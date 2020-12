Solo la mitad de los colombianos se pondría la vacuna contra covid-19

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) presentó los resultados de la quinta ronda de la encuesta Pulso Social, que se realizó por vía telefónica a 11.000 personas en 23 ciudades, del 9 de noviembre al 10 de diciembre.



Y si bien el muestreo de la encuesta se realizó justo antes de que el Reino Unido y Estados Unidos anunciaron la aprobación de la vacuna de Pfizer, los resultados dejan ver que solo la mitad de los colombianos están interesados en aplicarse una vacuna en contra del coronavirus si es que esta estuviera disponible.



En concreto, la encuesta encontró que el 55,8 por ciento de los participantes están interesados en un biológico que lo pueda proteger contra el covid-19,

frente a un 44,2 por ciento que respondió decididamente que no.



Por sexo, los hombres mostraron un porcentaje mayor de aceptación que las mujeres, con un 60,2 por ciento frente a un 53 por ciento.



En un análisis por regiones, Quibdó es la ciudad donde los ciudadanos se pondrían mayoritariamente la vacuna, con un porcentaje de 72 por ciento. Le siguen en aceptación Santa Marta (71,6 por ciento), Pasto (69,2 %), Tunja (69 %), Riohacha (68,4 %), Neiva (67,5 %), Manizales (65,3 %) y Medellín (65 %).



En Barranquilla, por ejemplo, el 62 por ciento de los encuestados sí se la pondrían; en Bogotá, el 59,8 por ciento y en Cartagena, el 57,5 por ciento. Conviene recordar que estas tres ciudades han sido las más golpeadas por la pandemia en el país.



En el otro extremo, las ciudades con menos proporción de personas que se aplicarían una vacuna contra el covid-19 fueron Cali, donde solo dos de cada cinco lo harían (42,6 por ciento), Ibagué (49,1 por ciento), Bucaramanga (51,4 por ciento) y Cúcuta (52 por ciento).



La encuesta exploró cuáles son las principales razones para no aplicarse el biológico, sea cual sea. Y la que tuvo mayor proporción, con el 56,2 por ciento, fue creer que la vacuna puede ser insegura debido a los potenciales efectos adversos. Este porcentaje es mayor en las mujeres (58 %) que en los hombres (52,5 %).

Hasta el momento, de acuerdo con los estudios científicos, las vacunas que se están aplicando en el mundo han mostrado ser seguras y no han causado efectos adversos graves.



Otras razones que dieron los encuestados para no aplicarse la vacuna fueron no creer que esta pueda ser lo suficientemente efectiva (19,9 por ciento), pensar que esta se va a utilizar para manipularlo (9,7 por ciento), que ya estuvo contagiado y se recuperó (3,6 por ciento) y que no considera que el coronavirus es peligroso para la salud (1,7 por ciento).



El trabajo del Dane también preguntó cuánto confiaban los encuestados en los científicos colombianos, en una escala de cinco puntos entre nada y completamente.

El 40 por ciento se ubicó en una confianza aceptable; el 26,6 por ciento, en una confianza media; el 20 por ciento dijo confiar completamente en ellos y el 6,2 por ciento respondió no confiar nada.



Otra pregunta indagó sobre qué tan preocupados estaban de infectarse con el nuevo coronavirus. El 34 por ciento, es decir, uno de cada tres, aceptó estar muy preocupado; el 31 por ciento indicó estar un poco preocupado; el 21,2 por ciento, algo preocupado, y el 8,9 por ciento, es decir, casi uno de cada 10, señaló estar nada preocupado frente a este virus.

UNIDAD DE SALUD