‘Decisiones del Gobierno afectan derecho a la salud’: Sociedades Científicas al presidente Petro

En una extensa carta dirigida al presidente Gustavo Petro, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) manifestó las preocupaciones que tiene el colectivo con relación a las decisiones que vienen siendo tomadas por el Gobierno, que, bajo su concepto, “afectan de manera directa el derecho fundamental de la salud, nuestros derechos laborales y ejercicio de nuestras profesiones”.

La ACSC, que agremia a 69 asociaciones, sociedades y colegios especialistas médicos del país, señaló que las últimas decisiones del Gobierno Nacional evidencian posibles vacios jurídicos que, eventualmente, pueden traer consecuencias jurídicas que no solo colocan en riesgo su vida jurídica, sino que afectan de manera seria el sistema de salud y la prestación del servicio.

Además, según la organización, los pronunciamientos del Gobierno Nacional que acompañan estos actos administrativos empeoran la crisis y dejan inquietudes que requieren ser resueltas de manera inmediata.

“Más allá del análisis jurídico que se deba hacer, el cual le corresponde realizar a los profesionales del derecho, el gremio de profesionales de la salud y a nombre la ACSC, existe gran preocupación por la estabilidad actual y futura del sistema de salud en Colombia, generada por la decisión de intervenir a las EPS; surgen preocupaciones al interior de nuestro gremio de las cuales vemos la necesidad de dejar constancia, con el fin de evitar o mitigar a toda costa cualquier perjuicio que se pueda generar a quienes estamos en la base de la pirámide del sistema de salud, los pacientes y el talento en salud”, señala la carta.

Además, conforme expresan de la ACSC, con relación a la prestación de servicios, no existe claridad de como el estado va a asumir la prestación de servicios en los distintos niveles de atención. Esto porque, según el gremio, los distintos actos administrativos que se han promulgado con relación al sistema de salud que se quiere implementar solo se centran en la atención básica, dejando de lado la baja, medina y alta complejidad, lo cual coloca en riesgo la prestación del servicio oportuna y de calidad y en esa misma línea la salud de los colombianos.

“Las decisiones tomadas por el Gobierno Nacional, más allá del parte de tranquilidad que se ha querido presentar, no entregan la seguridad que se requiere con relación a la prestación continua y oportuna para los pacientes a quienes no se les deben interrumpir sus tratamientos y menos a aquellos pacientes con enfermedades ruinosas, por lo tanto es necesario que más allá de las manifestaciones presidenciales, se tomen las medidas administrativas efectivas para garantizar la prestación del servicio en las condiciones que requiere la población colombiana”, agrega la carta.

Desde el año pasado Compensar, Sura y Sanitas venían advirtiendo la grave crisis financiera del sector. Esta semana Sanitas fue intervenida y Compensar pidió ser liquidada.

El documento, que también pide “protección inmediata” de los derechos laborales del talento humano en salud en este escenario de crisis, enfatiza en que es necesario recalcular la UPC en un contexto en que es claro que mayor problema del sistema es financiero.

“Desafortunadamente, las actuaciones y manifestaciones del Gobierno Nacional no dan ni la claridad y menos la tranquilidad necesaria para que quienes prestamos el servicio lo podamos hacer con la garantía de no colocar en riesgo nuestros derechos ni los de nuestros pacientes, por lo cual queremos dejar planteadas nuestras inquietudes a esperas de tener no solo una pronta aclaración, sino la toma de las medidas pertinentes para sanear las falencias que actualmente se presentan”, resalta la misiva.

El Gobierno ha enfatizado en que las intervenciones a las EPS no deben afectar el servicio de salud de los ciudadanos.

Según la ACSC “los actos administrativos que se vienen impulsando están generando zozobra e inseguridad jurídica en pacientes, prestadores y trabajadores de la salud; por ello solicitamos se hagan las aclaraciones y exposición cierta de motivos en la que se indiquen las razones jurídicas que llevaron al Gobierno a emitir estos actos, y se garanticen los derechos de pacientes y trabajadores que consideramos, hoy están en riesgo inminente de ser vulnerados”.

Finalmente, el gremio manifiesta al presidente su disposición para seguir trabajando en mejorar el actual sistema de salud.

