Fantasma del cuarto pico de la pandemia ronda algunas ciudades en Colombia

Ante el incremento de contagios y ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos (UCI) en algunas de las principales ciudades del país, varios mandatarios han anunciado algunas medidas para la llegada del cuarto pico de la pandemia de covid-19.



De hecho, Alejandro Gómez, secretario de Salud de Bogotá, manifiesta que esta posibilidad se venía sospechando, tanto que esta nueva ola se esperaba para el mes de noviembre. “Parece que se ha demorado un poco, pero igual vamos a tener un incremento de pacientes para diciembre”, asegura el funcionario.



En Santa Marta fue declarada en las últimas horas la alerta naranja hospitalaria por el incremento considerable de casos positivos de covid-19 que vienen requiriendo la atención en clínicas.



La alcaldesa Virna Johnson aclaró que este aumento de los casos positivos podría derivar en personas que requieran ser internadas en UCI y en mayor número de decesos, por lo que se tomó la decisión de declarar la alerta para controlar la situación, y más en fin de año.



Otra ciudad que alista medidas es Cartagena. De acuerdo con William Dau, alcalde de la ciudad, este sábado se reunirá con los ministros de Interior, Daniel Palacios, y de Salud, Fernando Ruiz, y definirán las medidas que deben tomarse.



Entre las medidas que se adoptarán para la primera ciudad turística del país están la restricción del ingreso de no vacunados a lugares públicos y que los comercios exijan carné de vacunación con esquema completo.



En las últimas horas Cartagena de Indias reportó dos fallecidos y 107 casos nuevos de covid-19. La ocupación de camas UCI adulto en toda la red hospitalaria de Cartagena está en 66 por ciento.

El aumento de casos en algunas regiones podría dispararse. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

A su vez, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, anunció que ante un incremento de contagios impondría medidas restrictivas para no vacunados, como el toque de queda nocturno.



“Las restricciones serán para las personas no vacunadas, que van a tener problemas para poder entrar a restaurantes, para entrar a lugares públicos; y si la cosa se agrava, vamos a ponerles toque de queda a ellos. Es una decisión personal vacunarse o no vacunarse, pero si eventualmente el problema de contagios llegara a aumentar y estuviera concentrado en los no vacunados, obviamente pondríamos restricciones en los no vacunados”, dijo Quintero Calle.



En los últimos días, los contagios en Antioquia aumentaron un 60 por ciento, acercándose a los 500 casos diarios, cuando en septiembre y octubre el departamento había logrado reducirlos hasta 300 y menos casos diarios.



Según la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, hay 323 pacientes hospitalizados: 222 en unidad de cuidados intensivos (UCI) y 101 en hospitalización general.



Respecto a las camas UCI en el departamento, entre las que están las destinadas para la atención de pacientes con covid-19 y pacientes con otras patologías, Antioquia cuenta en total con 1.017 camas, ahora con una ocupación del 83,87 %.



Este porcentaje significa que 853 están ocupadas así: 135 con pacientes covid, 35 sospechosos de covid y 683 no covid.



Ante el aumento de casos, el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, calificó como inminente la llegada del cuarto pico de covid-19 a este territorio, aunque descartó medidas restrictivas.

En Barranquilla, el jefe de la oficina de Seguridad del Distrito, Nelson Patrón, explicó que la ciudad no tomará medidas y que hasta el momento se mantendrá la exigencia del carné de vacunación a las personas que deseen ingresar a eventos masivos, como conciertos y partidos en el estadio Metropolitano, y a establecimientos nocturnos.



En el Valle del Cauca, aunque se teme por la llegada de un cuarto pico, aún no se habla de medidas restrictivas.



Según datos de la Secretaría de Salud del departamento, hay 82 pacientes en crítica situación por covid-19, por lo que se encuentran en unidades de cuidados intensivos (UCI).



El sábado 20 de noviembre se reportaron 80 enfermos en UCI, y al día siguiente subió el registro por dos ingresos más.



La Secretaría de Salud del Valle del Cauca también informó que en todo el departamento hay 1.181 camas habilitadas, de las cuales 82 están ocupadas por estos pacientes y las 669 restantes por enfermos con otras patologías. Es decir, el 6,9 por ciento de la ocupación de camas de UCI es por pacientes de covid.



En lo que respecta a la positividad de las pruebas de covid-19 a nivel nacional, el Instituto Nacional de Salud reporta que en la tercera semana de noviembre el porcentaje en el país es del 6,6 por ciento, mientras que el máximo histórico nacional alcanzó el 30 por ciento.

¿Qué es lo que está pasando?

Ante la evidencia del aumento de los casos, Luis Alexánder Moscoso, viceministro de Salud, condicionó esta situación, por un lado, al aumento de la circulación de la variante delta, que en lugares como San Andrés está involucrada en el 90 % de las infecciones.



Por otro lado, a un aumento de la movilidad de las personas, que en el caso del puente festivo del final de octubre se incrementó en un 40 por ciento, y con él, el riesgo de acelerar contagios, tanto que esto ya se observa en mayores hospitalizaciones y potencialmente en próximas pérdidas de vidas.

El aumento de la movilidad de las personas estaría detrás del incremento en los casos de covid-19. Foto: Héctor Fabio Zamora. El Tiempo

Aunque el último puente promovió menos contacto entre la gente, Moscoso dice que esto es una advertencia de lo que podría suceder en diciembre, que por las celebraciones y otras características podría disparar la transmisión del virus si no se refuerzan las medidas.



Respecto a la ocupación de camas UC hoy, hay 631 personas con covid-19 confirmado y 187 sospechoso, con una disponibilidad total de camas del 42,55 %, entre el 70 y el 75 % de quienes las ocupan no están vacunados, entre el 20 y el 25 por ciento son personas vacunadas con esquemas completos, y un 5 por ciento de personas que aun con esquemas completos tienen comorbilidades o son adultos mayores que no han recibido la tercera dosis, por lo que hace un llamado para que la gente acuda a vacunarse.



“El diagnóstico es claro, pero tenemos la opción de disminuir la transmisión si logramos mayores primeras dosis y esquemas plenos”, remató Moscoso.

