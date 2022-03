¿Quién no suele tomarse un 'cafecito' o un 'tintico' al día? Incluso, para muchos, es un hábito comenzar la mañana con una taza. Pero esa costumbre puede llegar a ocasionar riesgos para la salud si el consumo de dicha bebida es excesiva.



La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (Efsa) realizó un estudio para establecer cuánto café puede tomar al día sin que peligre su salud.



En los adultos, la Efsa concluye que la cantidad máxima de cafeína que se puede consumir sin problemas es hasta 400 miligramos, lo que equivaldría aproximadamente a unos 5,7 miligramos por kilo de peso corporal para la población adulta sana general.



Esto significa que se puede llegar a tomar hasta dos tazas (de 200 miligramos) de café al día.



En cuando a los niños y adolescentes, “las dosis únicas de cafeína que se considera que no supongan efectos perjudiciales para los adultos (3 mg/kg pc al día) también se pueden aplicar a los niños, ya que el ritmo al que los niños y adolescentes procesan la cafeína es, como mínimo, el mismo que el de los adultos, y los estudios disponibles sobre los efectos agudos de la cafeína en la ansiedad y el comportamiento de los niños y adolescentes confirman este nivel”.

Gráfico de la Efsa sobre las bebidas con cafeína. Foto: Efsa

No obstante, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) explica que la Academia Americana de Pediatría no aconseja el consumo de cafeína u otros estimulantes por parte de los niños y adolescentes.



Mientras que para las mujeres embarazadas o lactantes, lo recomendado es una taza de café, los cuales no tendrán efectos perjudiciales para la salud del feto, señala la Efsa.



La Efsa también señala que entre los efectos perjudiciales a corto plazo en niños y adultos se encuentran los problemas relacionados con el sistema nervioso central como el sueño interrumpido, la ansiedad y los cambios en el comportamiento.



A largo plazo, indica el estudio, el consumo excesivo de cafeína se ha relacionado con problemas cardiovasculares y, en las mujeres embarazadas, con retraso en el crecimiento del feto.