La fractura y la fisura no son sinónimos, aunque pueden compartir algunos síntomas.



Una fisura ósea es una fractura de hueso incompleta. Se caracteriza porque no existe una separación entre los bordes del hueso, es muy pequeña o incompleta; además, no hay fragmentos óseos. Por otro lado, la fractura se produce cuando el hueso se ha roto por completo, produciendo discontinuidad entre los dos extremos del mismo.



Es común que para tratar las fisuras o fracturas los especialistas recurran a yesos, aparatos ortopédicos, o férulas. Todo depende del tipo de lesión que se esté examinando. Algunas otras requieren cirugía para reparar la lesión (usando placas, tornillos, clavos o clavos).



Todos los que experimentan una fisura sanarán de manera diferente. Los factores que influyen en la curación de la fisura, además del tipo y el cuidado de la misma, dependen de la persona que la sufre. Estos incluyen la edad, la nutrición, la salud, entre otros factores.



De acuerdo con expertos, la mayoría de las fracturas y fisuras se curan en 4 a 8 semanas, pero esto varía enormemente de un hueso a otro y en cada persona en función de muchos de los factores anteriormente mencionados.



Los manuales aseguran que las fisuras de mano y muñeca a menudo se curan en 3 a 5 semanas, mientras que una fractura de tibia puede demorar 20 semanas o más.



El tiempo de curación de este tipo de lesiones óseas se divide en tres fases: la inflamatoria, en la que el daño a los tejidos da como resultado la muerte celular que se limpia mediante una respuesta inflamatoria y el coágulo de sangre se organiza en una malla proteica. La fase de reparación que conduce a la formación de un tejido gomoso llamado “callo de fractura”. Y, finalmente, la remodelación que ocurre cuando el callo de la fractura se reemplaza con hueso fuerte y organizado.



Existen algunas recomendaciones que pueden ayudar a sanar más rápido la fisura o fractura. Por ejemplo, se deben seguir las recomendaciones exactas del médico tratante, mantener una dieta balanceada, dejar de fumar para que el flujo sanguíneo funcione correctamente y evitar las dosis altas de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno o el naproxeno, debido a que estos medicamentos pueden inhibir la fase temprana de curación de la fractura.

