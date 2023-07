En torno al pan hay diferentes creencias, entre esas que provoca aumento de peso. Esto, debido a que muchas dietas son restrictivas en cuanto a los carbohidratos, por ejemplo las alimentaciones cetogénica o la paleodieta, las cuales se ha comprobado que tienen efectos negativos a largo plazo y están asociadas con enfermedades, según diversos estudios.



Lo anterior, ha generado confusión en la población, que no comprende en su totalidad de cantidades y recomendaciones adecuadas relacionadas con este alimento. En España, por ejemplo, se consume en altas cantidades este alimento, según la encuesta Hábitos y consumo “el 92,6 por ciento de la población consume pan regularmente. El preferido sigue siendo el pan blanco, consumido por un 75,1por ciento de los españoles”.

¿Se puede comer pan todos los días?

Cuando una persona es sana y tiene un estilo de vida mínimamente activo, puede comer todos los días de esta masa. Lo anterior, contando con que este producto proporciona nutrientes esenciales, también es un conductor de grasas saludables y proteínas que mantienen un buen equilibrio entre macronutrientes.



El aporte nutricional proporciona vitaminas del grupo B como tiamina o B1, riboflavina o B2, piridoxina o B6 y niacina: hidratos de carbono, un pequeño porcentaje de proteína y minerales como fósforo, magnesio y potasio.

Cantidad de pan que debe consumirse al día

“Las personas deben consumir 250 gramos de pan por día en el marco de una alimentación saludable. Esto es equivalente a pan baguette en peso”, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Si quien come este alimento practica deporte y necesita más calorías como combustible, puede adquirir 400 gramos de pan diarios y debe tener en cuenta que aproximadamente la mitad de las calorías de la dieta deben provenir de los carbohidratos, la principal fuente de energía.



Por otro lado, la calidad es otro factor que importa. El pan integral es más sano y brinda más ácidos grasos esenciales, minerales, vitaminas y fibra, evitando los picos de azúcar en sangre, equilibrando el apetito y regulando el tránsito intestinal.



La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) asegura que “lo ideal es combinar pan integral y de masa madre elaborado con diferentes tipos de cereales. Además del trigo, las personas tienen a su disposición el centeno, el maíz o la espelta. Si consume pan de molde, es recomendable optar por panes integrales o multicereales”.



La harina del pan integral no se refina, por lo que contiene aún el salvado, el germen y el trigo Foto: iStock

¿Qué pasa si la persona deja de consumir pan?

La Federación Española de la Nutrición (FEN) destacan que, el pan, al estar presente en tantas comidas, debe ser tenido en cuenta en el valor nutricional y en una parte destacable de la dieta.



“El hecho de no consumirlo de forma habitual contribuye a desequilibrar de manera importante el perfil calórico de la dieta”, recuerdan. Por ende, quienes no comen pan incrementan el nivel del total de calorías proveniente de alimentos ricos en grasas o proteínas.



Por último, mencionan que el porcentaje apropiado de macronutrientes es el siguiente: un 15 por ciento de proteínas, un 55 por ciento de hidratos de carbono y entre un 30 y 35 por ciento restante de grasas. “En la medida que se reduce el consumo de pan, es preciso subir la ingesta de otros alimentos ricos en hidratos de carbono para fin no desequilibrar significativamente la dieta”, subraya la FEN.