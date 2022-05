El presidente Iván Duque anunció que hoy el país cumple la meta de vacunación de llegar al 70% de la población con dos dosis. Adicional, mencionó que habilitará la cuarta dosis para mayores de 50 años, que podrá aplicarse 4 meses después de la primera dosis de refuerzo.



(Siga leyendo: La OMS cifra en 15 millones las muertes por covid, el doble de lo calculado)



De acuerdo con el mandatario, el biológico para esta dosis podrá ser de Pfizer o Moderna. La decisión de aprobar el segundo refuerzo se tomó considerando que es importante mantener los indices de inmunidad colectiva que ha venido presentando el país hasta ahora.



(Además: Luis Díaz envia mensaje a los colombianos sobre covid-19 )

Durante la visita al Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer, CTIC, Duque aclaró que en el caso puntual del biológico de Moderna se aplicará el equivalente a media dosis para poder cumplir con todo el proyecto científico de inmunización que han trazado las autoridades sanitarias.



Al respecto, resaltó que "ya tenemos más de 13 millones de compatriotas con dosis de refuerzo. Esto será muy importante para seguir protegiéndonos, seguir salvando vidas y seguir irrigando confianza en todo el territorio nacional".



(Lea también: Lavado de manos, una enseñanza de la pandemia que se convirtió en hábito)



Para el efecto, si se tiene en cuenta que el 84,9 por ciento de los colombianos entre 50 y 59 años ya recibieron las segundas dosis y el 96,2 por ciento de los mayores de 70 ya recibieron sus segundas dosis, aproximadamente 11’100.000 entrarían en esta nueva etapa, que en su mayoría, dado el calendario de vacunación, cumplirían con las condiciones para recibirlos, algo que en palabras del salubrista Pedro León Cifuentes fortalece la protección que dejan las vacunas si se tiene en cuenta que en su mayoría disminuyen el nivel de defensas después del cuarto mes, sin dejar de lado que la capacidad para evitar la enfermedad grave y la muerte se mantiene vigente.



“Está demostrado que las vacunas contra el covid-19 no protegen contra la infección, pero sí contra desenlaces severos y letales siempre y cuando las personas hayan completado sus esquemas y mientras la amenaza de los nuevos linajes se mantenga es importante aplicar estos refuerzos”, insiste Cifuentes.



Aquí hay que tener en cuenta que el Plan Nacional de Vacunación continúa su curso y que de acuerdo con las voces oficiales y hay biológicos suficientes para cumplir con esta tarea si se tiene en cuenta de 96’149.604 dosis de vacunas que se han recibido en el país, han sido aplicadas 82’345284.



Aunque hasta ahora se inicia la aplicación de los segundos refuerzos, es importante aclarar que las metas de vacunación tienen como prioridad completar el restante de la población colombiana que aún falta por completar sus esquemas (dos dosis o dosis única) y el 66,8 por ciento de los mayores de 11 años que aún no se han aplicado el primer refuerzo, si se tiene en cuenta en este último caso que la población objeto total en esta estrategia (dosis de refuerzo) son 35’734649 colombianos mayores de 12 años, de los cuales hasta la fecha algo más de 11,8 millones pertenecientes a este grupo la han recibido; por ende, es prematuro pensar que la meta sea aplicar segundos refuerzos para toda la población.



Para la salubrista Elizabeth Beltrán, es claro que el Plan Nacional de Vacunación se ha enfocado en proteger a los más vulnerables frente al Sars-CoV-2, dentro de los cuales la edad configura uno de los principales factores de riesgo en razón; de acuerdo con la dinámica pandémica, inmunizar con estas terceras dosis a la totalidad de los mayores de 50 años es una pretensión sensata y armónica con el precepto fundamental de que la pandemia aún no se ha terminado.



Ante el anuncio de que para esta estrategia se utilizara media dosis de Moderna, el ministerio de Salud, con base en las recomendaciones del grupo de expertos, ha fundamentado esta decisión en diversos estudios que demuestran que como el biológico de Moderna contiene 100 microgramos de principio activo (el doble de las demás) para los refuerzos la misma farmacéutica ha demostrado que utilizar la mitad, además de reducir los efectos secundarios tras la aplicación de la vacuna, aumenta las defensas de manera específica si ya se tienen otros biológicos, por lo que no hay ninguna razón para pensar que la cantidad aplicada es insuficiente.



(De su interés: Tapabocas no será necesario en colegios y universidades desde el 15 de mayo)



En el mismo sentido, no sobra aclarar, según el Ministerio de Salud, que las dosis de vacuna que se aplicarán en los segundos refuerzos pueden utilizarse independientemente del tipo de vacunas que se hayan recibido previamente en razón a que se ha demostrado que los biológicos de ARNm garantizan una reactivación de las defensas después de que ha pasado el tiempo después de la aplicación de la tercera dosis.

¿A dónde acudir?

Como se dijo hace algunas semanas, todas las dosis de vacuna anticovid se están aplicando en los puntos de programa ampliado de inmunizaciones (PAI), que se usan para las vacunas normales en una medida que se tomó a la par que se iban desmontando los puestos de vacunación que se habían destinado específicamente para aplicar biológicos contra el Sars-CoV-2. En tal sentido, se sabe que el país en el momento se hace una transición de los 1.700 puntos exclusivos que se tenían para el PNV, que eran de carácter temporal, a los más de 4.100 que están habilitados normalmente.



Como se sabe, los departamentos y las ciudades hacen esta transición para la cual es necesaria un inventario riguroso para determinar cuántas dosis anticovid tiene en sus contenedores, cuántas enviaron a las IPS y hospitales y cuántas se han recibido en total, en una tarea que se sabe que está bien adelantada, por lo que en todas las ciudades y regiones las personas que requieran este tipo de refuerzos pueden acercarse a dichos puestos.



(Además: Luz verde en China para análisis clínico de vacuna contra ómicron)



Aquí hay que ser claros en el sentido de que la vacunación continúa siendo gratuita y dentro del marco estrictamente oficial, por lo que a nadie se le podrán negar estos refuerzos en una estrategia en la que también deberían participar las EPS a las cuales se encuentran afiliados los mayores de 50 años. “En este proceso será importante para seguir protegiéndonos, salvando vidas, y dando confianza a la población”, recalcó el presidente Iván Duque al hacer el anuncio de este nueva etapa de la vacunación contra covid-19.

Más noticias de Salud

-Los casos de covid-19 aumentan más de 50 % en América Central







-Estos son los mecanismos que se activan en casos graves de covid en niños