'El déficit en salud siempre existió, lo diferente es la gestión de este Gobierno'

Desde hace varios meses se ha planteado que dentro del sistema de salud existe una evidente desfinanciación que responde a distintos factores y que viene afectando el flujo de recursos en toda la integración del sistema.



La preocupación por esta situación crece cada vez más debido a que no solo impacta la sostenibilidad financiera del sector, sino que repercute en la población más vulnerable que corre el riesgo de no contar con los tratamientos que requiere.



(Siga leyendo: Desfinanciación en salud: habría un déficit de 2,8 puntos del PIB en 20 años, dice Andi).

Por un lado, las EPS han explicado en varias oportunidades que su situación financiera se ve afectada por la insuficiencia de la UPC (Unidad de Pago por Capitación), la presión tecnológica, la inflación, la volatilidad de la tasa de cambio, entre otros. Sobre este asunto se ha reiterado que los recursos son insuficientes a pesar de las medidas implementadas por las estas entidades para gestionar la siniestralidad.



Por otro lado, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) envió una carta al ministro de salud, Guillermo Jaramillo, manifestando su preocupación por las dificultades en el flujo de recursos, el incremento de la cartera, la alta morosidad y el impacto que generan los procesos de liquidación de algunas EPS, entre otras situaciones que afectan el cumplimiento de las obligaciones de las IPS.



Son varios y complejos los factores que influyen en la crisis financiera del sector, pero cada día la situación preocupa más. La semana pasada, durante una rueda de prensa, la Andi manifestó que su preocupación actual deriva del siguiente hecho: si la tendencia en desfinanciación se mantiene, tendremos un déficit en el sector de 2,8 puntos del PIB en 20 años. Esto indica que el sector está gastando más de lo que está generando en términos económicos.



(Lea también: Avanzan mesas técnicas entre el Gobierno y 18 EPS del régimen contributivo y subsidiado).



Al respecto, EL TIEMPO habló con Marcela Brun, asesora en Políticas Públicas de Hacienda, Salud y Educación, y exdirectora de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Ministerio de Salud y Protección Social, quien aseguró que el déficit en salud siempre ha existido, pero ahora la crisis es evidente por la gestión del Gobierno actual.

La semana pasada, la Andi aseguró que de seguir con el desfinaciamiento en el sector, en 20 años tendremos un déficit de 2,8 puntos del PIB, ¿usted qué opina?

Creo que la Andi tiene razones en este planteamiento respecto a lo que indica la sostenibilidad del sector salud a mediano plazo. Yo considero que uno tiene que dividir la discusión de la sostenibilidad y suficiencia de recursos en dos temporalidades. Si hablamos del presente, vemos que estamos viviendo una situación de crisis que es inminente, que va más allá de la discusión de la reforma.



Lo cierto es que existe un déficit importante y esperamos que se tomen decisiones relevantes respecto al presupuesto del año 2023: que se terminen de asignar los recursos para presupuestos máximos, que se termine de recalcular el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del periodo 2022-2023 y mirar cómo esto afecta las decisiones que se deban tomar en el cálculo de este rubro para los años siguientes. Pero independientemente de esta situación, el sector debe repensarse los mecanismos de financiación de aquí en adelante, porque para nadie es un secreto que vamos a tener una población cada vez más adulta, debido a que las expectativas de vida van aumentando al tiempo que la fecundidad va disminuyendo y esto genera un cambio en la pirámide poblacional. A esto hay que sumarle la innovación en tecnologías de salud. Todo esto implica mayores gastos en salud. Entonces, creo que sí hay sentido en la estimación de la Andi.

La crisis financiera del sector se ha centrado en la UPC y en la amplitud del Plan de Beneficios, pero ¿qué otros factores influyen?

Cuando uno habla del cálculo de UPC, tiene que pensar qué elementos hay detrás de ese catálogo. Detrás de este cálculo encontramos un efecto en precios que es relativamente ajeno al sector, pero también hay un efecto en frecuencias que tienen que ver con la gestión del riesgo en salud y en cómo se está haciendo la gestión del riesgo. Porque yo pudiera cambiar los mecanismos de cálculo de la UPC e incluir muchísimos más recursos en este valor, pero si yo no abordo la gestión del riesgo o los determinantes en salud de manera adecuada, pues básicamente esto continuará siendo como una ‘bolsa’ sin fin y no van a alcanzar los recursos. Y esto es importante porque también parte de pensar si todos los recursos son o deben ser destinados en el sector salud. Tenemos un montón de temas que deben abordarse de manera intersectorial como, por ejemplo, el agua potable, la vivienda o inclusive la educación, si no se toma acción en estos factores tampoco habrá UPC que me alcance.

