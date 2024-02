Cuidado, estos son los 3 alimentos que más engordan y quizá no sabía

Aunque algunos alimentos pueden parecer saludables a primera vista, es importante tener en cuenta su contenido nutricional y cómo se consumen. Es por ello que se suele pensar por instinto de que al ingerir alimentos sanos uno se encuentra perdiendo calorías cuando en realidad son nocivos si no se toma las medidas adecuadas para controlarlo. Solo es cuestión de prestar atención y saber cómo tomar determinados alimentos.

Un médico que puede proporcionar información sobre alimentos que no son tan saludables como parecen es el Dr. David Ludwig, endocrinólogo y profesor de nutrición en la Escuela de Medicina de Harvard. Ludwig es conocido por su investigación sobre la obesidad, la nutrición y los efectos de los diferentes tipos de alimentos en la salud.

En su libro Always Hungry? Conquer Cravings, Retrain Your Fat Cells, and Lose Weight Permanently, Ludwig aborda la calidad de los alimentos y cómo los alimentos procesados, ricos en carbohidratos refinados y azúcares añadidos, pueden tener un impacto negativo en la salud, incluso si parecen ser opciones "saludables" según la publicidad o la etiqueta. Ludwig destaca la importancia de centrarse en alimentos integrales y nutrientes de alta calidad para mantener una salud óptima y controlar el peso.

Los alimentos no saludables pueden hacer daños en la salud y traer problemas graves a la larga. Foto: iStock

¿Qué alimentos engordan?



Con base a los datos proporcionados, se pueden señalar tres principales alimentos que perjudican a su salud y qué si no lo administra de la manera correcta, puede ocasionar de que usted suba de peso:

El sushi

La comida tradicional japonesa, popularizada de manera global y teniendo ya su prestigio dentro de la gastronomía, por más de que dentro de todo es un alimento "ligero", se debe tomar precauciones porque si no es moderado el consumo, puede ocasionar que suba de peso si lo consume en exceso.



Esto lo explica mejor la nutricionista Carmen Escalada, profesional clínica en el Instituto Médico Europeo de la Obesidad, que menciona: “Estos productos llevan abundante arroz blanco, un hidrato de carbono de muy rápida asimilación que, además se prepara con vinagre de arroz, rico en azúcar y sal”. También agrega que: “Hay piezas que llevan también otros ingredientes como el aguacate, el queso o la cebolla caramelizada, alimentos que suben notablemente las calorías del plato".

Lo que recomienda la nutrióloga para optar por una versión más saludable es: “Consumirlo mejor en comidas que en cenas y moderar su cantidad acompañándolo de otros platos como las ensaladas de algas o la sopa de miso, que nos sacian más y nos aportan menos calorías".

Los refrescos y zumos de frutas

Los refrescos y los zumos pueden contribuir al aumento de peso debido a su alto contenido de azúcar, su falta de nutrientes y fibra, y su capacidad para aumentar el apetito y la ingesta total de calorías. La nutricionista Escalada explica que: “La etiqueta sin azúcar o sin azúcares añadidos nos hace creer que su consumo puede ser libre y sin que suponga un problema para la salud y para el peso".



Es importante limitar el consumo de estas bebidas y optar por alternativas más saludables, como lo señala la profesional, y tratar de reemplazar por agua, infusiones de hierbas o agua con gas, para mantener un peso saludable y promover la salud en general.

El alcohol

El alcohol es una de las principales razones de la subida de peso, y que a la larga es nocivo para la salud física si se realiza de forma habitual, incluso si se habla de una sola copa de vino. Comenta Ángela Tello Barrera, una especializada en coach nutricional: “1 gramo de alcohol genera 7 kilocalorías, por esta razón, beber asiduamente y más de una copa al día puede aumentar la probabilidad de aumentar el peso”.