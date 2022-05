El pasado 5 de abril la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre casos de hepatitis aguda grave de origen desconocido en niños menores de 10 años donde se observó ictericia (74,1%), vómito (72,8 %), diarrea (49,4 %), pocos casos de fiebre (29,6 %) y enzimas hepáticas elevadas.



En Europa todavía no se han identificado factores de riesgo epidemiológicos relevantes tanto infecciosos como no infecciosos, incluidos viajes internacionales. Se supo que la mayoría de los niños no estaban vacunados para covid-19 y se han detectado adenovirus en 74 casos.



Las hepatitis virales son infecciones producidas por varios tipos de virus (A, B, C, D y E), cada uno con diferente vía de transmisión, método de diagnóstico y de tratamiento.



En este caso específico, lo que desconcierta a las autoridades sanitarias es el aumento de casos en un periodo de tiempo muy corto, su gravedad y que no se conoce, de momento, la causa.



Entre los expertos existen algunas hipótesis como la posibilidad de alguna intoxicación por alimentos, bebidas o juguetes. Las toxinas o venenos pueden afectar al hígado de forma muy grave. Sin embargo, de momento no parece probable porque no se ha encontrado ningún nexo en común entre todos los casos, pero no se descarta la posibilidad de que se trate de algún tóxico todavía desconocido.



La hipótesis que parece más acertada hasta ahora es que se trata de una infección por adenovirus. La mitad de los casos han dado positivo para estos virus, que normalmente causan diarrea, vómitos y síntomas parecidos al resfriado común.



En casos muy excepcionales, los adenovirus pueden causar una hepatitis fulminante. Se ha sugerido que podría tratarse de una nueva variante de adenovirus más agresiva.



Otra posibilidad es que fuera un adenovirus común pero que ahora tuviera un impacto más grave en niños con un sistema inmunológico debilitado por la falta de exposición a otros patógenos debido al confinamiento y otras medidas durante la pandemia.

