La posibilidad de un cuarto pico de la pandemia en Colombia es real

“De la manera como el país enfrente esta tregua que está dando la pandemia, dependerá la agresividad de una nueva ola que sin duda se presentará”. De esta forma, el salubrista Pedro León Cifuentes advierte que mientras existan los factores que definen la epidemia por covid-19 estas subidas y bajadas en contagios y muertes seguirán siendo la constante.



Cifuentes ratifica las voces que como la del mismo ministro de Salud, Fernando Ruíz Gómez, manifiestan que un cuarto pico en Colombia es una posibilidad evidente.



De hecho, Ruíz dijo hace unos días que si bien el ritmo de contagios y muertes por covid-19 ha disminuido drásticamente, de acuerdo con los análisis genómicos que realiza el Instituto Nacional de Salud y el seguimiento y proyecciones de la pandemia que se hacen bajo coordinación de su cartera, todo permite identificar que “la posibilidad de un cuarto pico es una eventualidad real”.



Además de lo anterior, con la circulación de la variante delta, la reactivación económica, el relajamiento de las medidas y la confirmación de la llegada de migrantes, son factores que se suman dentro de los condicionantes que pueden reactivar la pandemia y que, de acuerdo con Cifuentes, podría evidenciarse en las próximas semanas.



Por su parte, Alexander Moscoso, viceministro de Salud, ha manifestado que el país se encuentra en un momento epidemiológico muy importante en el cual no se puede bajar la guardia con el autocuidado, porque el riesgo de activación de la pandemia aún está vigente.



"Es una situación esperanzadora que todavía está lejos de lo que quisiéramos, porque cualquier vida es importante y debemos seguir trabajando", ha insistido el viceministro.



De igual forma, hace unos días Gestarsalud, gremio de las EPS del régimen subsidiado, alertó sobre la posibilidad de un nuevo ascenso de casos y muertes por covid-19 en el país, como ya viene sucediendo en Europa.



El gremio asegura que si bien la vacunación avanza a buen ritmo, hay factores que pueden incidir en un repunte del nuevo coronavirus en el país.



Frente a la vacunación, Elisa Torrenegra, directora ejecutiva de Gestarsalud, insiste en que aún quedan muchas personas susceptibles sin vacunarse, por lo que plantea como urgente mantener y mejorar el ritmo de las inmunizaciones e insistir en la búsqueda de las personas mayores de 50 años que todavía no han recibido ninguna dosis o no han completado sus esquemas, pues son las de más riesgo.



Frente a esto, El TIEMPO publicó un artículo la semana pasada en el que daba cuenta de que al menos 2,7 millones de personas por encima de esta edad (50 años), aún están sin vacunarse en el país y que para el Ministerio de Salud, se han convertido en una prioridad, para lo cual han desplegado estrategias de búsqueda activa.



Cifuentes insiste en la necesidad de que en estos momentos se fortalezca el llamado PRASS (Pruebas, Rastreo, Aislamiento Selectivo Sostenible), específicamente en los llamados conglomerados que el Sistema Sanitario Nacional tiene identificados para detectar casos tempranos y vigilar el aumento de la circulación del virus, para desplegar acciones específicas para atenuarlas de manera rápida.



El salubrista reitera que la pandemia ha dejado enseñanzas claras de lo que sirve y no sirve para controlarla y es el momento de ponerlas en práctica, con el objeto de evitar errores que después pueden ser lamentables.



“Las autoridades, los sectores empresarial y comercial y la comunidad en general, deben entender que la pandemia no se ha terminado y que en conjunto se deben mantener todas las medidas, para proteger su avance”, remata Cifuentes.



