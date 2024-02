'Cuentas aprobadas ascienden sólo a $200.000 millones': Adres sobre fallo de la Corte

Ayer la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Salud desembolsar a las EPS la totalidad de los recursos aprobados en el Acuerdo de Punto Final que no han sido cancelados hasta la fecha. Según cálculos de Acemi (gremio de las EPS del régimen contributivo), en un término de dos meses, el Gobierno tendría que pagar a las aseguradoras al menos 300.000 millones de pesos que ya se han reconocido mediante dicho acuerdo,

No obstante, en conversación con EL TIEMPO, el director de la Adres, Félix León Martínez, aseguró que por concepto del Acuerdo de Punto Final ya se han reconocido y pagado 9.4 billones en los últimos cuatro años y que las cuentas aprobadas para pagar a las EPS son de 200.000 millones de pesos.



"Las cuentas aprobadas por auditoría que restan, en lo que constituye el final de este proceso, ascienden tan sólo a 200.000 millones de pesos aproximadamente, de los cuales 180.000 millones están atascados en procesos judiciales instaurados por las EPS durante los cuatro años, por no estar conformes con el resultado de las auditorías realizadas", explicó.

Facebook Twitter Linkedin

Sobre el desembolso de los 200.000 millones de pesos, el director de la Adres explica que no es posible para la entidad cancelarlos mientras no se resuelva el pleito judicial. Foto: iStock

Martínez reiteró que este único valor aprobado por las auditorias y que el dinero está disponible, pues fue aprobado con cargo a deuda pública en el Plan Nacional de Desarrollo e incorporados 280.000 millones al presupuesto por aprobación del Confis en diciembre de 2023.



"Los recursos están disponibles para pagar los contratos que se transen, si no hay pleito judicial vigente o las EPS desisten del mismo", indicó el director.



Acemi también manifiesta que en dicho acuerdo quedaron unas cuentas glosadas por 5 billones de pesos y que están en medio de disputas legales o en revisión de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).



Al respecto, Martínez aseguró a este diario que esto no es real. "No hay más disputas legales, ni mucho menos por la cifra absurda de 5 billones de pesos. Tampoco más cuentas pendientes por auditar. El proceso de punto final se cerró, en los términos determinados por la ley, y las presuntas cuentas millonarias por cobrar no existen en la contabilidad de la Adres, pues todas ellas han sido negadas por distintas auditorías y distintos gobiernos. No se entiende por qué las EPS siguen manteniendo en sus activos estas cuentas rechazadas una y otra vez", dijo.



Sobre el desembolso de los 200.000 millones de pesos, el director de la Adres explica que no es posible para la entidad cancelarlos mientras no se resuelva el pleito judicial. "Sin embargo, dada la lentitud de los procesos judiciales algunas EPS anuncian que prefieren regresar al acuerdo ofrecido mediante los contratos de transacción y desistir de la demanda instaurada", señaló.



De acuerdo con Martínez, la Adres actualmente les ofrece esta salida a las EPS, pues cuenta con los recursos para pagar, pero deben tramitar necesariamente el desistimiento ante el juzgado correspondiente, para poder reconocer el valor aprobado en el contrato de transacción.



El director también aclaró que otras cuentas, por valor aproximado a 18.000 millones de pesos tienen observaciones, que se remitieron a las EPS, y están a la espera de la respuesta en el plazo concedido hasta finales de febrero, para su liquidación final y la firma de los contratos de transacción.



"Cabe señalar que parte de las cuentas que resulten aprobadas (60.000 millones aproximadamente) simplemente legalizaran anticipos que ya fueron pagados a las EPS" dijo Martínez.

Otras noticias