otros como el queso, las frutas y verduras pueden generar otra sensación desagradable, aunque esto depende de cada persona.



Esto mismo ocurre con las bebidas. El estudio indica que las bebidas gaseosas, el alcohol, los refrescos, el té y el café hacen que los cigarrillos dejen un sabor agradable. Identifique si en su dieta hay algún producto que lo incita a fumar y cámbielo.



También, revise sus comportamientos después de comer y cambie su rutina. Si antes iba a fumar un cigarrillo, ahora levántese, muévase, lave los platos o vaya a su habitación a hacer una actividad diferente.



Reconozca los antojos

En este punto, usted ya reconoció que quiere dejar de fumar. Para el proceso, es importante que identifique cuando le da los antojos o deseos de fumar, el tiempo que duran y en qué momentos. Algunos pueden ser de cinco minutos o más o menos.



Una vez los tenga claros, plantee estrategias que le ayuden a controlar esos minutos de ansiedad y busque tácticas que le funciones. Pueden ir desde concentrarse en un punto o una acción, respirar de forma consciente o hacer otra actividad. Por ejemplo, si está en una fiesta y tiene intenciones de salir a fumar, podría hablar con alguien para bailar o para que la conversación lo distraiga de su anterior objetivo.

¡Muévase!

La actividad física constante y el ejercicio es vital para el proceso y para ayudar a recuperar el funcionamiento pulmonar. Estudios científicos han comprobado que caminar, moverse y evitar el sedentarismo ayuda a reducir los antojos y a liberar hormonas que da sensaciones de felicidad, satisfacción y placer que antes percibía al momento de fumar.



Otros consejos

El Ministerio de Salud de Colombia tiene publicadas algunas recomendaciones que le pueden funcionar para el proceso: evite consumir licor y café, y beba agua; tenga a la mano algo para picar o masticar, como fruta, zanahoria o chicle sin azúcar; mantenga sus manos permanentemente ocupadas; aprenda a relajarse y superar los momentos críticos, y recuerde que los síntomas provocados por dejar de fumar tienden a no superar los quince días.

