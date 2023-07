Cuando se consume un medicamento es importante verificar si se trata de un producto legal y conocer su composición, recomendaciones y precaución.



Un detalle importante que también debemos tener en cuenta es la fecha de vencimiento del fármaco, puesto que una vez los medicamentos caducan ya no son efectivos. Consumir un medicamento que ha expirado hace tiempo, podría implicar la interrupción de un tratamiento importante y, en algunos casos, comprometer gravemente la salud de una persona.



(Lea también: Estos son los medicamentos que implican mayor riesgo al conducir)

Las legislaciones de todos los países exigen que las medicinas que se comercializan tengan una fecha de caducidad que se determina luego de muchos estudios científicos exhaustivos.



Para tranquilidad de muchos, José Ramón Azanza, director del Servicio de Farmacología Clínica de la Universidad de Navarra (España), le explicó a la BBC Mundo que "son rarísimos los medicamentos que pueden producir efectos tóxicos en el paciente una vez que trascurre la fecha de vencimiento".



Lo que suele suceder es que esa medicina quizás no va a ser efectiva, no va a surtir el efecto para la cual fue hecha. "Se trata de un problema de eficacia más que de tolerabilidad", explica el profesor de Farmacología.



(Le puede interesar: Nuevos biológicos prometen avances en tratamientos de tumores cerebrales)



Sin embargo, el experto aclara que nunca se tiene la certeza absoluta de cómo podría reaccionar un medicamento. De los miles que existen, puede que alguno sea capaz de producir un efecto dañino una vez vencido.



Hay que tener muy en cuenta que organismos internacionales y nacionales que regulan la fabricación y comercialización de medicinas y los laboratorios, no realizan estudios sobre los efectos de un determinado producto después de su vencimiento. Todo lo contrario, se concentran en su eficacia y en sus efectos durante su vida útil, es decir, hasta que se vence.



"En farmacología, la incertidumbre no se acepta porque afecta la seguridad de las personas", señala Azanza a la BBC.



En esencia, si bien los medicamentos suelen tener una fecha de vencimiento impresa en el empaque, la mayoría de ellos siguen siendo seguros y efectivos durante algún tiempo después de esa fecha, siempre y cuando se almacenen adecuadamente. Sin embargo, es esencial tener en cuenta algunos factores antes de decidir tomar un medicamento vencido.

Para tener en cuenta antes de tomar un medicamento vencido

Fecha de vencimiento: La fecha de vencimiento indica hasta qué fecha el fabricante garantiza la seguridad y eficacia óptima del medicamento. Después de esta fecha, la calidad del medicamento puede degradarse gradualmente.

Tipo de medicamento: Algunos medicamentos pueden volverse menos efectivos después de la fecha de vencimiento, mientras que otros pueden ser inseguros para su uso. Medicamentos como la insulina, los antibióticos y los medicamentos líquidos son más propensos a descomponerse y pueden ser menos seguros si se toman después de su fecha de vencimiento.

Almacenamiento adecuado: La forma en que se almacena un medicamento puede afectar su durabilidad. Si el medicamento ha sido almacenado incorrectamente, su vida útil puede acortarse significativamente.

Condiciones de salud: Si tienes una condición médica grave y necesitas un medicamento específico, es mejor no correr riesgos y obtener una nueva receta en lugar de usar un medicamento vencido.

¿Cómo saber si un medicamento está vencido?

Para saber cuándo un medicamento ya caducó, es necesario mirar la caja, etiqueta o frasco y ubicar en el producto la fecha de caducidad, la cual puede expresarse de las siguientes maneras:



- Caducidad y/o Cad.

- Expiración y/o Exp.

- Vencimiento y/o Venc.



En algunos casos como en los medicamentos multidosis, que son aquellos que se abren varias veces para su administración, como por ejemplo un jarabe, es muy importante tener presente la fecha de caducidad.



(Siga leyendo: ¿Las pastillas para planificar afectan el deseo sexual? Le contamos)



Consumir un medicamento multidosis vencido puede alterar la estabilidad del medicamento que supondría riesgos potenciales para el paciente relacionados, tanto con el efecto como con la seguridad del medicamento.



Por tanto, es importante consumir el medicamento multidosis mucho antes de la fecha de validez indicada en el envase.



En estos casos, lo más recomendable es consultar con el farmacéutico el periodo de validez del mismo y, en cualquier caso, desechar el medicamento restante una vez finalizado el tratamiento.

Más noticias de Salud