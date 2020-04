Distanciamiento social debería mantenerse hasta 2024, revela estudio

Evitar las reuniones masivas y permanecer en casa han sido el centro de la intervención llamada distanciamiento social para controlar la pandemia generada por el nuevo coronavirus. En varios países del mundo esto se ha garantizado a través de una cuarentena obligatoria que en el caso colombiano se estableció por más de un mes.

¿Por qué se ha inclinado el mundo por esta estrategia? Porque de acuerdo con la evidencia puede reducir la carga sobre los sistemas de salud, salvar la mitad de las vidas, reducir la velocidad de contagio y promover una extensión favorable de la inmunidad entre la población.



Sin embargo, estas medidas están lejos de ser exclusivas del corto plazo y para que sean efectivas deberán mantenerse por lo menos por dos años, según concluye un estudio publicado en la revista Science, a cargo de expertos de la Universidad de Harvard.



Los investigadores hicieron simulaciones y modelamientos a partir de la evolución de la pandemia en Estados Unidos y otros países y los mezclaron con lo mostrado en el comportamiento de otros coronavirus. El resultado fue que la covid-19 se convertirá en una enfermedad permanente dentro de la población con picos periódicos estacionales.



Según el estudio, un solo periodo de distanciamiento social es insuficiente para mantener la incidencia del nuevo coronavirus dentro de límites normales, por lo que consideran que las medidas aplicadas deberían mantenerse por lo menos hasta el 2024, pero en una primera etapa hasta el 2022.



Todo esto bajo la premisa que si bien la vacuna sería el arma definitiva contra esta pandemia, esta no aparece en un horizonte menor a un año y medio. Pero el distanciamiento social no sería la única intervención que se debería extender.



De acuerdo con los autores, para definir los tiempos de cuarentena y las características de dicho distanciamiento se requiere la aplicación de pruebas masivas en la población para determinar con exactitud cuándo es necesario reforzar o relajar las medidas en concordancia con el número de enfermos y su demanda sobre el sistema hospitalario.



Los investigadores argumentan que con esto no solo se dará tiempo para que las personas puedan ser tratadas de manera más efectiva sino que también permitirá acelerar la adquisición de la inmunidad de grupo (defensas del organismo contra el virus), lo que no se logra solamente con la cuarentena permanente.



En otras palabras se requiere saber cómo circula el virus en la comunidad dado que hasta ahora el conocimiento se limita, en su mayoría, a cómo afecta a los enfermos y no a todos aquellos que han tenido contacto con el virus sin presentar síntomas o con síntomas menores.



Frente al concepto de la inmunidad de grupo, la investigación es clara en señalar que ningún estudio ha logrado determinar con certeza el grado de protección que deja la infección y cuánto tiempo dura.



Sin embargo, tras compararlo con el comportamiento de otros coronavirus se presume que el SARS-CoV-2 dejaría unas defensas que se mantendrían aproximadamente por un año, sin dejar de lado que otros que causan gripas comunes pueden conferir algunos grados de protección cruzada contra el nuevo germen, algo que hoy se estudia.



Con base en lo anterior los investigadores dejan una sentencia absolutamente clara: incluso en el caso de que el virus se eliminara por completo las medidas de confinamiento y las pruebas masivas deberían mantenerse hasta el 2024 bajo la premisa de que vuelva es posible que vuelva a surgir una nueva ola de infecciones.

Lo que sí es seguro, a juicio de estos expertos de Harvard, es que el virus llegó para quedarse y que al parecer “el arma definitiva será una vacuna que aun se tarda en desarrollarse”.



UNIDAD DE SALUD