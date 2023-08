En lo corrido del año, la Defensoría del Pueblo recibió 944 quejas en contra de las EPS Emssanar y 888 en contra de Asmet Salud. A ello se suma, como datos sumamente preocupantes, que Asmet Salud incrementó en su contra el número de tutelas en comparación con el año anterior: en marzo, 171 %; en abril, 82 %; en mayo, 124 %; en junio, 131%. En el caso Emssanar, en abril aumentó un 28 %; en mayo, 5,13 %; en junio, las tutelas por violación al derecho a la salud de sus afiliados disminuyeron un 25 %.



De acuerdo con el número de quejas y tutelas, la problemática para acceder a los servicios en Asmet Salud, que contaría con 1.721.703 afiliados (según datos del sistema Consulta de la Base de Datos Única de Afiliados, BDUA-Adres), continúa en aumento, particularmente en la obtención de citas con especialistas, entrega de medicamentos y realización de exámenes de laboratorio e imágenes diagnósticas.

La EPS Asmet Salud adeuda alrededor de 47.000 millones de pesos a la red hospitalaria de Caldas. Foto: Jhon Jairo Bonilla

Emssanar, con un total de 1.849.567 usuarios (casi 1.000.000 en el Valle del Cauca, y más de la tercera parte de los habitantes de Nariño están afiliados a esa EPS), pese a que las cifras muestran mejoría, debe seguir haciendo esfuerzos importantes para prestar un servicio más óptimo.

Emssanar tiene presencia en Valle, Nariño, Cauca y Putumayo. Foto: Superintendencia de Salud

“Es hora de mejorar los indicadores, de resolver las quejas, de garantizar una red que permita a los afiliados acceder a los servicios y satisfacer sus derechos. No esperen a que se presenten tutelas, no esperen a que la Superintendencia, las secretarías de salud, las personerías o la Defensoría del Pueblo actuemos. La Superintendencia ya tomó una medida, y si no es suficiente, lo que seguiría es ordenar su liquidación, lo cual pondría en alto riesgo a sus afiliados, trabajadores y acreedores”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, quien hizo un enérgico llamado a los agentes interventores de Emssanar y Asmet Salud, EPS con medida de intervención administrativa, para que asuman su rol como verdaderos garantes de los derechos de los afiliados.

Y agregó: “Si las medidas de intervención no cumplen su fin último, o si el remedio es, a la larga, peor que la enfermedad, la autoridad administrativa debe reevaluar lo que está sucediendo y usar su función discrecional para defender y proteger el derecho fundamental a la salud del afiliado”.

Informe sobre las medidas de intervención para administrar y el derecho a la salud

En la Audiencia Púbica Defensorial Excepcional organizada por la Defensoría del Pueblo en su sede nacional, Carlos Camargo presentó el informe ‘Situación del derecho fundamental a la salud en el contexto de las medidas de intervención para administrar, declaradas por la Superintendencia Nacional de Salud sobre entidades administradoras de planes de beneficios (EAPB)’.

Indicó que el panorama a nivel país sobre la prestación eficiente de ese derecho es lamentable, pues cuatro EPS fueron liquidadas, una solicitó de manera voluntaria su liquidación y 13 tienen medidas intervención forzosa administrativas.

“Esperamos que la Superintendencia de Salud sea muy receptiva con nuestro informe, que tiene como propósito primordial la protección del derecho fundamental a la salud de todas las personas. En especial, de los usuarios del Caquetá, Putumayo, Cauca, Risaralda, Huila, Nariño y Valle, habitantes de zonas apartadas, dispersas y, por lo tanto, más vulnerables, que no reciben desde hace meses sus medicamentos, diagnósticos, procedimientos, tampoco tratamientos”, expresó Camargo.

Enfatizó en las recomendaciones que surgen del informe, a las cuales la Defensoría del Pueblo, a través de su Delegada para el Derecho a la Salud y la Seguridad Social, les hará permanente seguimiento.

“Necesitamos que sea reducido el número de quejas y tutelas, pero también que los pagos y acuerdos con la red prestadora empiecen a dar resultados para que no sigan siendo suspendidos los servicios. El derecho fundamental a la salud no puede continuar siendo vulnerado en Colombia”, subrayó el Defensor del Pueblo.

