Análisis: pacientes terminales mueren en medio del dolor y el sufrimiento

"Dijeron que el cáncer que tengo en los ovarios se había regado a los pulmones y a los huesos, además del sufrimiento y la angustia que he sentido, creo que dejé de importarles a las personas que me trataban y ahora me toca rogar por una cita”.



Con esta frase, Lucy M. relata que a sus 54 años ha tenido que recurrir tres veces en menos de un mes a urgencias para que le calmen el dolor que siente en la espalda y que, si bien se alivia un poco, tiene que consultar de nuevo porque en el pueblo donde vive no le hacen la fórmula de unas pastillas y unas gotas que rápidamente se le acaban.



(Le recomendamos consultar: ‘El 89 por ciento de los colombianos ya habrían tenido covid-19')

Esto podría parecer una excepción en la atención de este tipo de personas, en razón de que la ley estatutaria de salud (Ley 1751 de 2015) y la ley Consuelo Devis de Saavedra (Ley 17 33 de 2014) garantizan la atención integral de los enfermos en todas sus etapas, incluidos los cuidados paliativos, pero estos solo llegan de manera adecuada a una minoría de ellos.



Los cuidados paliativos, según la Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos (ACC), hace referencia al cuidado total y activo de los pacientes cuya enfermedad no responde a un tratamiento curativo. De acuerdo con su presidenta, Sandra Liliana Parra, esto no hace referencia exclusiva a pacientes terminales o con inminencia de muerte, como erróneamente se piensa, sino que involucra a todas las personas que padecen patologías, la mayoría de curso crónico, para las cuales no existe una cura definida.



Sin embargo, no obstante los avances en la regulación y haber sido el primer país en Latinoamérica en garantizar este tipo de atención, en Colombia, según el Atlas latinoamericano de cuidados paliativos, que acaba de darse a conocer en su segunda edición, y el Observatorio Colombiano de Cuidados Paliativos (OCCP), solo tres pacientes de cada diez que requieren atención de este tipo la reciben de manera adecuada.



(De su interés: Otras derrotas de Medimás que la pondrían en riesgo)



La situación empeora al observar la asimetría que existe en la oferta de este tipo de servicios en las diferentes regiones del país, tal como lo manifiesta Miguel Sánchez, director de OCCP y coautor del Atlas, al decir que existe una concentración de estos servicios principalmente en Bogotá, Antioquia, Santander y Valle, mientras que en la mayoría de regiones del país estos son escasos e incluso no existen.



De hecho, el Atlas deja claro que Colombia tiene 1,6 servicios asistenciales por cada millón de habitantes, lo que baja exactamente a la mitad (0,8 por millón) con respecto a menores de 15 años. De igual forma, totaliza 79 servicios de cuidados paliativos en el país, de los cuales 9 son pediátricos.



Al discriminar dichos servicios se encuentra que la mayoría de ellos (39) son equipos móviles, 19 son del primer nivel de atención, hay un hospicio y 19 equipos mixtos y solo una unidad integral.



A lo anterior se suma que al determinar la oferta de formación en este campo, solo cinco de 55 facultades de medicina ofrecen programas de especialización en esta área, lo mismo que 3 de 57 facultades de enfermería, 4 de 30 carreras de trabajo social y solo una de 29 carreras de psicología, un déficit que sin duda se refleja en la oferta de servicios.



Sánchez es enfático al decir que no obstante las normas y la obligatoriedad de cubrir a las personas con estos servicios, el sistema de salud en el país funciona como un embudo en cuya parte ancha solo existen servicios básicos, mientras que el acceso a especialidades como cuidados paliativos se ubica en la parte más angosta, y es allí donde se presentan las dificultades.



(Lea también: Tercera dosis: un debate entre la inequidad y la incertidumbre)



En este sentido, Luisa Fernanda Rodríguez, vicepresidenta de la ACC, dice que a Colombia le hace falta un plan estratégico de cuidados paliativos que no solo defina los responsables, sino que también diferencie su financiamiento, además de la eliminación de los obstáculos que encuentran las personas para acceder a ellos.



A lo anterior, dice Sánchez, deben sumarse campañas de educación para que a nivel general se conozca el verdadero significado de los cuidados paliativos y desmontar las creencias que llevan a las personas a relacionar los cuidados paliativos como un componente contemplativo de la enfermedad y no como las herramientas terapéuticas e integrales para garantizar calidad de vida a quienes los necesitan.

