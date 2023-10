Cuidado: así puede evitar ser víctima de un fraude en su afiliación en salud

Si usted es uno de los millones de trabajadores independientes que labora en Colombia, y utilizan intermediarios para realizar el pago de su seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), tenga cuidado, puede estar siendo víctima de un fraude en su afiliación por el cual se pone en riesgo y a su familia.



(Siga leyendo: Reforma de salud: En el nuevo sistema las EPS recibirían hasta 8 % por su gestión)

Un estudio realizado por Nueva EPS, permitió identificar 1.973 cotizantes de 1.176 empresas que presentaron irregularidades en sus aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, probablemente de afiliaciones de empresas que ofrecen sus servicios en avisos de postes y calles y que son fraudulentas, pues no están constituidas legalmente.



Como las empresas no están constituidas legalmente, los pagos que realizan a la seguridad social van en contravía de la protección que buscan los usuarios, al momento de realizar una afiliación bajo esta modalidad.



(Le puede interesar: La dura respuesta de las EPS al informe de la subcomisión: 'persisten los problemas')

Cotización por día

Los trabajadores independientes que cotizan al Sistema, regularmente lo hacen con base en el salario mínimo, que para 2023 se estableció en $ 1.160.000.



En cifras normales, si un independiente va a cotizar a salud, debe pagar el 12.5%, es decir, $145.000, en pensión el 16%, $185.600; y si adicional el trabajador paga riesgos laborales y caja de compensación son $ 6.100 y $ 46.400 respectivamente, para un total de $ 383.100.



No obstante, a la fecha se siguen identificando, avisos en diferentes lugares, donde se garantizan afiliaciones desde los $ 74.000 para cubrir diferentes subsistemas de seguridad, lo cual puede parecer atractivo, pero finalmente deja en riesgo al afiliado en la cobertura de sus servicios en salud.



(Lea también: 'Los acuerdos que esperábamos no son muy significativos': EPS sobre reforma de salud)

Facebook Twitter Linkedin

Se generó una campaña dirigida a los aportantes, donde se verifican el comportamiento de los aportes de los últimos tres meses. Foto: Nueva EPS

Para la Vicepresidente de Operaciones de Nueva EPS, Mónica Rey Dueñas, “lo más preocupante radica en el riesgo que se extiende a las familias, pues dichas intermediadoras generan a los trabajadores y su núcleo la confianza de estar cubiertos en salud, pensión, riesgos laborales e incluso caja de compensación; cuando en realidad no lo están".



Dueñas agrega que en estas circunstancias, no se transfiere la totalidad de los pagos por cotizaciones a cada una de las entidades, generando que no exista cobertura en condiciones normales, con los consecuentes riesgos que para el trabajador y sus familias.

Campañas dirigidas a los cotizantes

Actualmente, Nueva EPS realiza campañas dirigidas a sus cotizantes, a través de mensaje de texto, mediante los cuales se informa al afiliado el número de días cotizados a la EPS y el valor de la cotización. Si el usuario verifica los datos y no coinciden con lo que entregó para su aporte, puede contactarse con la Compañía para orientarlo y buscar la mejor solución.



“De abril a julio de 2023 hemos generado la notificación a 195.925 registros equivalente a 163.537 cotizantes únicos y 51.804 empleadores, quienes registran aportes del mes anterior de 1 a 5 días, reportando novedad de ingreso o retiro o ambas novedades, y que pueden ser potenciales víctimas de este tipo de fraudes”, alertó Mónica Rey.



De igual forma, se generó una campaña dirigida a los aportantes, donde se verifican el comportamiento de los aportes de los últimos tres meses si presentan pagos de 1 a 5 días con novedad de ingreso, retiro o ambas novedades.

Se puede hacer legal

El tema, que es vigilado de cerca por las respectivas autoridades, puesto que ha sido alertado en diferentes ocasiones por el Ministerio de Salud. De hecho, en su página web se tiene publicado un listado de 14 agremiaciones, a través de la cuales las personas pueden realizar afiliaciones colectivas.



De igual manera, si usted percibe algún fraude en su pago de seguridad social, se puede dirigir a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) donde podrá informar sobre este hecho.

Recomendaciones para evitar fraudes en el pago a su Seguridad Social

Si desea realizar los pagos a su seguridad social utilizando los servicios de intermediación de estas agrupadoras, hágalo únicamente con las debidamente acreditadas y autorizadas por Minsalud, las cuales puede consultar en la página web www.minsalud.gov.co en la sección: Afiliaciones colectivas.

Absténgase de realizar afiliaciones y pagos a través de entidades no autorizadas que utilizan publicidad en vallas, postes, entre otros.

Recuerde que Ud. mismo puede realizar los pagos sin ningún costo a través de los operadores de recaudo certificados como operadores pila.

Cerciórese que sus pagos han sido aplicados correctamente, solicitando con alguna frecuencia las certificaciones a las administradoras del sistema de seguridad social.

Si evidencia fraude en el pago de sus aportes, denuncie a la entidad agrupadora ante la Unidad de Gestión de Parafiscales UGPP, www.ugpp.gov.co

Más noticias de Salud