Daltonismo: ¿cómo puede saber si un niño o un adulto tiene esta deficiencia visual?

El daltonismo, o deficiencia de color, es una condición médica por la que una persona es incapaz de ver los colores de manera normal. Normalmente causa dificultades para distinguir entre algunos colores, como el verde y el rojo.



“En la retina hay dos tipos de células que detectan la luz. Se llaman bastoncillos y conos. Los bastoncillos solo detectan la luz y la oscuridad y son muy sensibles a los niveles bajos de luz. Los conos detectan los colores y están concentrados cerca del centro de la visión. Hay tres tipos de conos: unos detectan el rojo, otros el verde y otros el azul. El cerebro usa la información que envían los conos para determinar el color que percibimos”, explica la Academia Americana de Oftalmología.

El daltonismo, entonces, ocurre cuando uno o más conos están ausentes, lo que hace que quienes lo sufren tengan una percepción limitada de los colores.



Incluso puede ocurrir que los tres tipos de conos estén ausentes, en lo que se conoce como daltonismo grave, o bien, por otro lado, que los tres estén presentes, pero uno no funcione bien. Esto se conoce como daltonismo leve.

Pero es frecuente que las personas con casos leves de esta afectación pasen mucho tiempo sin darse cuenta de que la padecen, pues, al nunca haber tenido un punto de vista diferente al suyos, no caen en cuenta de que tienen una percepción limitada de los colores, sino que creen que todo el mundo ve de la misma forma que ellos.



Por ende, a muchos padres les interesa hacerle pruebas a sus hijos, para descubrir si sufren de esta condición, y ofrecerles las condiciones necesarias para que el daltonismo no afecte su proceso de aprendizaje en otras áreas.

¿Cómo detectar el daltonismo?



Para esto, existen pruebas sencillas de hacer, recomendadas, por el oftalmólogo Pascual Fuster Rodríguez, y son las siguientes:

Si el niño está muy chiquito y no conoce aún los colores, coja cuatro cartulinas de colores distintos (azul, rojo, verde y amarillo), córtelas en cuatro pedazos cada una y pídale a su hijo que las organice por colores. Si se confunde, puede ser una señal. Si ya conoce los colores, pídale que haga nueve dibujos, cada uno de un color distinto. Luego, pídale que identifique los colores que usó en cada color. Si lo hace bien, es muy probable que no tenga daltonismo. Haga juegos de identificar colores, como, por ejemplo, preguntarle el color de frutas que conozca. Para un diagnóstico mucho más exacto, los oftalmólogos usan el test de Isihara, en el que los pacientes deben buscar números en láminas redondas que, con sus puntos de colores, dibujan números en su interior. Las personas con daltonismo ven números distintos, o ningún número. Otro test oftalmólogo conocido es el de Farnsworth, que se basa en agrupar fichas en 15 grupos cromáticos diferentes.

Fuster explica que a partir de los tres años de edad se pueden hacer este tipo de pruebas. Antes pueden salir erróneas pero no por un problema de visión, sino porque los niños aún no son capaces de hacer tareas de esta complejidad.



A la fecha no existen tratamientos médicos para curar el daltonismo, pero sí herramientas y estrategias para ayudar a quienes lo padecen a sobrellevarlo.



