Lengua blanca es un término utilizado para describir cuando cualquier parte de este órgano tiene una cobertura lechosa o blanca grisácea. Si bien es cierto que esto puede significar muchas cosas a nivel médico, últimamente los usuarios de internet se han preocupado más por su salud gracias a ello.

Resulta que hay un producto de ‘belleza’ e higiene que se ha popularizado mucho en internet llamado ‘Tongue scraper’ o ‘Raspador de lengua’. Si bien es cierto que este artefacto no es para nada nuevo y que sus primeras apariciones en redes sociales incluso se remontan a la época de la plataforma de videos ‘Vine’, su uso sí hizo que muchas personas se dieran cuenta de que el color de su lengua tiene que ver mucho con su estado de salud física.



Este artefacto se ha hecho muy popular en internet. Foto: iStock

Según la doctora Alana Biggers del medio británico ‘Medical News Today’, “existen diferentes razones para el color blanco en la lengua y cada una tiene un tratamiento específico. Una lengua blanca usualmente es un síntoma inofensivo, pero en otros casos puede indicar una afección grave”.



¿Qué podría significar?, ¿a qué afecciones se refiere? Acá le contamos todo lo que debe saber si su lengua parece estar blanca.

¿Por qué su lengua está blanca?

Hay diferentes motivos o causas por las cuales esto puede pasar. Según la Clínica Cleveland en Estados Unidos, esto se produce cuando las bacterias, los desechos de comida y las células muertas quedan atrapadas entre las papilas en la superficie de la lengua. Estas luego crecen y se hinchan, creando así una mancha blanca.



Mascar chicle en exceso podría traer graves consecuencias en su salud bucal. Foto: iStock

Esto puede estar relacionado directamente con problemas de higiene y bucales, tales como respirar con la boca abierta, no cepillarse de manera frecuente los dientes o de manera correcta e incluso fumar, masticar chicle o mascar tabaco.



No obstante, también puede ocasionarse por otro tipo de cuestiones que podrían indicar alguna patología.

Afecciones relacionadas con la lengua blanca

Tener una lengua blanca también puede ser producto de otro tipo de enfermedades. El portal web Mayo Clinic explica que las siguientes afecciones pueden estar relacionadas con el cambio de color de la lengua:

Leucoplasia

Es una condición común causada por un crecimiento excesivo de células en el revestimiento de la boca. Estas se combinan con una proteína llamada queratina. En muchos casos, puede contraer esta afección cuando se bebe alcohol o cuando se fuma tabaco, aunque muchas veces no hay una causa obvia

Liquen plano oral

Es una afección bucal inflamatoria crónica y es causado por un trastorno de su sistema inmunológico y otras amenazas microscópicas. Por otro lado, no es contagioso y puede ir acompañado de llagas o heridas en el interior de las mejillas.

Las mucosas pueden presentar otras afectaciones. Foto: iStock

Candidiasis oral

La candidiasis oral es una infección en la boca causada por la levadura Candida, la cual es un hongo. Aunque normalmente se encuentra dentro de la boca, se convierte en un problema cuando crece demasiado.

Sífilis

La sífilis es una infección bacteriana y una infección de transmisión sexual que puede tener como síntoma la lengua blanca. La enfermedad comienza como una llaga sin dolor, generalmente en los genitales, el recto o la boca.

Acuda a su médico

Se recomienda buscar a un especialista . Foto: iStock

Por lo general, como lo dijo la doctora Alana Biggers, la lengua blanca es inofensiva y puede deberse a malos hábitos bucales. Sin embargo, si esta llega a estar acompañada de otros síntomas como dolor o picazón, no dude en ir a su odontólogo o internista de confianza.



A veces, puede ser un signo de un riesgo de salud en desarrollo, como lo es una infección o en otros caso la sífilis, la cual, si no se trata de manera temprana, podría traer grandes consecuencias.



Por otro lado, si no está seguro de por qué su lengua está blanca y lleva mucho tiempo así, también es recomendable ir a un especialista que pueda evaluar su estado de salud.

