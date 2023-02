Vivir con síndrome de Down no es para nada una tarea fácil, sobre todo si consideramos que hace unos años la comprensión de esta enfermedad era mínima, y el estigma social dificultaba la normalización de este diagnóstico.



Hace 30 años, por ejemplo, la esperanza de vida de una persona con este síndrome era en promedio de 25 años, además de que la mayoría de estos años se pasaban en discriminación a nivel familiar, social y laboral.



Si hablamos únicamente de este concepto desde la salud, hoy en día las personas con síndrome de Down tienen una media de esperanza de vida de 56 años, según la Fundación Iberoamericana Down21.



¿A qué se debe este cambio? Hay varios factores que influyen en el incremento de este número, entre ellos el acceso a mejores tratamientos y la integración a la sociedad sin prejuicios.



Está claro que las personas con esta afección siguen teniendo barreras para llevar una vida normal, pero que se puedan prevenir las complicaciones de su diagnóstico, física y mentalmente, así como mejorar su nutrición ha sido un cambio importante.

En ese sentido, trabajar en la prevención de la mortalidad que tiene como consecuencia la patología orgánica de algunos pacientes y el envejecimiento precoz que genera el síndrome es indispensable.



Las enfermedades más comunes en los pacientes de síndrome de Down son cardiopatías congénitas, problemas de visión, de audición, hipotiroidismo, problemas de la columna y epilepsia.



También se sabe que la mayoría de hombres y mujeres con esta enfermedad desarrollan sobrepeso u obesidad. "La mayor prevalencia de sobrepeso-obesidad en la población con SD está plenamente confirmada, iniciándose ya en la adolescencia", dice Down21.



De hecho, la obesidad o sus causas parecen promover la disminución de la calidad de vida en estos casos. Además, las personas con este diagnóstico son propensas a la osteoporosis, enfermedad celíaca, problemas dentales y trastornos del sueño.

Resulta clave también el trabajo alrededor de la salud mental, ya que los niños con SD pueden tener problemas como ansiedad, depresión y Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad.



Esto sumado a que tienen más probabilidades de presentar agresividad, autismo, psicosis o retraimiento social. En los adultos es común la demencia y la pérdida de memoria.



REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

​EL TIEMPO

