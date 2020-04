Cuarentena obligatoria se amplía por dos semanas

“Las medidas tomadas han sido positivas. Teniendo en cuenta el comportamiento del virus y la información de salud pública analizada, hemos tomado la decisión de mantener el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 26 de abril a las 11:59 p. m. Nuestro reto es seguir salvando vidas”.

Con estas palabras, el presidente Iván Duque dio a conocer, este lunes, el alargamiento de la cuarentena, que terminaría el próximo 13 de abril. Según el primer mandatario, el alargue de este aislamiento preventivo obligatorio también está orientado a reforzar otras medidas que se han venido adoptando, para prevenir y atenuar la infección por el nuevo coronavirus, como el mantenimiento del confinamiento para los adultos mayores, que irá hasta el 30 de mayo, lo mismo que el cierre de los colegios.



(Le puede interesar: Siete datos claves que debe saber sobre la extensión del aislamiento)



La decisión, según el propio Duque, está basada en el análisis de las cifras de la evolución de la pandemia en el país, que de acuerdo con una gráfica mostrada por el Ministro de Salud en la alocución presidencial, es sensiblemente inferior a las proyecciones que a la fecha se habían previsto, por lo que se infiere, de acuerdo con los expertos que han acompañado al gobierno, que la medida de confinamiento ha sido efectiva, pero se requiere de más tiempo para obtener los resultados concretos que se derivan del periodo que terminaría la semana entrante y que dado el comportamiento del virus, se estarían evidenciando, dos semanas después.

Fernando Ruíz, Ministro de Salud, manifestó que después de un análisis riguroso de las cifras y el comportamiento de la pandemia en el país, se recomendó prolongar el aislamiento preventivo por un término adicional de 14 días, en razón de que este periodo está relacionado directamente con el ciclo del contagio del virus: “En este momento se está conociendo el impacto de las medidas aplicadas antes del inicio de la cuarentena.



(Lea también: Duque anuncia que habrá aislamiento preventivo hasta el 27 de abril)



"La extensión permitiría tener mayor tiempo para el seguimiento de la epidemia y un mayor aprendizaje para poder tomar decisiones más acertadas”, dijo Ruiz.

Este es el momento de tener las mejores condiciones para enfrentar los riesgos; lo que se está planteando es una medida coherente, integral y orientada a que la sociedad esté lo mejor protegida FACEBOOK

TWITTER



El jefe de la cartera agregó que este tiepo permitirá preparar mejor a los servicios de salud y reforzar la atención de poblaciones con mayor riesgo. “Este es el momento de tener las mejores condiciones para enfrentar los riesgos; lo que se está planteando es una medida coherente, integral y orientada a que la sociedad esté lo mejor protegida”, remató Ruiz.

Expertos, a favor

Julio César Castellano Ramírez, director del Hospital San Ignacio, ve la decisión del Gobierno como prudente, en razón de que la cuarentena es la medida más efectiva como se ha demostrado en otras latitudes, para contener el avance del virus. Sin embargo, agrega, que esto no puede prolongarse porque su efecto puede ser negativo en términos de salud mental y de deterioro social y económico del país.



De ahí que considera que este período de alargue, debe ser utilizado para generar las condiciones que permitan, sobre el análisis de cifras veraces, la flexibilización del confinamiento, a partir de grupos de menor riesgo, que movilicen sectores vitales para la economía.



(Lea también: Claudia López celebra la extensión de la cuarentena en Colombia)



Por su parte Luis Jorge Hernández, doctor en salud pública y profesor de la Universidad de los Andes, considera que bajo el principio de que el coronavirus no solo es un problema epidemiológico, sino también social, cultural y económico, es necesario este alargue, para que se realicen intervenciones como la aplicación de pruebas masivas en la comunidad, disponer de vigilancia epidemiológica, monitorear en tiempo real el estado de salud de las personas frente al virus y disponer de un sistema de comunicación social, que permitan medir el impacto de estas medidas, para desembocar en aperturas graduales de sus poblaciones, lo cual puede durar de 6 meses a un año, mientras llega una vacuna.



El aprovechamiento de este tiempo para adquirir información sólida que permita conocer la dinámica del virus en la población es un elemento en el que coinciden casi todos los expertos en este tema.



Hernando Nieto, expresidente de la Asociación Colombiana de Salud Pública, señala que como el pico de la pandemia aún no se vislumbra en el país, la línea de acción más efectiva sería mantener una cuarentena global por lo menos de 4 semanas, a fin de bloquear las cadenas de transmisión y avanzar en la detección oportuna de los focos residuales.



Y, en ese sentido, insiste, en que en este tiempo se haga acopio de la mayor información posible para atenuar la incertidumbre actual.



Gabriel Riveros, exministro de salud, califica la medida del Gobierno como acertada, siempre y cuando en este tiempo se aumente el número de pruebas, se logra determinar el verdadero efecto de la cuarentena y se refuerza la educación sobre las medidas preventivas en toda la población. “Solo así podrán tomarse decisiones, sobre levantamientos parciales de la medida”, dijo.

Líderes políticos y económicos respaldan decisión

Mandatarios regionales y locales, sectores políticos, líderes económicos, entre otros, coincidieron en calificar como positiva la decisión del Gobierno de ampliar la cuarentena preventiva obligatoria –prevista hasta el 13 de abril– hasta el 27 de este mes.



Minutos después del anuncio del presidente Iván Duque, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, publicó en su cuenta de Twitter: “Esta es la decisión correcta. Agradezco al Presidente haber tenido en cuenta información epidemiológica (de) Bogotá que indica que debemos ir hasta la primera semana de mayo. Tiempo adicional lo usaremos en más pruebas, control epidemiológico activo y ampliación de la capacidad hospitalaria”.



(Además: Favorable reacción de sectores políticos a ampliación de cuarentena)



En la misma línea, los mandatarios locales de Medellín, Daniel Quintero, y Cali, Jorge Iván Ospina, reaccionaron positivamente a la ampliación de la medida.



Desde el sector económico, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, destacó que “Colombia ha sabido construir un balance entre prevención, cautela y (...) buscar la manera de proteger el empleo y el tejido empresarial”.



La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) también se sumó al apoyo, así como la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco). Su presidente, Jaime Alberto Cabal, anotó que la medida “se ha tomado con todo el rigor científico, con base en la propagación del virus, y en ese sentido la salud y la vida de los colombianos es lo primero”.



El anuncio, además, acercó a sectores políticos diversos. El senador Gustavo Petro, rival de Duque en las pasadas elecciones presidenciales, publicó en sus redes sociales: “Bien por esa decisión”. Pidió, sin embargo, que a futuro la extensión incluya el mes de mayo.



Jorge Enrique Robledo, senador del Polo Democrático y también opositor al Gobierno, se sumó a las voces de respaldo: “La medida ha demostrado su acierto y que los colombianos debemos acatar”.



Miembros de los partidos Liberal, Conservador y Alianza Verde se pronunciaron en el mismo sentido. El presidente del Senado, Lidio García, consideró que este tipo de acciones ayudan a “cuidar la vida de todos los colombianos”.

UNIDAD DE SALUD