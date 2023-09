Como uno de los alimentos más versátiles y accesibles, los huevos forman parte de la dieta de muchas personas en todo el mundo. Sin embargo, a lo largo de los años, ha habido una considerable controversia y debate acerca de cuántos huevos se deben consumir en una semana. Le contamos lo que dice la ciencia.

Los huevos son una fuente rica en nutrientes esenciales, como proteínas de alta calidad, vitaminas, minerales y antioxidantes. Contienen colina, un nutriente crucial para la función cerebral y el desarrollo fetal, así como luteína y zeaxantina, que son buenos para la salud ocular.

Además, son una fuente asequible de proteínas, lo que los hace ideales para aquellos que buscan mantener una dieta equilibrada y económica.

No obstante, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda consumir, al menos, un huevo al día para la población en general y unos tres o cuatro a la semana en personas que tienen el colesterol alto.

¿Cuántos huevos puede comer a la semana?

Según el portal web 'Men's Health', es importante destacar que comer huevos no aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, al contrario, puede reducirlo. La idea de que comer muchos huevos a la semana es perjudicial es una creencia incorrecta.

"Aunque contiene cantidades de colesterol en la yema, el consumo de huevo no tiene ningún efecto negativo en la salud", dice la Doctora Ana López Sobaler, directora del departamento de Nutrición de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid.

Sin embargo, las necesidades de consumo de huevos varían de persona a persona, pero en general, por lo que se puede decir que la recomendación oscila entre tres y cinco huevos por semana.

Facebook Twitter Linkedin

Los huevos son una excelente fuente de proteínas de alta calidad. Foto: iStock

Dicho lo anterior, cabe destacar que si alguien no come mucha carne o pescado, los huevos pueden ser una buena fuente de proteínas adicionales para cubrir las necesidades del cuerpo.



Por otro lado, aquellas personas que hacen ejercicio físico intenso pueden considerar aumentar su consumo de huevos, especialmente la clara, que es rica en proteínas y ayuda en la recuperación muscular.



Y finalmente, para alguien con sobrepeso, es aconsejable moderar el consumo de yemas, ya que son la parte más alta en grasa del huevo.

No obstante, como lo demuestra un estudio publicado en el 'Journal of the American College of Nutrition', no hay pruebas científicas que respalden que consumir entre tres y cinco huevos por semana, sea la correcta.

Expertos del Centro Internacional del Huevo y la Nutrición consideran que los huevos son uno de los alimentos más saludables y nutritivos que podemos consumir. Un solo huevo nos proporciona seis gramos de proteína y 14 nutrientes importantes, incluyendo vitaminas A, B, D y E, así como calcio, selenio y yodo.

A pesar de las recomendaciones generales, es fundamental recordar que cada persona es única y sus necesidades nutricionales pueden variar. Por lo tanto, es aconsejable buscar la orientación de un profesional de la salud antes de hacer modificaciones importantes en la alimentación.



Aquellos con afecciones médicas preexistentes, como enfermedades del corazón o diabetes, deben seguir las recomendaciones de sus médicos y dietistas. Además, algunas personas pueden ser más sensibles al colesterol dietético que otras y pueden necesitar limitar su consumo de huevos.

Cinco curiosidades sobre el huevo

1. Tamaño estándar: en promedio, un huevo de gallina tiene aproximadamente el tamaño de una pelota de golf.



2. Velocidad de producción: una gallina es capaz de poner un huevo aproximadamente cada 24 a 26 horas.



3. Sin necesidad de polinización: a diferencia de otros alimentos como las frutas y verduras, los huevos no requieren polinización para su producción.



4. Huevo más grande del mundo: el huevo más grande jamás registrado fue puesto por una gallina británica en 2010. Tenía un peso de alrededor de 454 gramos, o casi una libra.



5. Huevos que no necesitan refrigeración: en algunos países europeos, como Reino Unido y Alemania, los huevos no se refrigeran en los supermercados debido al proceso de producción y a las regulaciones de seguridad alimentaria.



Además, los huevos tienen una capa protectora natural que los mantiene seguros a temperatura ambiente.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

