En Colombia, el cáncer de cuello uterino o cervical es el segundo cáncer más frecuente en las mujeres y, según Globocan, durante el 2020 se reportaron 2.490 casos de muertes por este tipo de cáncer; es decir, 6,8 mujeres fallecen a diario por esta patología.



(Siga leyendo: Así son las enfermedades de transmisión sexual más comunes en Colombia)

Asimismo, el 95% de los casos de dicha enfermedad se deben a los virus de los papilomas humanos (VPH), una infección sumamente común. De hecho, se estima que el 90% de las personas; es decir, cuatro de cada cinco, serán infectadas por el VPH en algún momento de su vida.



De la misma forma en el país anualmente fallecen alrededor de 2.500 mujeres entre los 35 y 50 años debido al VPH y aproximadamente 4.700 nuevos casos de cáncer de cuello uterino se reportan cada año. De estos, el 50% mueren a causa de esa enfermedad.

Facebook Twitter Linkedin

La vacunación reduce las probabilidades de contagio por VPH entre un 90% y un 95%. Foto: AFP

Teniendo en cuenta esta realidad, la farmacéutica MSD y La Liga Colombiana Contra el Cáncer se aliaron para promover la concientización de los colombianos frente al VPH.



“El Virus del Papiloma Humano (VPH) es un grupo de más de 150 virus transmitido por los hombres a través de las relaciones sexuales. En algunos casos pueden causar verrugas genitales y otros pueden desarrollar cáncer de cuello uterino, orofaríngeo, de vulva, vagina, pene o ano. Por eso la importancia de vacunarse, ya que es la clave para que las cifras de VPH no vayan en aumento, pues la vacunación reduce las probabilidades de contagio entre un 90% y un 95%. Además, hay que dejar atrás mitos al respecto pues según la OMS es una de las vacunas más seguras, es efectiva y tampoco genera enfermedades autoinmunes”, explicó el doctor Carlos Castro, médico oncólogo y asesor científico de la Liga Colombiana Contra el Cáncer.



A pesar de este panorama, y de que en el país la vacuna es gratuita para niñas entre los 9 y los 17 años, se estima que menos del 30% de esta población se han vacunado por lo cual, el experto hace un llamado a la población para ayudar a combatir estas cifras:



“En Colombia, tenemos las herramientas para disminuir las cifras alarmantes que hay de VPH como vacunación gratuita para niñas y con costo para mujeres mayores de 18 años hasta los 45 y hombres y niños entre 9 y 26 años, la cual previene el cáncer y si este se detecta a tiempo, podría curarse por completo. Igualmente es importante que en todo el territorio nacional haya una educación sexual completa y responsable para evitar que sigan aumentando los casos de esta enfermedad”, mencionó el doctor Castro.



(Le puede interesar: Virus del Papiloma Humano: ¿se puede vivir con esta ITS toda la vida?)



Al tener una vida sexual activa, los factores de riesgo de tener VPH también se pueden

disminuir usando correctamente condones de látex -esto puede reducir las probabilidades de contraer el virus, sin embargo, el VPH puede infectar zonas que el condón no cubre, de modo que estos pueden no ofrecer una protección total- y teniendo una relación (sentimental o sexual) mutuamente monógama.



Asimismo, es importante hacer pruebas de rutina para la detección del cáncer de cuello uterino en mujeres de 21 a 65 años para su prevención. Tener las respectivas citologías y añadir las pruebas de VPH y ADN puede hacer que el virus sea curable si se diagnostica a tiempo junto al esquema completo de vacunación.

Más noticias de Salud