Facebook Twitter Linkedin

Marcela Brun Foto: Archivo Particular

Entonces, ¿qué opina sobre que la gestión del riesgo en el texto de la reforma quede en manos de la Adres?





Esto es justamente de los factores más preocupantes de la reforma. La Adres nunca se diseñó o nunca estuvo pensada como una entidad que asumiera el riesgo en salud. Segundo, sería una entidad que va a ser juez y parte; va a ser la gestión del riesgo y al mismo tiempo va a decidir a quién le paga, cómo le paga, bajo qué supuestos le paga. Entonces creo que empiezas a mezclar todo con todo, en una entidad que no tienen las capacidades para eso.



Y cualquiera podría decir que es posible establecerle estas capacidades, pero realmente la labor que hace el asegurador va mucho más allá de una gestión financiera o contractual, que es lo que tal vez podría hacer la Adres. Tendría que volverse una superentidad que tenga, por ejemplo, presencia en todos los territorios y que conozca a toda la población y sus necesidades.



Hoy en día, la Adres es una entidad financiera, no es una entidad de salud. Entonces tendría que convertirse en una entidad de salud, tendría que convertirse en una institución que entienda los riesgos en salud, más allá de los riesgos financieros. Entonces, esto preocupa mucho del planteamiento del proyecto de ley, como también preocupa planteamientos en términos de fragmentar la gestión del riesgo. Porque ahora se habla de los Centros de Atención Primaria (CAPS) que van a tener la gestión del riesgo en la atención primaria y luego vendría la alta complejidad, pero esto es muy complejo porque en la salud las cosas no funcionan de esa forma. Corremos el riesgo de que el paciente quede en la mitad tambaleándose de un lado a otro.

¿El presupuesto que se le asignó al sector de la salud es suficiente para implementar la reforma tal y como está planteada hasta ahora?



No, no es suficiente. Incluso, el mismo gobierno lo acepta. Cuando ellos comparan los ingresos estimados con los gastos estimados, más allá de que uno pudiera tener muchísimas dudas respecto a cómo estiman tanto los ingresos como los gastos, ellos mismos plantean un déficit sostenido a lo largo de los años. Hablan de un déficit que arranca como en dos billones de pesos más o menos, pero que va creciendo a medida que van pasando los años. Ahora, ¿esos dos billones de pesos son coherentes con la realidad que ellos están planteando? Pareciera que no. Ellos tienen el supuesto de que la inversión en promoción y prevención da resultados inmediatos y eso no es cierto, si uno lee cierta literatura al respecto, se da cuenta de que en el mejor de los casos se ven resultados a cinco años o más. Pero esos resultados siempre se terminan compensando con mayor gasto por el efecto de envejecimiento natural de la población y la presión tecnológica. Entonces, tal vez yo no crezca tan inclinado, pero siempre voy a crecer en el gasto como en salud. Así que no es cierto que yo pueda generar abonos y que voy a gastar cada vez menos. Y hay otro problema importante, por lo cual yo creo que no se cumplen los supuestos que ellos plantean, y es el siguiente: ellos no están hablando de nuevas fuentes, pero sí hablan de nuevos gastos. Y ahí es que la fórmula simplemente no les da. Y cuando les salen los nuevos gastos, hablan de apoyo a la infraestructura, hablan de apoyo al talento humano, hablan de un montón de cosas que seguramente son deseables, pero que tienen que darles, necesariamente, nuevas a fuentes.



(Le puede interesar: Gremio de las EPS propone reunión con hospitales para aclarar cuentas).

¿Por qué la adición presupuestal que se hizo este año al sector salud es insuficiente?



