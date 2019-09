Cuatro orgasmos semanales para ser más joven / Sexo con Esther

Nunca es demasiado el espacio que les dediquemos a los socorridos y muchas veces esquivos orgasmos femeninos.



Resulta que ahora una investigación del Royal Hospital de Edimburgo (Escocia) reveló que las mujeres que se gozan, al menos, 4 orgasmos semanales lucen más jóvenes que aquellas que atraviesan sequías prolongadas o las que, simplemente, quedan a mitad de camino sobre el catre.

Según David Weeks, el investigador que se metió en estas honduras, esto es debido al efecto que tienen los estrógenos que se movilizan con los desenlaces gratos y que logran acumularse con la frecuencia al punto de que los beneficios sobre los tejidos y órganos se dejan ver.



Pero si a esto se le suma la oxiticina –hormona liberada en el orgasmo– el coctel se trasforma en un rejuvenecedor elíxir que va más allá de la socarrona risita que se nos marca tras una faena plena.

Para empezar, la acción sobre el colágeno y la elástica de este par de hormonas logra que la piel se torne más lustrosa, suave y tensa que terminan por sacar en estampida arrugas, patas de gallina y atenúan las líneas de expresión y con esto una aparecía más joven, pero además amable, algo por lo que muchas pagaríamos lo que fuera.



Pero hay más, porque se ha probado que las endorfinas –otras sustancias amigables que deja el orgasmo– disminuyen el estrés, mejoran el sueño y hacen que la guerra comercial entre China y los gringos, además de los problemas del entorno, nos tengan sin cuidado; mejor dicho, nos tornan proclives al bienestar y no al sufrimiento.



No intento exagerar, pero son datos y hay que darlos: un estudio publicado en ‘British Medical Journal’ dijo, con total solemnidad científica, que quienes experimentan orgasmos con frecuencia (más de tres a la semana) viven hasta 8 años más que los que van a la cama solo a dormir, en razón a que los polvos genuinos mejoran las defensas, favorecen la salud cardiovascular y merman otros riesgos de muerte temprana.



Y por si algo faltara, un final feliz abre la llave de la melatonina en el cerebro, una sustancia que favorece el descanso reparador que favorece el organismo de los pies a la cabeza, con lo que se completa el paquete de belleza que todas quisiéramos.



Así que no queda más que creerle a la ciencia y proveernos los orgasmos, con ellos o sin ellos, y lejos de todo remordimiento. Hasta luego.



ESTHER BALAC

Para EL TIEMPO