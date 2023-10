¿Cuánto tiempo es lo máximo que puede estar sentado en el inodoro sin afectar su salud?

Pasar mucho tiempo sentado en el inodoro le podría traer problemas de salud, según explican los especialistas. Aunque quedarse varios minutos en esa misma posición parezca una practica inofensiva, debe estar más atento y hacer las evacuaciones de manera consciente.

Si bien es una necesidad fisiológica que de sobremanera los seres humanos conocen, hay algunas recomendaciones al respecto, así como observaciones por parte de los expertos.



Pues aunque parezca ser algo a lo que no se le da mayor importancia, a través de las evacuaciones o deposiciones del cuerpo es posible analizar diversos factores sobre la salud intestinal y verificar el estado en el que se encuentran las funciones de los órganos que intervienen en esto.



Sin embargo, no solo se le debe prestar atención a la cantidad de veces que acude al baño, o a las sintomatologías más conocidas como la diarrea o el estreñimiento, pues hay otro aspecto importante del que debe estar atento la próxima vez que vaya al baño.



Se trata del tiempo que dura en esa misma posición sentado en el inodoro.

¿Cuánto es el tiempo recomendable?

Según explica la Dr. Juliana Suárez, gastroenteróloga, solo deben ser cinco minutos los que una persona esté sentada en el inodoro.

"Quedarse mucho tiempo puede generar prolapso de órganos pélvicos, hemorroides, fisura, dolor crónico, o salida de moco en la evacuación", explica la experta, famosa por subir contenido de cuidado intestinal en redes sociales como TikTok, en la cual alcanza millones de reproducciones.



La especialista publicó esta recomendación en su cuenta de la misma red social, en la que ha recibido múltiples reacciones de internautas que señalan que pasan mucho más tiempo del debido, a causa del celular, o porque tienen alguna condición de salud.

Suárez ha explicado en múltiples ocasiones que este "es un tema del que se debe hablar", con el fin de poder identificar lo que está bien o mal, así como prevenir problemas de salud.



No solo ella, sino muchos otros especialistas han aprovechado las redes sociales para difundir información al respecto, haciendo énfasis en que se debe estar atento a las deposiciones del cuerpo, así como la cantidad de veces que se va al baño, entre otros aspectos, para así consultar con su médico de cabecera cualquier duda o malestar.



Hay varios síntomas que pueden identificarse a través del esfuerzo, cantidad, o color de estas.



"Las evacuaciones tienen un mensaje para ti", dice la gastroenteróloga, al explicar que la evacuación debe ser "placentera" y completa, aunque no hay un estándar especifico, siempre y cuando no sea en múltiples deposiciones pequeñas o secas a lo largo del día, o que ocasionen dolor, pues este podría ser un síntoma de estreñimiento.



"Si hay sangre o dolor" se debe hacer una consulta médica, así como también se debe estar atento a los síntomas de diarrea continua.

