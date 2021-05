Las nuevas cuentas del Gobierno para triplicar el ritmo de vacunación

En 83 días del Plan Nacional de Vacunación, que se cumplieron este lunes, Colombia logró aplicar 6’478.808 dosis, que sirvieron para tener inmunizadas ya a 2’440.975 personas. Ese número de inmunizados equivale al 6,97 por ciento de los 35 millones (70 por ciento de la población) que se necesitan para alcanzar la inmunidad colectiva.

Y si bien la semana pasada se rompió el récord de dosis aplicadas con 1’107.030 (158.147 en promedio diario), esas cifras están muy lejos de la meta del Gobierno.



En una reunión el viernes pasado, el Ministerio de Salud dio a conocer unas proyecciones que, de cumplirse, significarían la aceleración que necesita el Plan de Vacunación.



Lo que busca el Gobierno es que desde ahora, en mayo, el país llegue a 254.010 dosis diarias, es decir, 100.000 más que el promedio de la semana pasada y 50.000 más que el día en el que se han reportado más aplicaciones (201.867 el 4 de mayo).



Por lo pronto, hay una capacidad para acelerar el ritmo por la disponibilidad de dosis que han aterrizado y se han asignado ya a las entidades territoriales. Con la recepción de 1 millón de dosis de Sinovac el 9 de mayo, Colombia completó 10’472.446 unidades en territorio nacional. Es decir, hay un margen de casi cuatro millones que ayudarían a ese propósito.



La disponibilidad de vacunas no es el único requisito para acelerar el ritmo, tal como reconoció el Ministerio de Salud el pasado viernes. De hecho, se dejó por escrita la necesidad de ampliar en 25 por ciento los puntos de vacunación en el país, que hoy son 3.334. De esa forma, se agregarían unos 860 para llegar a 4.194.



En las cuentas del Gobierno está que cada uno de estos puntos debe aplicar 60 dosis diarias, lo que alcanzaría para llegar a ese número de 251.640 cada jornada.



En cifras globales, ese objetivo permitiría casi que triplicar las vacunas que está aplicando mensualmente el país. En abril fueron 2’744.874 y en lo corrido de mayo van 1’492.337 (el 54,36 por ciento del mes pasado en 10 días). No obstante, la meta es administrar 7’110.323 dosis cada mes, dependiendo de la disponibilidad de vacunas.



De conseguirse ese nivel de más de 7 millones de dosis mensuales el país llegaría a 50 millones aplicadas al finalizar el año, lo que, no obstante, no alcanza a la meta de inmunizados, teniendo en cuenta que en el momento solo se están aplicando vacunas que requieren dos dosis para completar los esquemas.



De acuerdo con la modificación que hizo el Ministerio de Salud al Plan Nacional de Vacunación, en las primeras dos etapas hay 8’235.164 personas (16’470.328 de dosis), en la tercera (próxima a abrirse) 6’506.321 y en la cuarta 6’362.320. Son 29’338.969 personas en total. Y en la quinta otras 15,250.844.



En la reunión del viernes el Ministerio de Salud también presentó una versión actualizada de la disponibilidad proyectada de dosis que recibirá el país este año y que, como se ha dicho, depende del cumplimiento por parte de las farmacéuticas.



En esa proyección se contemplan 79’895.148 en total para el 31 de diciembre, repartidas así: 6’728.268 en mayo; 7’492.379 en junio; 8’462.978 en julio; 8’712.980 en agosto; 7’462.981 en septiembre; 7’784.633 en octubre; 10’468.633 en noviembre; y 6’311.968 en diciembre.



Entre ese total, valga decir, están incluidas las 10 millones de dosis de Janssen que aseguró el Gobierno desde el año pasado, que son monodosis y que podrían terminar de acelerar el ritmo.

UNIDAD DE SALUD