El gobierno en su momento había solicitado 4 billones de pesos. Ellos eran conscientes de que el sector necesitaba más recursos. Los 4 billones inclusive podían ser insuficientes también. Miremos este estimado que yo hice en algún momento: si tomas la UPC creciendo en 16% y tomas los presupuestos máximos creciendo con inflación al 7.1%, el resultado era que el sector podía tener un déficit de alrededor de 5 billones de pesos. Ellos pidieron 4 y les asignaron 2. Es claramente insuficiente, tanto desde la perspectiva de ellos mismos como la perspectiva de cualquiera. Y a eso hay que sumarle dos efectos importantes: esos 5 billones de pesos suponían que todas las fuentes que ellos tenían proyectadas se comportaban tal y como las tenían proyectadas. ¿Qué vemos hoy? Que ni el SOAT, ni las cotizaciones se están comportando como ellos lo tenían previsto. Esto quiere decir que la adición es mucho más insuficiente y que, muy seguramente, los 2 billones de pesos van a cubrir el menor recaudo en esas dos fuentes.

Si la crisis financiera viene de atrás, ¿por qué no era tan visible en los Gobiernos anteriores?

Llevo más o menos unos doce años en el sector salud, de los cuales 11 siempre estuve en algún cargo del gobierno y en estas discusiones. Y puedo decir con toda tranquilidad que el problema del déficit en salud siempre ha existido. Todos los años, año tras año, teníamos un problema de uno o dos millones de pesos. Primero, el tamaño no era tan grande como el que vemos nosotros hoy, pero lo que sí es muy diferente hoy es la gestión. ¿Por qué? En ese momento veíamos a un ministerio de salud o un ministerio de Hacienda corriendo, levantando la mano, necesitando más plata, haciendo adiciones, realizando un montón de maromas presupuestales y se hicieron mil cosas, siempre, todos los años. Y si tú miras los últimos proyectos del Plan Nacional de Desarrollo o si miras las últimas leyes de presupuesto, siempre encontrarás algún artículo que intenta solucionar el déficit en salud. ¿Qué pasa este año? Que tenemos un gobierno que dice que esto es una exageración, que aquí no pasa nada. Y no vemos que se estén tomando decisiones en estos aspectos. Vimos por primera vez el año pasado a la ministra Corcho diciendo que el presupuesto era mucha plata, y no la necesitaba. Entonces creo que esa es realmente la diferencia de este año. Siempre ha existido este problema, pero se buscan soluciones. Este año estamos al cierre y no hemos visto soluciones.

Facebook Twitter Linkedin

"Yo creo que tenemos que repensar completamente el mecanismo de financiación del sistema". Foto: iStock

¿Qué soluciones podrían alivianar la crisis financiera?



Las soluciones pueden ser de corto, mediano y largo plazo. Entonces, la de muy corto plazo es la siguiente: se debe mostrar que hay gestión. Se debe mirar si es necesario ajustar la UPC. También se debe buscar una solución a los presupuestos máximos. Y es que lo que pasa con los presupuestos es que de repente para el nuevo gobierno es como si fueran de la bolsita del abuso. Pero se les olvida que el 40% de los presupuestos máximos hoy son para atender condiciones como enfermedades huérfanas, medicamentos, etc. Entonces, no es la bolsita del abuso. También se debe solucionar la crisis del flujo, empezar a girar. Se le debe a las EPS por lo menos julio, agosto y septiembre de presupuestos máximos, y esto en un sistema donde la siniestralidad es bastante alta. En el mediano plazo, casi que empezando en 2024, 2025, se debe hacer un ajuste de la UPC. En el primer semestre del año 2022, se nos planteó una propuesta de UPC por condiciones, lo que quiere decir que ya hay un trabajo bien avanzado y eso es algo que todas las empresas han venido pidiendo en estos continuos comunicados. Y en un largo plazo, yo creo que tenemos que repensar completamente el mecanismo de financiación del sistema y considero que seguramente los presupuestos máximos irán desapareciendo con el tiempo.

¿Qué piensa del Giro directo de la Adres?

El giro directo ya existe. El 50% de los recursos de pérdida del régimen subsidiado se giran a través del giro directo. Yo creo que el giro directo no debería tener muchos inconvenientes, siempre y cuando se aborde la siguiente cuestión: quién determina a quién se le paga y en qué prioridades paga. Porque ¿qué pasa con el giro directo? Hoy, de todas formas, son las EPS las que deciden a quién le quieren enviar a través del giro directo los recursos. Ahora, lo que a mí sí me preocupa es que el giro directo sea muy alto, porque si uno pone un giro directo de 80-90%, eso quiere decir que quien se quede con la gestión del riesgo no va a tener necesariamente los recursos suficientes, ni para las reservas, para todo lo que implica en un asegurador. Entonces, yo creo que eso tiene que llegar a un punto medio.

Más noticias de Salud