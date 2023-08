Los juanetes, también conocidos como hallux valgus, son una deformidad en el pie que afecta principalmente a la articulación del dedo gordo del pie (hallux).



Se estima que alrededor del 23 % de los adultos mayores de 18 años en todo el mundo podrían tener juanetes. Sin embargo, se debe tener en cuenta que estas cifras pueden variar.

Esta condición se caracteriza por un ensanchamiento del hueso en la base del dedo gordo, lo que hace que se desplace hacia afuera, y se mueva hacia los otros dedos, causando una protuberancia ósea.



La presión sobre la articulación del dedo gordo hace que este dedo se incline hacia el segundo dedo, lo que cambia la estructura normal del hueso con el tiempo, dando como resultado el bulto.



Esta deformidad aumentará gradualmente y puede producir dolor al usar zapatos o al caminar.



De acuerdo con la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos, cualquier persona puede tener un juanete, pero son más comunes en las mujeres, por el uso de calzado ajustado que comprime los dedos.

La palabra 'juanete' proviene del término griego que significa ‘nabo’ y el juanete en la parte interna del pie, en general, se va enrojeciendo e hinchando, similar a un nabo.

Este padecimiento no solo dificulta el uso de calzado, también produce dolor constante y dificulta la realización de ciertas actividades.



"En algunos casos, una articulación MTF agrandada puede provocar bursitis, una afección dolorosa en la que se inflama el saco de líquido (bolsa) que amortigua al hueso cerca de la articulación", describe la asociación.



También puede provocar dolor crónico y artritis si el cartílago articular liso que cubre la articulación se daña.

Las causas son diversas y pueden ir desde el uso constante de zapatos apretados hasta predisposición genética o pie plano.

Tratamiento para los juanetes

Llegar hasta la intervención quirúrgica se puede evitar con el debido cuidado y la acción oportuna. Foto: iStock

El tratamiento de los juanetes puede variar según la gravedad y los síntomas. Para los casos leves, el foco suele estar en pequeños cambios, como el uso de calzado más amplio o de dispositivos ortopédicos como separadores de dedos para alinearlos correctamente.



En la mayoría de los casos, los juanetes se tratan sin cirugía. Aunque el tratamiento no quirúrgico, en realidad, no puede “revertir” un juanete, puede ayudar a disminuir el dolor y evitar que empeore.



Cambios en el calzado, el uso de almohadillas, andar descalzo, la aplicación de hielo en la zona y el uso de medicamentos para aliviar el dolor y desinflamar el bulto son algunos de los tratamientos no quirúrgicos más frecuentes.



En casos más severos o cuando los síntomas interfieren con la calidad de vida, se puede considerar la cirugía para corregir la deformidad y aliviar el dolor.



El tratamiento indicado para cada caso lo determinará un médico especialista en ortopedia o podología.

Sobre la cirugía, el portal especializado en salud 'Cigna' explica que esta suele consistir en una incisión arriba o al costado de la articulación del dedo gordo del pie y la extracción o realineación del tejido blando y del hueso.



Es posible que se usen pequeños alambres, tornillos o placas para mantener los huesos en su lugar, pero no hay garantías de que operarse de los juanetes le vaya a aliviar el dolor completamente.



Para la cirugía se suele utilizar anestesia local y suele ser ambulatoria. No obstante, hay más de 100 cirugías para los juanetes y la mejor para usted dependerá del estado de su pie.

El período habitual de recuperación después de una cirugía de juanetes es de seis semanas a seis meses, según la cantidad de tejido blando y de hueso afectado. La sanación completa podría tardar hasta un año.



Después de la operación, tendrá que usar un yeso o un tipo especial de calzado para proteger el dedo y mantenerlo en la posición correcta entre tres y seis semanas.



Puede que le restrinjan ciertas actividades durante este tiempo para proteger el pie y que los huesos y tejidos sanen correctamente.

Después de la cirugía, su capacidad para caminar y hacer otras actividades probablemente mejorará, pues la articulación del dedo gordo generalmente duele menos y, como resultado, se podrá mover mejor.



A esto se le suma que cuando haya sanado, el dedo se verá más normal que antes.

