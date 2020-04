Cuarentena junto al enemigo / Sexo con Esther

Defender el sexo y sus aledaños ha sido una tarea indeclinable de esta columna. Y si bien el mundo se enfrenta a un aislamiento obligado, he reiterado que esta debe ser una oportunidad para reinventar la vida sobre la cama, lo mismo que la cotidianidad, dadas las circunstancias.



Pero a la par, me pongo del lado de todas las organizaciones que advierten y rechazan el riesgo de que se incremente la violencia sexual contra las mujeres en sus hogares, en medio de la cuarentena, algo que debe ser denunciado de manera categórica.

Aquí no hay espacio para las medias tintas y menos para los dobles sentidos, porque ante las vergonzosas cifras de que incluso en tiempos normales, cada 23 minutos una mujer es violentada sexualmente en el país, en tiempos donde el encierro es obligatorio, todas las alarmas deben encenderse.



(Lea también: Violencia de género en tiempos de encierro, otro desafío para Bogotá)



Lo anterior con el agravante de que de estos aberrantes delitos no se escapan los niños ni los adolescentes, que por necesidad forzada hoy tienen que vivir de cerca con sus propios agresores, de lo cual ya se reciben denuncias.



Esto plantea un fenómeno crítico, no solo en términos del aumento, sino del impacto indeleble que esta situación deja en las víctimas.



Si bien es cierto que el planeta hoy centra sus prioridades en atender una amenaza nueva, esto no puede ser, en modo alguno, una disculpa para desconocer los factores que favorecen peligros viejos.



Por ello, abrir todos los canales para que tanto mujeres como niños y niñas puedan expresar sin temores sus denuncias debe ser una tarea obligatoria, no solo de los responsables sanitarios, sino de la comunidad en general.

Cambiar la vida por cuenta del coronavirus ya resulta bastante agobiante, por lo inédito, como para incrementar la angustia al tenerse que cuidar de agresores conocidos. La suma de estos peligrosos factores deja como resultado un tenebroso e inhumano escenario que no puede pasarse por alto.



Prevenir la violencia sexual a todo nivel durante esta cuarentena debe ser tarea de todos. Convertir esto en un protocolo más de las medidas que se toman a diario es una urgencia inaplazable. Hasta luego.



ESTHER BALAC

Para EL TIEMPO