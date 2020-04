Expertos piden que decisiones sobre la cuarentena se basen en datos

Ante los anuncios oficiales de que a partir del 27 de abril se flexibilizará la cuarentena en el país, no son pocos los expertos que consideran que cualquier decisión debe tomar como base la dinámica epidemiológica del virus y los análisis obtenidos tras la aplicación de las medidas para contenerlo.

No es una tarea fácil. Según la salubrista Isabel Beltrán, en esta decisión no solo juegan los componentes de riesgo, transmisión de enfermedad y muerte, sino también aspectos sociales, económicos, culturales y hasta de seguridad que por primera vez tocan a la totalidad de la población colombiana. "Esto no es un mero asunto de epidemiólogos e infectólogos, sino que involucra a muchas ramas del saber social que aquí deben tenerse en cuenta", agrega Beltrán.



Y en este sentido, el ministro de Salud Fernando Ruíz dijo que una sociedad no se puede mantener permanentemente encerrada, por lo que Colombia optó por un modelo de cuarentena en el que se tiene parte de la economía funcionando, como los servicios públicos, agrícolas, producción de alimentos, transportes, asistencia médica y domiciliaria, que sustentan lo básico.



Sin embargo, agrega Ruíz, lo que planteó el Ministerio no es la terminación de la cuarentena el 27 de abril, sino mantener el aislamiento preventivo obligatorio para grupos específicos y la cuarentena preventiva obligatoria de toda la población, con la opción de una apertura global muy sistemática, gradual y controlada de algunos sectores de la economía, pero con la claridad "de que en cualquier eventualidad o riesgo que se genere, volverá el cierre".



Frente a esta opción, el infectólogo Carlos Álvarez, recién nombrado por la OMS como coordinador de estudios sobre la covid-19 en Colombia, manifiesta que si bien puede haber subregistro en el número total de casos, por las limitaciones en la aplicación de pruebas, hay otros indicadores que permiten inferir que la pendiente de la curva epidémica ha descendido, lo que puede ser base para análisis con miras a tomar decisiones.



Para documentar sus afirmaciones, Álvarez dice, por ejemplo, que de las 3.488 pruebas realizadas al viernes solo el 5,6 por ciento fueron positivas, lo cual a su modo de ver es una cifra baja, lo mismo que el número de muertos, que en este momento se ubica en una tasa del 4,58 por ciento, en el rango de lo esperado. "Si se hubieran hecho más pruebas, esta tasa sería mucho más baja", agrega el experto.



Otro de los criterios de gestión de riesgo que hoy miran las autoridades de salud es el número de camas y unidades de cuidado intensivo disponibles, en razón a que uno de los objetivos de la cuarentena es evitar el colapso de los servicios hospitalarios. Y al tomar una ciudad como Bogotá, según la alcaldesa Claudia López, este índice bordea el 40 por ciento, lo que permite tener un margen importante para tomar medidas en las cuales este indicador se tenga como referencia, dice Beltrán.

El debate de la curva

Con estos y otros indicadores, el ministro de Salud Fernando Ruíz afirma que es posible analizar de manera preliminar cómo va la pandemia. El jueves pasado, en un comunicado, incluso aseguró que basados en el índice de transmisión del virus se podría decir que el país está en una etapa de supresión. Esto indicaría que se está muy cerca del aplanamiento completo de la curva, “consecuencia del aislamiento preventivo y el esfuerzo de toda la ciudadanía”.



Según el ministro, esto abre la posibilidad de restaurar la actividad económica y social del país a partir del 27 de abril, con sectores específicos controlados de manera rigurosa para cambiar el rumbo ante cualquier eventualidad.



Frente a esto, el doctor en epidemiología Luis Jorge Hernández, profesor de la Universidad de los Andes, manifiesta que si bien se han confirmado más de 3.600 casos, por cada uno de ellos puede haber 10 circulando de manera autóctona en la comunidad, lo que ubica la pandemia aun en una fase de mitigación. Y que aunque el coeficiente de reproducción del virus ha bajado y puede acercarse a 1 (contagiado por cada infectado), no es hora de bajar la guardia, ni flexibilizar la cuarentena, dado que las próximas semanas son claves en un país no ha llegado al pico máximo de la epidemia.



En ese sentido, el exministro de salud Gabriel Riveros apunta que antes de tomar cualquier decisión se requieren certezas sobre las cifras que indican el comportamiento de la pandemia y la garantía del cumplimiento de la gente con la medidas de protección. Y manifiesta que es urgente la realización de más pruebas en grupos definidos como los profesionales de la salud y los de los servicios, entre otros, para concretar el riesgo que tiene el virus por fuera de las casas. De cualquier otra forma, insiste Riveros, “sería perder lo que se ha ganado”.



Ante la escasez de pruebas, el Instituto Nacional de Salud informó que a partir de mañana se dará inicio a la búsqueda activa de casos (no por solicitud ni sintomáticos) con un muestreo de más de 100.000 personas clasificadas en grupos de alto riesgo entre los que están los trabajadores sanitarios, los hospitalizados con problemas respiratorios, los grupos carcelarios, las autoridades y algunos trabajadores.

Ocupaciones de UCI y Transmilenio, indicadores de seguimiento en Bogotá

Bogotá aplicará 200.000 pruebas a poblaciones específicas para obtener información frente a la cuarentena. De igual forma definió el 70 por ciento de ocupación en las camas de cuidado intensivo y el 35 por ciento del uso de Transmilenio como topes para volver al confinamiento.



Según la alcaldesa, Claudia López, el futuro de la cuarentena se decidirá en análisis epidemiológicos rigurosos, bajo la premisa de que la ciudad es el foco de la pandemia en el país.

