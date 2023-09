Hoy en día, muchas aplicaciones y dispositivos cuentan con la opción de proporcionarle un sinnúmero de funcionalidades.



En varios de estos, es posible verificar cuántos pasos se da diariamente y que pueden ayudar a mantener una vida saludable.



El caminar es una de las formas para mantenerse activo durante el día y varios expertos han determinado cuántos pasos hay que dar para que le ayude con este propósito.

La Universidad de Granada realizó una investigación para llegar a la conclusión de cuántos pasos hay que dar en el día para mantener una vida saludable.



Si a usted no le interesa ir a un gimnasio o realizar al aire libre ejercicios de alto impacto, esto puede interesarle.



Por mucho tiempo se había creído que diariamente había que dar 10.000 pasos para tener una vida saludable, no obstante, unos estudiosos de la Universidad de Granada se dieron a la tarea de investigar qué tan cierto era esto.



El estudio reveló que varias enfermedades cardiovasculares se pueden prevenir dando algunos pasos al día, específicamente para esta meta podrían ser unos 7.000 pasos diarios.



Para temas como reducir la muerte prematura, puede optar por caminar 8.000 pasos para darle más vida a su cuerpo.



Este número, más que los pasos, tiene que ver con la longitud que resulta de este número de pasos, que son aproximadamente 6.5 kilómetros al día.



“Mucha gente pensaba que hay que dar unos 10.000 pasos al día para obtener beneficios para la salud, una idea que se originó en Japón en la década de 1960, pero que no tenía ninguna base científica”, explica quien ha estado detrás de la investigación el catedrático Francisco B. Ortega, miembros del departamento de Educación Física y Deportiva de la UGR.



Así mismo, el profesional recalca que la velocidad también es importante a la hora de dar una caminata diaria, ya que esta debe hacerse a un ritmo significativo para que tenga más impacto en la salud.



Según el catedrático, estas cifras no significa que deba limitarse en el número de pasos, puesto que si decide dar más diariamente, estará aportándole más salud a su vida.



Sin embargo, la profesional Esmee Baker, quien también hace parte del estudio, aclara: “Lo que distingue a nuestro estudio es que por primera vez establecemos objetivos de pasos claros y firmes. Otra de las cosas que hemos descubierto es que se pueden obtener beneficios medibles con pequeños incrementos en el número de pasos al día y que, en personas con bajo nivel de actividad física, cada 500 pasos adicionales mejoran su salud".



Así mismo, afirma que es consciente de que no todas las personas pueden caminar 8.000 pasos diarios, pero que pueden hacerlo con pocos pasos e ir incrementando poco a poco este volumen.

55% de mujeres cuidadoras prefieren caminar

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