Facebook Twitter Linkedin

Solo tres pacientes de cada diez que requieren atención de este tipo la reciben de manera adecuada. Foto: Hernando Banquez / EL TIEMPO

Dolor crónico

Un aspecto importante de la atención de estos pacientes, de acuerdo con el director del Observatorio, es el manejo del dolor crónico, campo en el cual se presentan vacíos que se traducen en sufrimientos prolongados para quienes lo padecen.



El experto enfatiza que como el dolor crónico es una especie de materia heterogénea que está presente en diversas enfermedades, no existen criterios claros para remitir a los pacientes a especialistas en el manejo del dolor o de cuidados paliativos, por lo que muchos de ellos, no obstante recibir atención, no encuentran la solución adecuada a sus síntomas, lo que termina empeorando su sufrimiento y acelerando su deterioro.



En ese sentido, tanto el Atlas como el Observatorio señalan el bajo acceso a medicamentos de uso controlado para el tratamiento del dolor, aunque el país se sitúa, junto con Costa Rica y Chile, como uno de los pioneros en este tema. Basta ver que, según el informe, Colombia tiene una media de 11,2 miligramos de distribución de medicamentos opioides por persona, mientras que en los países desarrollados este indicador llega a sobrepasar los 203 miligramos per cápita.



(Además: Cinco cosas que hay que saber de la variante 'mu' identificada en Colombia)

No existen criterios claros para remitir a los pacientes a especialistas en el manejo del dolor o de cuidados paliativos FACEBOOK

TWITTER

Esa es la razón por la cual Lucy M. tiene que someterse a largos procesos administrativos para completar sus dosis mínimas requeridas, una situación que se agrava, según Sánchez, porque en el país solo existen 250 farmacias (la mayoría, en el centro del país) que pueden dispensar estos medicamentos las 24 horas, 7 días a la semana.



“Es increíble ver cómo pacientes que pueden necesitarlos un sábado o un domingo deben esperar hasta el siguiente día hábil para recibirlos”, comenta Sánchez.



Lo anterior sin contar, según Sandra Liliana Parra, las barreras administrativas, el monopolio estatal sobre estos medicamentos de uso controlado y las dificultades que tienen esas zonas para calcular la demanda y consecuentemente las provisiones.

América Latina: un panorama con rezagos

En América Latina se aprecia un crecimiento del número de equipos de cuidados paliativos, con 2,6 servicios por millón de habitantes. Sin embargo, se observa una brecha muy amplia debido a que este promedio se encuentra entre unos rangos que van desde 0,58 servicios por millón, como ocurre en Guatemala y Honduras, hasta 24,5 servicios por millón, en el caso de Uruguay.



No obstante estas alzas, de acuerdo con el Atlas de cuidados paliativos en Latinoamérica 2020, estos continúan siendo insuficientes para la creciente necesidad que se evidencia dentro del continente.



Según el Atlas, la mayoría de estos servicios que se prestan en el continente (44,8 %) funcionan exclusivamente en un ámbito hospitalario, la tercera parte de ellos son equipos mixtos, y la cuarta parte (24,6 %) son exclusivos de los primeros niveles de atención en unas proporciones que al parecer están condicionadas más por capacidad económica y administrativa que por la verdadera demanda de la población.



(Le puede interesar: Así será el traslado de más 1,5 millones de afiliados de la EPS Comparta)



Los hospicios, lugares para atención integral bajo internado, son extremadamente escasos, y los cuidados paliativos pediátricos apenas representan el 7,9 % del total de la oferta. Con respecto a la educación, solo 8 países del continente reconocen los cuidados paliativos como una especialidad médica, mientras que en otros existen formaciones a nivel de diplomados, cursos y algunas maestrías.



Dentro de la formación de pregrado, solo el 15 % de las facultades de medicina de la región tienen cátedras específicas de cuidados paliativos, y en un rango menor en otras profesiones de la salud como enfermería, psicología y trabajo social.



Con respecto a las normas, cinco países del continente tienen leyes específicas para garantizar los cuidados paliativos a sus pobladores. En Chile, estas normas están definidas solo para pacientes con cáncer. Diez países cuentan con programas nacionales de cuidados paliativos.



(Siga leyendo: Estos son los beneficios de caminar al menos ocho mil pasos diarios)



En este contexto, las asimetrías marcan un rezago significativo en el manejo del dolor y el sufrimiento de los pacientes con enfermedades terminales o crónicas para las cuales no existe tratamiento.



Carlos Francisco Fernández

Editor de Salud